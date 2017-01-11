 Трамп откажется от своего бизнеса, но не продаст, - юрист новоизбранного президента США Диллон (исправлено)

Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с Трампом его юрист Шери Диллон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой CNN Money.
По ее словам, Трамп продолжит получать отчеты касательно общей прибыли Trump Organization - основной компании Дональда Трампа, контролирующей такие сферы бизнеса, как недвижимость, гольф-клубы, гостиницы и выдача лицензий. Tрамп уйдет в отставку с должности руководителя компании и передаст управление своим двум взрослым сыновьям, Дону-младшему и Эрику, а также исполнительному директору Trump Organization, сказала она.
Диллон уточнила, что Трамп не будет проводить с ними никаких бесед о бизнесе.
Aдвокаты неоднократно призывали Трампа пойти путем продажи активов и передачи вырученных доходов независимым доверенным лицам, которые бы контролировали их без его ведома, так называемый слепой траст.
"Это не слепой траст," заявил главный юрисконсульт Campaign Legal Center Ларри Нобл после пресс-конференции.
Даже если сыновья контролируют бизнес, "все прекрасно понимают, что те решения, которые помогают бизнесу, отражаются на финансовом результате," сказал он. "Передача бизнеса детям не решает проблемы."
Диллон сообщила журналистам, что создание слепого траста было бы связано с большими трудностями, и что ни один независимый доверительный управляющий не способен руководить Trump Organization. "Не следует ожидать, что Трамп уничтожит компанию, которую он построил," сказала она. "Данный план является подходящей альтернативой, способной развеять беспокойство американцев по этому поводу."
7865 251
Материалы по теме: Президент Трамп
"Я думаю, что это была Россия", - Трамп о хакерских атаках на США(179)
Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп(221)
Чалый обсудил с советником Трампа по нацбезопасности Флинном ближайшие планы взаимодействия. ФОТОрепортаж(19)
Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ(123)
Доповідь розвідки США. Головні висновки(0)
Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус(189)
"Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов(324)
Ответить
Ответить
--------
А Трамп, случайно, не сводный брат Порошенки?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он же ж, в отличие от барыги, никому ничего не обещал, да и не должен по закону ничего продавать.
А то, что зрадофилы фальстартонули с "ещё летом всё продал", то ничего - бывает.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну где вы такие тупоупоротые беретесь)))
Ответить
Трамп переводит весь свой бизнес детям.Обещает,что не будет говорить с ними про бизнес.
Ответить
Ответить
Посмотрите газету "The Hill".
thehill.com/
The Hill is a top US political website, read by the White House and more lawmakers than any other site -- vital for policy, politics and election campaigns.
Ответить
Идиот - ідіот
Ответить
Ответить
"Слепой траст" - кузница президентов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кроме прочего...
Резюме звіту 2016/134, 18 жовтня 2016, с. 30
Більше деталей про зв'язок Кремля з кампанією Трампа
- Близький соратник Сєчіна підтверджує свою таємну зустріч у Москві з Картером Пейджем у липні.
- Суть переговорів містила пропозицію великого пакета акцій "Роснефти" в обмін на зняття санкцій з Росії. Пейдж підтверджує, що це і є наміром Трампа.
- Сєчін станом на 17 жовтня продовжував вважати, що Трамп може виграти президентські перегони. Тепер він шукає можливість переорієнтувати відносини з США. - Кремлівський інсайдер підкреслює важливість адвоката Трампа Майкла Коена в таємних відносинах з Росією. Дружина Коена - росіянка за походженням, а її батько - провідний московський девелопер.
Резюме звіту 2016/166, 13 грудня 2016, с. 34
Деталі про діалог команди Трампа,
Кремля і пов'язаних з ним хакерів у Празі
- Представник Трампа Коен у супроводі трьох колег був у Празі в серпні/вересні 2016 року для таємних переговорів з представниками Кремля і пов'язаними з ним співробітниками / хакерами.
- Порядок денний містив питання про те, як передати непідтверджені готівкові платежі виконавцям; плани дій в разі надзвичайної ситуації для прикриття операцій; дії в разі перемоги Клінтон на виборах.
- Деякі додаткові подробиці щодо залучених до роботи російських представників / співробітників; щодо використання румунських хакерів; використання Болгарії як схованки, де можна "залягти на дно".
- За роботу антиклінтонівських хакерів та інших співробітників сплачують як команда Трампа, так і Кремль, але з їх повною підпорядкованістю главі адміністрації Путіна Іванову і його заступникам.
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/01/11/7059952/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вказані статті FT доступні за підпискою 1) тут, 2) тут і 3) тут
Скотт Гортон резюмує:
Директор Національної розвідки США повідомляв про те, як Росія провела спецоперацію з метою допомогти Трампу виграти на виборах. При цьому він випустив важливі моменти, що випливають з розслідувань FT.
Ідеться про структуру й історію кількох великих проектів Трампа у сфері нерухомості за останнє десятиліття - період після сьомого банкрутства Трампа, коли йому було відмовлено в усіх лініях банківського кредитування.
Гроші на ці проекти майже повністю надійшли тоді з російських джерел. Іншими словами, після того, як його бізнес обвалився - Трампа утримали на плаву та змусили виглядати успішним бізнесменом винятково вливання сотень мільйонів доларів кешу з темних російських джерел. Трамп був їхньою людиною. - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/73746/Tramp_vidmyvav_groshi_rosijskoji_mafiji_j_mozhe
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить