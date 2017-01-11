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Все про:киберпреступление (205) Путин (20598) Россия (64619) США (11634) Трамп (434)

 Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп комментируя информацию о том, что Россия пыталась повлиять на ход выборов в США в его пользу, заявил, что если он нравится Путину, то это, скорее, актив, а не пассив.

Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп

"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом, на самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией и она может действительно помогать нам бороться с ИГИЛ, что, на самом деле, сейчас главная угроза", - отметил он.

Трамп добавил, что не знает, как будут складываться его отношения с Путиным. "Я надеюсь, что хорошо. Во всяком случае, нужно дать этому шанс", - заявил новоизбранный президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ФБР Коми: Республиканская партия тоже была целью кибератак РФ

Также Трамп усомнился, что проигравшая на выборах в США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон относилась бы к главе РФ "жестче", чем он: "Вы что думаете, что Хиллари более жестко относилась бы к Путину, чем я? Что, действительно, кто-то думает здесь?".
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Яка різниця - хто і що казав ? По результатах будем дивитися ...
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Результати вже видно. Очікую що 20-го буде як мінімум вотум недовіри
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Morgan J. Freeman ‏@mjfree 2 год.2 години тому Putin: Hey orange-face, it's Rex or we give Assange these wonderful "golden shower" videos. Choice is yours.

да, да, продемонстируйте золотой дождь от гебешных шлюх над рожей этого клоуна.

на что теперь будет готов клоун Трамп, уговаривая кремлядь уничтожить это видео?

В ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton, в котором однажды останавливались Барак Обама с супругой. Американские СМИ опубликовали досье на избранного президента Дональда Трампа, которое удалось собрать на него спецслужбам России. Доклад был представлен бывшим британским офицером разведки. Тем не менее, никаких подтверждений того, что 35-страничный доклад с грамматическими и орфографическими ошибками подлинный, пока что нет. Портал BuzzFeed опубликовал полный текст документа.
Однако наибольшее внимание СМИ привлек случай об "извращенном сексуальном поведении" Трампа во время его визита в Москву. Утверждается, что ФСБ зная о пристрастиях Трампа намеренно организовывало для него развлечения, чтобы в дальнейшем шантажировать его. В частности, в ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton. "Трамп знал, что там останавливались президент Барак Обама с супругой Мишель (которую он ненавидит). В связи с чем он заказал проституток, которые на той самой постели устроили сексуальное шоу "золотой дождь" (мочеиспускание)", - говорится в докладе. При этом утверждается, что указанный отель под колпаком ФСБ, и номера напичканы микрофонами и видеокамерами. Напомним, кроме того, в документе говорится и о расширенной программе России по кибер-операциям, которая финансируется из госбюджета РФ. Так, согласно досье, основными мишенями хакерских атак России являются зарубежные правительства, крупные корпорации и банки. При этом ФСБ активно использует шантаж для их осуществления. Больше о докладе читайте по ссылке. Узнавайте главные новости п
Більше читайте тут: http://ru.tsn.ua/svit/tramp-v-moskve-zakazal-u-prostitutok-zolotoy-dozhd-na-postel-gde-spali-obamy-doklad-782415.html
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"доклад с грамматическими и орфографическими ошибками". У 2015 західні журналісти писали також, про пости різних "блогерів" і "форумчан", які спрямовані проти України, всі однотипні, подібні і з однаковими граматичними, орфографічними і стилістичними помилками.
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А если снимешь санкции так и в жопу поцелует! Ему не привыкать!
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Если ты нравишься мухам, это не пассив, но это повод задуматься
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да он тупой как пробка, до него до сих пор не дошло, что не игил главная угроза, а сами рашкованы с xyйлом, которые равняют больницы и школы в которых дети с землей при помощи ковровых бомбометаний. Кроме того, соссийская дегенерация это и есть игил
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По-моему, до сих пор в штатах не было ни одного президента, кому было дело до того, будет ли он нравится президентам еще каких то стран. (что то типа того: проблемы мышей кота не еб@т) Странно такое слышать...
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Трамп харе триндіти! Заступай скоріше на свій пост, а-то ти ще не розстібнув ширінку а "активний" вже приготувався смоктати....
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Шухер На росТВ: "Трамп покажет России 'Кузькину мать' в квадрате" (видео)

Дональд Трамп покажет России 'Кузькину мать' в квадрате. Оуэн Мэтьюз - руководитель московского бюро журнала Newsweek.


