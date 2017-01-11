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 Трамп откажется от своего бизнеса, но не продаст, - юрист новоизбранного президента США Диллон (исправлено)

Избранный президент Дональд Трамп заявил о передаче своих бизнес-активов в траст под руководством его сыновей, а также об отсутствии каких-либо планов касательно их продажи.

Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с Трампом его юрист Шери Диллон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой CNN Money.

Также читайте: Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп

По ее словам, Трамп продолжит получать отчеты касательно общей прибыли Trump Organization - основной компании Дональда Трампа, контролирующей такие сферы бизнеса, как недвижимость, гольф-клубы, гостиницы и выдача лицензий. Tрамп уйдет в отставку с должности руководителя компании и передаст управление своим двум взрослым сыновьям, Дону-младшему и Эрику, а также исполнительному директору Trump Organization, сказала она.

Диллон уточнила, что Трамп не будет проводить с ними никаких бесед о бизнесе.

Aдвокаты неоднократно призывали Трампа пойти путем продажи активов и передачи вырученных доходов независимым доверенным лицам, которые бы контролировали их без его ведома, так называемый слепой траст.

"Это не слепой траст," заявил главный юрисконсульт Campaign Legal Center Ларри Нобл после пресс-конференции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долги компаний Трампа превышают $650 млн, он зависит от широкого спектра финансовых покровителей, - The New York Times

Даже если сыновья контролируют бизнес, "все прекрасно понимают, что те решения, которые помогают бизнесу, отражаются на финансовом результате," сказал он. "Передача бизнеса детям не решает проблемы."

Диллон сообщила журналистам, что создание слепого траста было бы связано с большими трудностями, и что ни один независимый доверительный управляющий не способен руководить Trump Organization. "Не следует ожидать, что Трамп уничтожит компанию, которую он построил," сказала она. "Данный план является подходящей альтернативой, способной развеять беспокойство американцев по этому поводу."
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А когда Трамп обещал продать бизнес своим избирателям? Это Петя обещал и кинул, избиратели сглотнули.
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Трамп не продаст свой бизнес, будет подписано соглашение о слепом трасте
--------
А Трамп, случайно, не сводный брат Порошенки?
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Трампу бы заявить что он гей,сколько бы ляшкоботов пидзаробыло бы сьогодни
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А что там смотреть?
Он же ж, в отличие от барыги, никому ничего не обещал, да и не должен по закону ничего продавать.

А то, что зрадофилы фальстартонули с "ещё летом всё продал", то ничего - бывает.
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Барыга и Трамп - братья навек!!!
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Та ты шо? Пороху нужно было продать за 1 грв свой бизнес сыну и "сдержать обешание"?
Ну где вы такие тупоупоротые беретесь)))
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Как по-английски будет"зрадофилы"?
Трамп переводит весь свой бизнес детям.Обещает,что не будет говорить с ними про бизнес.
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Угу,и ему все сразу поверили...как по-украински будет "идиёт"?
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Привет Мах
Посмотрите газету "The Hill".

thehill.com/
The Hill is a top US political website, read by the White House and more lawmakers than any other site -- vital for policy, politics and election campaigns.
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Коллектив какой-то "липецкой" хвабрики облегчённо вздохнул и перекрестился...
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Доверься нам!
"Слепой траст" - кузница президентов.
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Слепой траст у президента? Где-то я это уже слышал...даже почувствовал все прелести слепого президента, пардон, слепого президентского траста на своей стане! А может, это и хорошо? Теперь американцы лучше будут понимать украинцев.
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Только Порох отдал в ТРАСТ Ротшильдам по ЕВРОПЕЙСКИМ законам, а Трампушко отдал сыновьям)))---какой же это траст?
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Эсперансе: Ну, пока что он зятя назначил старшим помощником - когда ему бизнесом заниматься? Думаю, и остальных пристроит. Не зря ему Обамка прямо сказал: "Президенство США - не семейный бизнес"!
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В чому звинувачують Трампа? Переклад скандального документа про зв'язки з РФ та компромат
Кроме прочего...

