 "Донецкая железная дорога" предупредила Бальчуна: топлива осталось на два дня работы. ДОКУМЕНТ

По состоянию на 10.01.2017 наличие дизельного топлива из регионального филиала "Донецкая железная дорога" составляет 276 тонн, что обеспечивает 2,5 дня работы.
Об этом сообщил начальник регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныци" Александр Зародов в письме директору "Укрзализныци" Войцеху Бальчуну, передает "Главком".
"По состоянию на 10.01.2017 наличие дизельного топлива из регионального филиала "Донецкая железная дорога" составляет 276 тонн, что обеспечивает 2,5 дня работы. Учитывая время на доставку топлива с места отгрузки до ТНТС (два дня), указанные остатки ставят под угрозу остановку пригородного движения, выполнения поездной, маневровой и хозяйственной деятельности и делает невозможным обеспечение топливом службы П, Е, БМЕС для выполнения неотложных работ по содержанию указанных хозяйств", - говорится в письме главе "Укрзализныци".
При этом, Зародов отметил сложность переброски топлива между базами и надеется, что руководство вмешается в решение данной проблемы.
1224 20
Деньги на проезд льготников по железной дороге должны искать местные власти: в Госбюджет средства на субвенции не заложены, - Бальчун(19)
Госсекретарем Мининфраструктуры назначен Галущак(2)
"Попытки повысить грузовые тарифы "Укрзализныци" являются спекуляциями", - Омелян(28)
"Укрзализныця" собирается запустить поезд из Мукачево в Будапешт, - Бальчун(23)
Новий керівник "Укрзалізниці" пообіцяв вивчити українську, а Львів бачить логістичним центром(0)
Много "нашептывателей" ходят и пытаются посеять раздор между мной и Омеляном, - Бальчун(21)
"Был план по банкротству "Укрзализныци": я знаю в деталях, какие действия готовились", - Бальчун(19)
государственную монополию "Укрзализныцю" получает зарплату млн.
долларов. Кто назначил ему такую зарплату из государственного (народного)
кармана?...
Ответить
Ответить
Ответить
а за несколько командировок (1,2,3) могли купить квартиру в самом Донецке...
сейчас, во времена наглого и немереного дерибана, я даже и не представляю какие там доходы...
Ответить
Ответить
Ответить
Просто - под зад коленом...
Ответить
Ответить
Укрзалізниця не платить російськими рублями
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Донбасс
сейчас разделен на две части. Часть Донбасса контролируется Украиной, а другая
часть руками местных уголовников и интервентами контролируется Россией. Об чем речь?
Ответить
Ответить
Они не высокоморальные, а просто за границей Украины красть гораздо опасней...
Ответить