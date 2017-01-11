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Все про:губернатор (477) Одесская область (1308) Порошенко (10339)

 Порошенко завтра представит в Одессе нового губернатора

Президент Петр Порошенко в четверг, 12 января, посетит Одесскую область с рабочей поездкой.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Конкурсная комиссия избрала Степанова одесским губернатором

"Завтра, 12 января, Президент Украины Петр Порошенко посетит Одесскую область с рабочей поездкой. Регистрация журналистов, которые будут освещать событие, начнется в 11 час. в админздании ОГА", - отметил руководитель пресс-службы Одесской облгосадминистрации Юрий Жаров.

В программе поездки - официальное представление в зале заседаний областного совета нового председателя ОГА Максима Степанова, назначение которого поддержал 21 декабря 2016 года Кабинет Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах

Также состоится совещание с участием руководителей облгосадминистраций четырех южных областей - Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской, добавил Жаров.
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Подивимося,що буде.Хоча боюся,що він з Геною Трухановим знюхається
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Так и будет Любит рыгов и сепаров, аж жуть....Взасос
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Ни какой ,договорняк по конкурсу .
цирк для народа ,барыгам бабло.
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...Нерастаможенная машина, которая стоит чуть больше $3000, после уплаты всех необходимых налогов в Украине начинает стоить свыше $20000. Или почти в СЕМЬ (!) раз дороже.Речь о конкретном авто, которое мне предложили купить. 10-летний паркетник с двигателем 2.4. Более того, выясняется, ввозить такие авто нельзя. Старые, говорят. И даже если оно уже в Украине, то впервые зарегистрировать тоже нельзя.В Берлин можно. В Барселону можно. В Париж можно. А в Киев нельзя.

http://antikor.com.ua/articles/146183-posle_uplaty_nalogov_i_poshlin_v_ukraine_inomarka_podorohala_v_shestj_raz
...
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Порошенко вместо того чтобы помочь грузинской команде в Одессе бороться с коррупцией сделал все возмозможное чтобы их оттуда выжить. Сейчас коррупционерам там снова красота, гребут как и прежде....
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Подивимось.Резніченка теж у штики сприймали,а виявився не гіршим за Коломойського
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На долго ли хватит МАКСИМА,для наведения порядка? Боюсь закипит...
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Мозжт кто ему поможет искупаться?? Может отрезвит?? Хотя нет. бесполезно..
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дважды не судимый майор запаса Советской Армии Витька Индюкович справицца
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коментировать нечего...-осталась только липецкая фабрика... :D !
фас!!!!
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Вот было бы смеху если бы назначил поиздержавшегося червоненко(ман). А вообще-то пора бы взорвать этот кагал одним направленным взрывом!
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а грузин не прогибался под изменчивый мир... его и убрали....
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А не сдружится еще более липецкий с рыгом и сепарком Трухановым, к которым у Пэци страстная и непобедимая любовььььь...взасос..
.Только рехформаторы проклятые мешають и борцы с такой родной коррупцией..
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тем временем Барак Обама выступил с прощалной речью в Чикаго,кажуть что плакал Обамыч,
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А не сдружится еще более липецкий с рыгом и сепарком Трухановым, к которым у Пэци страстная и непобедимая любовььььь...взасос..
.Только рехформаторы проклятые мешають и борцы с такой родной коррупцией
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко завтра представит в Одессе нового губернатора
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