Резюме звіту 2016/134, 18 жовтня 2016, с. 30
Більше деталей про зв'язок Кремля з кампанією Трампа
- Близький соратник Сєчіна підтверджує свою таємну зустріч у Москві з Картером Пейджем у липні.
- Суть переговорів містила пропозицію великого пакета акцій "Роснефти" в обмін на зняття санкцій з Росії. Пейдж підтверджує, що це і є наміром Трампа.
- Сєчін станом на 17 жовтня продовжував вважати, що Трамп може виграти президентські перегони. Тепер він шукає можливість переорієнтувати відносини з США. - Кремлівський інсайдер підкреслює важливість адвоката Трампа Майкла Коена в таємних відносинах з Росією. Дружина Коена - росіянка за походженням, а її батько - провідний московський девелопер.
Резюме звіту 2016/166, 13 грудня 2016, с. 34
Деталі про діалог команди Трампа,
Кремля і пов'язаних з ним хакерів у Празі
- Представник Трампа Коен у супроводі трьох колег був у Празі в серпні/вересні 2016 року для таємних переговорів з представниками Кремля і пов'язаними з ним співробітниками / хакерами.
- Порядок денний містив питання про те, як передати непідтверджені готівкові платежі виконавцям; плани дій в разі надзвичайної ситуації для прикриття операцій; дії в разі перемоги Клінтон на виборах.
- Деякі додаткові подробиці щодо залучених до роботи російських представників / співробітників; щодо використання румунських хакерів; використання Болгарії як схованки, де можна "залягти на дно".
- За роботу антиклінтонівських хакерів та інших співробітників сплачують як команда Трампа, так і Кремль, але з їх повною підпорядкованістю главі адміністрації Путіна Іванову і його заступникам.
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/01/11/7059952/
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Щож нам робити , знову кругом зрада і Трамп з порохом шакаладним виходить шо братья навєк? Нє , ну США як вірного союзника обкрадати барижникам не дозволимо. Майдан в Вашінгтоні і всє. Не дамо загинути Українській діаспорі. Юлю на пароплав і в Амєріку , фєрмєров і прамишліность підтримувати.
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В Україні частину населення називають "однотуровим бидлом". Цікаво, як будуть називати свою частину населення американці?
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не знаю, как в Америке, а в Украине автора вышеприведенного поста называют папуасом. Он почему-то, считает, что он прав, а большинство - не право и не имеет права на свое мнение.
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Вибачте, не хотів вас образити. Насамкінець ви можете не визнаватись, що тоді так вчинили. Ніхто ж не перевірить!
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...На тлі фінансової кризи Трамп виплив практично винятково за рахунок "брудних" російських грошей. Усі ці кримінальні боси - а зокрема згадується уродженець Києва Семен Могилевич - тісно працюють із Кремлем.
Вказані статті FT доступні за підпискою 1) тут, 2) тут і 3) тут
Скотт Гортон резюмує:
Директор Національної розвідки США повідомляв про те, як Росія провела спецоперацію з метою допомогти Трампу виграти на виборах. При цьому він випустив важливі моменти, що випливають з розслідувань FT.
Ідеться про структуру й історію кількох великих проектів Трампа у сфері нерухомості за останнє десятиліття - період після сьомого банкрутства Трампа, коли йому було відмовлено в усіх лініях банківського кредитування.
Гроші на ці проекти майже повністю надійшли тоді з російських джерел. Іншими словами, після того, як його бізнес обвалився - Трампа утримали на плаву та змусили виглядати успішним бізнесменом винятково вливання сотень мільйонів доларів кешу з темних російських джерел. Трамп був їхньою людиною. - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/73746/Tramp_vidmyvav_groshi_rosijskoji_mafiji_j_mozhe
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Ну что американцы готовтесь, в Украине президент -фашист Порошенко уже отдал все в слепые трасты. Вот только слепые для народа. Человечество деградирует полностью, с рабовладельческого строя быстро движется к каменному веку, времен первообытного строя.
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рядом с трампом наш президент смотрится еще очень и очень пристойно.
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"Трамп откажется от своего бизнеса, но не продаст" - это как "я отказываюсь от своей жены, но не разведусь"...
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Віддасть у тимчасове користування якомусь сліпому. Все одно це щось неприроднє
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп откажется от своего бизнеса, но не продаст, - юрист новоизбранного президента США Диллон (исправлено)
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