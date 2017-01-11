 Порошенко завтра представит в Одессе нового губернатора

Об этом сообщили Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Завтра, 12 января, Президент Украины Петр Порошенко посетит Одесскую область с рабочей поездкой. Регистрация журналистов, которые будут освещать событие, начнется в 11 час. в админздании ОГА", - отметил руководитель пресс-службы Одесской облгосадминистрации Юрий Жаров.
В программе поездки - официальное представление в зале заседаний областного совета нового председателя ОГА Максима Степанова, назначение которого поддержал 21 декабря 2016 года Кабинет Министров Украины.
Также состоится совещание с участием руководителей облгосадминистраций четырех южных областей - Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской, добавил Жаров.
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цирк для народа ,барыгам бабло.
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http://antikor.com.ua/articles/146183-posle_uplaty_nalogov_i_poshlin_v_ukraine_inomarka_podorohala_v_shestj_raz
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фас!!!!
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.Только рехформаторы проклятые мешають и борцы с такой родной коррупцией..
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.Только рехформаторы проклятые мешають и борцы с такой родной коррупцией
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