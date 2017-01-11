EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  1224  20
Все про:железная дорога (933) Укрзализныця (953) Бальчун Войцех (55)

 "Донецкая железная дорога" предупредила Бальчуна: топлива осталось на два дня работы. ДОКУМЕНТ

"Донецкая железная дорога" может остановить пригородное сообщение из-за нехватки топлива.

По состоянию на 10.01.2017 наличие дизельного топлива из регионального филиала "Донецкая железная дорога" составляет 276 тонн, что обеспечивает 2,5 дня работы.

Об этом сообщил начальник регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныци" Александр Зародов в письме директору "Укрзализныци" Войцеху Бальчуну, передает "Главком".

"По состоянию на 10.01.2017 наличие дизельного топлива из регионального филиала "Донецкая железная дорога" составляет 276 тонн, что обеспечивает 2,5 дня работы. Учитывая время на доставку топлива с места отгрузки до ТНТС (два дня), указанные остатки ставят под угрозу остановку пригородного движения, выполнения поездной, маневровой и хозяйственной деятельности и делает невозможным обеспечение топливом службы П, Е, БМЕС для выполнения неотложных работ по содержанию указанных хозяйств", - говорится в письме главе "Укрзализныци".

бальчун

При этом, Зародов отметил сложность переброски топлива между базами и надеется, что руководство вмешается в решение данной проблемы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Польский гитарист, возглавляющий
государственную монополию "Укрзализныцю" получает зарплату млн.
долларов. Кто назначил ему такую зарплату из государственного (народного)
кармана?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто таксиста с Троещины на минималку не хотелось брать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут на Форуме есть два таксиста, могли бы их взять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Донецке в управлении ЖД работали семьями и увольнялись только "вперед ногами"...)
а за несколько командировок (1,2,3) могли купить квартиру в самом Донецке...
сейчас, во времена наглого и немереного дерибана, я даже и не представляю какие там доходы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага як етіх саакашвілі , дєконаідзе, абромавичуса.....вобчим всих хто був і єсть шірмой тіпа пговідєніє гєфогм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
К стенке не надо... Зачем излишние жестокости...
Просто - под зад коленом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
До речі - правда , що залізничники ОРДЛО , й досі , отримують з.п в Укрзалізниці ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Средняя зарплата у работников Донецкой железной дороги, расположенной в районах, подконтрольных боевикам "ДНР", составляет 2700 российских рублей


Укрзалізниця не платить російськими рублями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он ее не просто кормит а благодаря им она существует
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да на хера вам там паровозы, разберите рельсы и сдайте на чермет - месяц можно бухать и еще на закусь останется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ібо нєчім будєт УГОЛЬ з ЛУГАНДОНІЇ тіпа з ротердама возіть .... цікаво а залізниця бере як перевезення з РОТЕРДАМА , чи як з мухосранська лугандонського ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


Донбасс
сейчас разделен на две части. Часть Донбасса контролируется Украиной, а другая
часть руками местных уголовников и интервентами контролируется Россией. Об чем речь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воровать надо меньше в прифронтовой зоне.бицнесмены долбанные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хватит не богатой Украине кормить всяких заробитчан...
Они не высокоморальные, а просто за границей Украины красть гораздо опасней...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Донецкая железная дорога" предупредила Бальчуна: топлива осталось на два дня работы. ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Канада киберпреступление Крым НАТО Нацполиция Порошенко Путин Розенко Россия Савченко санкции СБУ снегопад суд США терроризм Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти