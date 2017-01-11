 Трамп не продаст свой бизнес, будет подписано соглашение о слепом трасте, - юрист новоизбранного президента США Диллон

Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с Трампом его юрист Шери Диллон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Какой бы ни была цена, она станет поводом для спекуляций о том, не является ли она политической", - заявила Диллон.
По ее словам, вместо этого будет подписано соглашение о слепом трасте, в соответствии с которым Трамп будет полностью лишен рычагов влияния на решения, принимаемые в отношении его бизнеса и активов. "По этому соглашению информирование (будущего президента Трампа) будет строго ограничено. Доступные отчеты будут включать только доходы и потери компании в целом, без детализации по отдельным бизнесам", - пояснила она.
Представитель Трампа также более подробно объяснила, почему было принято решение не продавать бизнес в целом.
"Продажа не снимет, а только обострит конфликт интересов, поскольку бренд "Трамп" является ключевым активом организации. И если президент Трамп продаст свой бренд, он должен получать роялти за его использование и не будет иметь возможности контролировать, не происходит ли его некорректное использование", - пояснила юрист.
"А продажа бизнеса без бренда подорвет стоимость активов. А президент Трамп не настроен разрушать компанию, которую он построил. Кроме того, продажа всей компании вряд ли возможна в принципе", - добавила Диллон.
Она также исключила вариант продажи компании совершеннолетним детям Трампа, поскольку это потребовало бы масштабных заимствований, "и неизвестно, какие бы условия их сопровождали".
Дональд Трамп заявил, что уже отходит от управления бизнесом. "На прошлых выходных ко мне обратились с предложением о бизнесе, девелоперском бизнесе в Дубае. Очень выгодное предложение, на 2 миллиарда долларов. И я отказался", - заявил он.
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@ANAKOYHER
За то, что русские помогали Трампу хакнуть,
амеры могут его и факнуть.
(неповторимая и непревзойденная жидоодеситка https://twitter.com/Anakoyher).
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За 2015 год корпоративные права докупил (не продал).
курсовую разницу почти 50 миллионов гривен ПОЛУЧИЛ.
Проценты по депозиту ОТ СВОЕГО БАНКА ПОЛУЧИЛ.
НОВЫЕ компании регистрировал.
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курсовая разница. это ты нищеброд все в гривнах считаешь вот и думаешь что он заработал
он получил ПРОЦЕНТЫ по депозиту - этти никак не ведение бизнеса
в общем еще один обтекатель - гарсия
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В Америке президенту можно слепой траст и это не коррупция (уж они-то не попустили бы президенту косяк такой), а на нашего Петра всей страной лаем, включительно с 95 кварталом !!!
А оказывается, ничего зазорного в такой схеме управления бизнесом нет.
Я понимаю, что к Пете вопросов много, но именно за крики по данному поводу, который, как оказывается, и не совсем повод, никто из "обвинителей" не хочет тут на форуме честно сказать : "Да, блин, был неправ" ?
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Будущий глава аппарата Белого Дома Райнс Прибус опроверг сообщения о компромате, который российские спецслужбы, по утверждению ряда источников, собирали на избранного президента Дональда Трампа.
По данным CNN, соответствующая информация была изложена на двухстраничном приложении к докладу о вмешательстве России в президентские выборы США. Через несколько часов ресурс BuzzFeed News опубликовал полную версию документа, который, предположительно, был написан экс-сотрудником британской разведки по заказу членов демпартии.
"Это - оскорбительная чушь, которая даже не достойна того, чтобы мы обсуждали ее здесь сегодня", - объявил будущий прессек Белого дома во время выступления на утреннем шоу на телеканале NBC.
Сам Трамп написал в твиттере о том, что Россия никогда не пыталась оказать давление на него.
"Я не имею ни малейшего отношения к россии - никаких сделок, никаких займов, ничего!" - заявил Трамп, добавив, что «выиграл выборы честно», а оппоненты якобы «пытаются умалить его победу с помощью фейковых новостей».
