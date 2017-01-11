 "Я думаю, что это была Россия", - Трамп о хакерских атаках на США

Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия", - сказал Трамп.
Трамп пообещал, что примет решительные меры по защите страны от хакеров. "У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту", - сказал избранный президент США.
Напомним, Соединенные Штаты 29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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ПЕТУХУ есть)))
А чем Володя хуже?)))
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Только ссытся и тупой!
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Смотрим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vzXh44PLOOE
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Impeachment before the inauguration?
Unverified as per now information: The Russian government has explicit tapes of #Trump engaging in perverse activities with prostitutes.
CNN reported that both Obama and Trump had been briefed by intelligence officials on an explosive allegation: Russia has some sort of compromising information ("kompromat") about Trump, and it's holding it over him.
Democrats including, most recently, Sen. Ron Wyden have hinted that the public doesn't know the whole story about the extent of Donald Trump's relationship with the Russian government.
Trump's first press conference since winning the election is scheduled for tomorrow. Under the circumstances, he might cancel.
But if he doesn't, it seems likely that reporters will spend the presser trying to ask Trump if he's a victim of Russian blackmail.
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- Что это?!...
- Была Россия?...
Гигант мысли.... не членораздельная и бессвязная речь как бы намекает на действительное наличие компромата на Трампа у пидоРашки...)
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бо в них й татко один- жук манІфорт
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Вот где паразит и перевертыш! В топку его! В пекло!
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походу ему там фаберже в мясорубку положили и начали крутить уже
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на счет мясорубки:
Не буває безвихідних положень. І з м'ясорубки є вихід. Навіть багато!
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На ходу "переобувается", видать..........
Эх, вспомнились слова соседки-американки после результатов выборов (повторюсь):
Трамп - человек-настроение.
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Что ваш царь Володя Путин знаменитое Хуйло!!!
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По одной из версий, со слов высокопоставленного дипломата из администрации Обамы, российские спецслужбы воспользовались «известной одержимостью Трампа сексом», организовав для него вечеринку с несколькими проститутками. В номере были установлены скрытые камеры и звуковые датчики, которые зафиксировали все происходящее.
Ключевым элементом этой пикантной истории стал тот факт, что Трамп, по версии источника, практиковал в номере то, что называют «золотым дождем», или сексуальный акт с мочеиспусканием.
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проститутки были не меньше майорш ФСБ....
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