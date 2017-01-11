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Все про:киберпреступление (205) Россия (64619) США (11634) хакер (525) Трамп (434)

 "Я думаю, что это была Россия", - Трамп о хакерских атаках на США

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки, то есть ко взлому штаба Демократической партии.

Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Россия играет с огнем": Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

"Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия", - сказал Трамп.

Трамп пообещал, что примет решительные меры по защите страны от хакеров. "У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту", - сказал избранный президент США.

Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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так,але притиснули його непогано.Подивимося,вислизне,чи ні.Але гачки.на які його можна підсадити,ще є
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Он говорит -я думаю...Что ты думаешь,Трамп,тебе подсунули под нос все доказательства и у тебя не хватает совести честно сказать,что это Путин и РФ?
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потому не хватает совести, что был договорняк с ху*лом, он (ху*ло) ему помогает с выборами, а Дональд соскальзывает с темы Украина и активно занимается усилением союзников по НАТО.
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ага...чимось тисячагривневого сліпця нагадує...
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Говорит одно, тут же другое. Американцы выбрали.
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ну да, это ж не 89% выбрали, где все четко и прямолинейно: царь сказал - холопы схавали
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класс! По весне себе такое закажу на дачу
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сбор сырья для паматьника?
ПЕТУХУ есть)))
А чем Володя хуже?)))
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Он там дальше сказал, что "это была не только russia"... Полный текст можно послушать на cnn.
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20 го начнет ссать в подъездах и запретят эту этикетку.
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Ни какой. И теперь ни кто. Просто фигура которая про сидит на этом посту, если не закончит как Кеннеди.
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Кинули тобі.трампушка,компромат--відразу визнав,що росія.А то і про Китай казав,і про студета з Оклахоми!
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Подозрительно Трамп начал со всем соглашаться...Может какую пакость задумал сделать...?Ой не верю я ему!
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я теж не вірю.Але думаю,що його Конгрес змусить тиснути на Росію
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После того, как он начал подозревать Педерацию?
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Трамп - парнишка не плохой!
Только ссытся и тупой!
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Бандеровский боярышник косит москалей целыми дивизиями
Смотрим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vzXh44PLOOE
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и готов всех уже нафуй посылать - хлебнул борзянки всё
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Сикелев расстроен. Эта пьянь могла бы сдохнуть в лугандоне, но не довезти их туда.
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Шо вы понимаете, напиток только для бояр всея не мытая, это холопы водку да коньяки пьют. Чем больше траванёться тем меньше автоматы в руки возьмёт. Пусчай пьют.
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"Думаю", там есть службы, которые этим занимаются.
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Ранее он говорил, что это неправда... Я вообще не уверена, что Трамп понимает значение слов "кибератака", "хакеры". "Вот лошадь или бычок - другое дело".
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та все он понимает, косит под дурачка, пытается выгадать время по договору - надо же пидоРашку отмывать, а как её отмоешь, такое дерьмо?!...))
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Импичмент перед инаугурацией

Impeachment before the inauguration?
Unverified as per now information: The Russian government has explicit tapes of #Trump engaging in perverse activities with prostitutes.

CNN reported that both Obama and Trump had been briefed by intelligence officials on an explosive allegation: Russia has some sort of compromising information ("kompromat") about Trump, and it's holding it over him.

Democrats including, most recently, Sen. Ron Wyden have hinted that the public doesn't know the whole story about the extent of Donald Trump's relationship with the Russian government.

Trump's first press conference since winning the election is scheduled for tomorrow. Under the circumstances, he might cancel.
But if he doesn't, it seems likely that reporters will spend the presser trying to ask Trump if he's a victim of Russian blackmail.
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Трампы грязи не боятся . Потому то он кацапам и нравится . Ну и раз он симпатизирует Путлеру то он в Педерации считается своим .
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Похоже в США настали нескучные времена. Была у них уверенность в завтрашнем дне, а теперь настает сегодняшнее дно.
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почему? я вот хочу думать, что при республиканцов будэт удивительно интересно, но вот как то соболезнование бы высказать с колонвстающим надобно
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Увидим, но интересны не республиканцы, ведь с ними все нормально. Интересно где взбрыкнет Трамп и какой компромат на него есть.
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пофиг компромат, так как свойспецслужбы могут опровергнуть и отмыть, а вот если свойи спецслужбы твойи ( трамповские) фабаржэ в тиски вставили, то уже любой компрмат не страшен.
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- Я думаю!...
- Что это?!...
- Была Россия?...
Гигант мысли.... не членораздельная и бессвязная речь как бы намекает на действительное наличие компромата на Трампа у пидоРашки...)
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когось нагадаУ глибинами думок...
бо в них й татко один- жук манІфорт

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«Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором», - пояснил он. Трамп рассказал, что две страны могут, например, вместе бороться с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Вот где паразит и перевертыш! В топку его! В пекло!
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Предвыборная риторика Трампа и реальная политика США и особенно Когресса,разные вещи,кацаПсины,можете не париться...
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походу він так і не зрозумів куди він потрапив і де можна буде непогано заробити...а він потрапив під прожектори зо всіх сторін тіні навіть під домашніми капцями не лишиться ...тепер навіть найменьший натяк на якийсь "лівак" когось з його родини та навіть прибиральниці...все буде на йому ...і чого було пертися у президенти ...сидів тихенько на гоях заробляв ...так ні захотілося від ХУЙЛА бабки взяти...тепер буде відробляти...ГБісти вони такі...
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походу ему там фаберже в мясорубку положили и начали крутить уже
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реквием по кацапизму