В Кремле также поспешили отвергнуть обвинения (а кто же сомневался) в том, что российская сторона получила компромат на Трампа.
Тем не менее, несмотря на опровержения, скандальные истории, связанные с Тампом нарастают как снежный ком. За 9 дней до инаугурации Трамп оказался в глухой обороне, практически каждый день отбрыкиваясь от обвинений в свой адрес.
Пока не ясно, как могут развернуться события, но уже многие в Америке посматривают в сторону нового вице-президента Пенса, который «мог бы заменить» непредсказуемого миллиардера с сомнительной репутацией.
Напомним, что сразу же после победы Трампа на выборах, профессор Американского университета, историк Алан Личман, предсказавший его успех, предупредил, что новый глава Белого дома может быстро лишиться статуса президента.
Используя собственную методику прогнозирования исходов президентских выборов, за последние 30 лет Личман ни разу не ошибся относительно победителя на президентских выборах США.
Эксперт считает, что Трамп может также быстро прийти к импичменту, как и победе на президентских выборах по двум причинам: он абсолютно непредсказуем и не управляем, более того, у него нет опыта государственной службы.
Но не только компромат Москвы и непредсказуемость Трампа может стать поводом для его импичмента.
На днях журнал New York написал, что поводом для импичмента Трампа может также стать «доход от должности». Это - недопустимое для госслужащих явление, которое упомянуто в конституции США (статья 1, раздел 9): «Соединенные Штаты не присуждают дворянских титулов, и никто из тех, кто занимает какую-либо должность, связанную с вознаграждением или доверием Соединенных Штатов, не может без согласия Конгресса принимать какие бы то ни было подарки, доходы, должности или титулы от любого короля, принца или иностранного государства».
Иностранные государства как источник материальных или моральных благ для американского чиновника - это красная черта, за которой следует наказание.
Трампа подозревают в том, что его хорошее (или даже чрезмерно хорошее, как считают многие) отношение к России и лично Путину продиктовано отнюдь не альтруистическими мотивами - такими, как желание снизить международную напряженность, улучшить безопасность США или принести иную пользу Америке.
У Трампа есть бизнес-интересы в России и других республиках бывшего СССР; при этом он не хочет раскрыть все детали своих деловых связей на постсоветском пространстве, не публикует своей налоговой декларации и не рассказывает прессе о том, как он собирается отмежеваться от своей бизнес-империи в связи с вступлением в должность президента. Все это в совокупности заставляет предположить, что Трампу есть что скрывать.
На днях был опубликован доклад на эту тему, подготовленный группой исследователей из Института Брукингса - независимого и респектабельного «мозгового центра», который чаще других цитируют американские политики и СМИ.
Авторы этого доклада - признанные эксперты в области конституционного права и правительственной этики. По их мнению, ситуация с конфликтом интересов Трампа (будущий президент одновременно является крупным предпринимателем глобального масштаба) совершенно явно подпадает под статью конституции о «доходе от должности».
В свою очередь The Washington Post посвятила на днях отношению Трампа к России специальную передовицу, в которой говорится о «темных подозрениях». «То, что новоизбранный президент отмахивается от проблемы России, накладывается на оставшиеся без ответа вопросы о его связях с Россией в прошлом и о его планах сотрудничества с Путиным», - пишет газета. «Темные подозрения» - это, например, такие вопросы: «Скрыл ли Трамп во время своей предвыборной кампании какие-либо факты о сделках с российскими компаниями или государством, о получении от них кредитов? Имеет ли место некое тайное общение Трампа с Путиным или его представителями?»
«Мы бы очень хотели, - продолжает The Washington Post, - чтобы рассеялись все наши сомнения. Однако странное поведение Трампа перед лицом явной угрозы со стороны России, в сочетании с очевидным энтузиазмом Путина по отношению к новоизбранному президенту, с трудом поддается объяснению».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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