 Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп

Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом, на самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией и она может действительно помогать нам бороться с ИГИЛ, что, на самом деле, сейчас главная угроза", - отметил он.
Трамп добавил, что не знает, как будут складываться его отношения с Путиным. "Я надеюсь, что хорошо. Во всяком случае, нужно дать этому шанс", - заявил новоизбранный президент.
Также Трамп усомнился, что проигравшая на выборах в США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон относилась бы к главе РФ "жестче", чем он: "Вы что думаете, что Хиллари более жестко относилась бы к Путину, чем я? Что, действительно, кто-то думает здесь?".
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да, да, продемонстируйте золотой дождь от гебешных шлюх над рожей этого клоуна.
на что теперь будет готов клоун Трамп, уговаривая кремлядь уничтожить это видео?
В ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton, в котором однажды останавливались Барак Обама с супругой. Американские СМИ опубликовали досье на избранного президента Дональда Трампа, которое удалось собрать на него спецслужбам России. Доклад был представлен бывшим британским офицером разведки. Тем не менее, никаких подтверждений того, что 35-страничный доклад с грамматическими и орфографическими ошибками подлинный, пока что нет. Портал BuzzFeed опубликовал полный текст документа.
Однако наибольшее внимание СМИ привлек случай об "извращенном сексуальном поведении" Трампа во время его визита в Москву. Утверждается, что ФСБ зная о пристрастиях Трампа намеренно организовывало для него развлечения, чтобы в дальнейшем шантажировать его. В частности, в ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton. "Трамп знал, что там останавливались президент Барак Обама с супругой Мишель (которую он ненавидит). В связи с чем он заказал проституток, которые на той самой постели устроили сексуальное шоу "золотой дождь" (мочеиспускание)", - говорится в докладе. При этом утверждается, что указанный отель под колпаком ФСБ, и номера напичканы микрофонами и видеокамерами. Напомним, кроме того, в документе говорится и о расширенной программе России по кибер-операциям, которая финансируется из госбюджета РФ. Так, согласно досье, основными мишенями хакерских атак России являются зарубежные правительства, крупные корпорации и банки. При этом ФСБ активно использует шантаж для их осуществления. Больше о докладе читайте по ссылке. Узнавайте главные новости п
Більше читайте тут: http://ru.tsn.ua/svit/tramp-v-moskve-zakazal-u-prostitutok-zolotoy-dozhd-na-postel-gde-spali-obamy-doklad-782415.html
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Взятка на 10,5 млрд. евро? ......
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Дональд Трамп покажет России 'Кузькину мать' в квадрате. Оуэн Мэтьюз - руководитель московского бюро журнала Newsweek.
Идиома «кузькина мать» привлекла к себе значительное внимание 12 октября 1960 года после выступления Н. С. Хрущёва на 15-й Ассамблее ООН. Так как это выражение употреблялось во время Карибского кризиса и последовавших испытаний термоядерной бомбы, выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. ,
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президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, получится ли у него наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции. «Я не знаю, удастся ли мне наладить отношения с Путиным...
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Когда минут тридцать тому назад Трампу задала журналистка вопрос о Санкт Петербурге и гостинице, то он занервничал и начал говорить о том, что он не дурак и понимает, что в любой гостинице мира могут быть видеокамеры и надо вести себя соответственно
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о наличии у Кремля компромата на избранного президента США Дональда Трампа "абсолютным вымыслом". "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил он Песков также отметил, что Кремль не занимается сбором компромата ни на кого, в том числе на выдвигавшуюся на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон...
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А не были ли Трамп и Н.С. "коллегами" на лубянских курсах по внедрению русского мира ?!
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