походу ему там фаберже в мясорубку положили и начали крутить уже

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на счет мясорубки:
Не буває безвихідних положень. І з м'ясорубки є вихід. Навіть багато!
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странно........в начале прессухи был разговор о китайских хакерских атаках.......
На ходу "переобувается", видать..........
Эх, вспомнились слова соседки-американки после результатов выборов (повторюсь):
Трамп - человек-настроение.
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тем временем,Законопроект о новых более жёстких санкциях против путлерском банды уже в Конгрессе... мацкали,хрюкните что это не дружественный поступок Трампа...
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Что-то мечется как крыса из угла в угол этот ненадолгопрезидент.
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Прозрел, блять, или инструкции новые из Кремля получил?
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Ну, раз Трамп признал, значит Хилари срочно пора бежать суд, потребовать признать выборы несостоявшимися и начинать новую предвыборную компанию.
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а куда он (трамп) денется... с подводной лодки... !
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Начинал я В КГБ,- чистил Собчаку бидеДелал Ельцину массаж...И теперь я первый класс!!!Иногда взрывал Москву,- всех лизал по старшинствуА историю прочесть...Трупов всех за день не счестьЗнают все Кадыров мой, он России всей геройЛично бошки отрезал всем кого в Чечню я слалЯ краду России газ, это дело не для васВсе леса поля и море это всё моё - родноеЗнаю вы хотите тоже на меня быть чуть похожиТех кто будет угождать- буду к газу приближатьУ меня враги весь мир, но зато я ваш кумирКоль скажу подохнуть надо,- Это высшая наградаБараньё тупое стадо,-лишь такое мне и надоДружно кушайте лапшу да курите анашуЕсли я скажу внезапно будто ваша мама блядьВы должны моё решение однозначно одобрятьЯ великий и могучий буду жить сто двадцать летИ у вас прекрасный случай делать мне - царю минетА теперь орите громче что бы челюсти свело

Что ваш царь Володя Путин знаменитое Хуйло!!!
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Журнал NewsWeek публикует подробности оргии, которую Трамп якобы устроил в своем номере в московском отеле «Ритц Карлтон».
По одной из версий, со слов высокопоставленного дипломата из администрации Обамы, российские спецслужбы воспользовались «известной одержимостью Трампа сексом», организовав для него вечеринку с несколькими проститутками. В номере были установлены скрытые камеры и звуковые датчики, которые зафиксировали все происходящее.
Ключевым элементом этой пикантной истории стал тот факт, что Трамп, по версии источника, практиковал в номере то, что называют «золотым дождем», или сексуальный акт с мочеиспусканием.
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так вот откуда ноги растут...Трампа в 2013г. поймали на "славянский вариант",
проститутки были не меньше майорш ФСБ....
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Трамп ще не вступивши до виконання своїх обов'язків умудрився посварились з Голівудськими зірками і журналістами,а це самі впливові люди які формують громадську думку. Тому його скоро поставлять на місце,або буде імпічмент
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И не только с ними: Китай,которому уже объявлена торговая война,Европа/НАТО которое он пытается развалить,кстати и последний компромат оттуда,а как вы думаете посмел бы его опубликовать вывший офицер британсой разведки без согласовния с высшими правительственными кругами?,жалко что поздно одумались джентельмены хреновы.
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СССР дохлый и США были союзничками с 22 июня 1941 и по 9 августа 1945 года,именно 9 1945 августа дохлый ссср напав на Японию,разорвал договор с япошками о дружбе, подписанный в Москве в апреле 1941г. премьером Япногии Мацуокой.Так началась Холодная война...
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Да, не хило в США президентов прессуют, дай только повод. Не долго Трамп кочевряжился, сломали. Это не рашка, кто Путлер царь и бох.
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ЕрЕфійці в надії на президенство Трампа з радості випили весь боярішнік , шо прийшлось цих тварюк метанолом зупиняти і обанкротили горілчану компанію , розікрали і пробухали весь запас спирту. Так шо Трампу треба думати насамперд як хуйлу збитки компенсувати , віскі не получиться , кацапня мре від нього , як від ціаніду , а баярішнік це патент кацапської орди , за нього мокшанці готові весь світ в ядєрном агнє , хто на святі скрєпи руку підніме. Так шо Трампу думати і думати , лишеб на індюка не був схожий.
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Ну всё это круто , но в докладе спецслужб нет доказательств , только предположения ...
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Трамп лучше помолчи, так будешь казаться умнее
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Чувствую ближайшие 4 года с Трампом будет весело.
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Думаешь?А ты не думай,за тебя давно профессионалы своего дела подумали.Твое дело одобрять очередные санкции и претворять их успешно в жизнь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я думаю, что это была Россия", - Трамп о хакерских атаках на США
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