Идиома «кузькина мать» привлекла к себе значительное внимание 12 октября 1960 года после выступления Н. С. Хрущёва на 15-й Ассамблее ООН. Так как это выражение употреблялось во время Карибского кризиса и последовавших испытаний термоядерной бомбы, выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. ,
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да, реакция на заголовок была непредсказуема...
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Нам , Українцям своє робити , кацапню нищити , там після Хрещення , сюди - туди і Великдень , волочити , сіяти , миж не москалі , шоб лиш на мазут надіятись , хлібороби одвічні , та попробуйте , задіньте могили наших предків. А Трамп , як і любий американець розуміє , з москалями звязуватися , шо з антихристом. Імперія зла , не наші це видумки .
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США тоже империя зла ещё та, сияти вияти.. де вы сеять будете скоро землю распродадут будете дядям сеять, привыкать что ли шляхты, иго , татаро-монголы, Польша, Литва, Австрия, Германия Россия европейские колонисты, свои паны. теперь 2017 тоже самое, ещё МВФ
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Кацапе , шо заділа свята правда , пішов собаці під хвіст , мерзота хуйлова. Скоро орда здохне і весь світ білий , цивілізований в мирі , спокої і радості. Здохніть скоріше вбивці дітей з Боїнга і кати Алєпо. Зачекалися мерзоту мокшанську в пеклі.
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Трамп обещает быть с Путиным "жестче" Клинтон



президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, получится ли у него наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции. «Я не знаю, удастся ли мне наладить отношения с Путиным...
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В Санкт Петербурге, в гостинице Трамп устроил оргию, которую зафиксировали скрытые камеры. Трампа уже "предупредили" об этом мордорские спецслужбы. От сюда и пламенные речи последнего о дружбе народов с орками.

Когда минут тридцать тому назад Трампу задала журналистка вопрос о Санкт Петербурге и гостинице, то он занервничал и начал говорить о том, что он не дурак и понимает, что в любой гостинице мира могут быть видеокамеры и надо вести себя соответственно
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Ну Клинтону хоть моника нравилась а это уже...ну как можно трахать плешивого карлика?!Мерзость какая-то...
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все ясно,Трамп актив,а Путин пассив... русские все в жопу любят...
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"Вы все врете!" В Кремле прокомментировали компромат на Трампа



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о наличии у Кремля компромата на избранного президента США Дональда Трампа "абсолютным вымыслом". "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил он Песков также отметил, что Кремль не занимается сбором компромата ни на кого, в том числе на выдвигавшуюся на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон...
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Так вот почему скотыняку пригласили на инаугурацию )
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Путлер мечтает поцеловать Трампа в животик?
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Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив.......
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Трамп радуется что понравился Путину!! Куда мир катится??
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Это не пятна на солнце, это солнечное затмение… Очень сложно трампу будет отмыться от этих обвинений, репутация испорчена, 8 из 10 вопросов к трампу связанны с РФ, относительно хакерских атак, личных,коммерческих связей с россией, влиянии путина на выборы, конфликт интересов и т.п., это дыра в бочине непотопляемого трампа и она рано или поздно даст крен, а теперь они будут латать эту дыру, посмотрим как. Но вот только несколько анонсированных грядущих урезок трампа - оборона, разведка, вонные проекты США, в том числе сокращение финансирования ф15. Компенсируется это все реформами в здравоохранении и переносе производств, увеличение рабочих мест в США, то есть явно популисткий подход, стремление ослабить оборонный потенциал и в то же время сохранить популярность среди американцев. Теперь весь его срок он будет находится под подозрением, мда, худшего старта пожелать сложно, но трамп и это относит к активам, или как это по русски- "медвежья услуга"?
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без прайду фіг поймеш що хто згвалтував журналіста, який це набросив
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Ну все,жизнь удалась, Трамп понравился Путину! Я смотрю Трамп упертый, не хочет отказываться от дружбы,даже свои спецслужбы не слушает.
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МЕНЯ ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНЬЯ
А не были ли Трамп и Н.С. "коллегами" на лубянских курсах по внедрению русского мира ?!
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Трамп намекает что он активный, а хуйло- пассивный пидор в этой славной парочке!
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Ты плохо слушал прессконференцию Трампа -видать что по телеящику а надо было по интернету -Трамп не одного плохого слова не сказал про Х-йла на прессконференции и сказал что эти атаки это вранье а сам давил еще больше на Китай -видиш Китай ему не угодил на отмену от рашистов -но китайцы не рашисты и задницу лизать не будут Трампу и поэтому он на их и давит а пострадают от этого выборочного давления Украина и другие страны такие как Украина.
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Я читал как на Генерального прокурора Скуратова. собирал Путин компромат и самое интересно что все действия в одной и той же комнате гостиницы.
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Как я понял из прессконференции Трампа Х-йло уже может плясать от радости -видать Трамп собирается с Х-йлом сойтись и подписать миллиардные контракты про которые он натякнул что их для США не хватает чтобы поднять экономику США -так что в ближайшее время Х-йло нечего делать не будет по выполнению Минских договоренностей и если Украина не сделает в ближайшее время более эфективных шагов то раша поднимется нас ждет тяжелое время и тем более когда слышиш как Трамп говорит по отношению к Германии то есть нас ждет тоже самое когда был создан Пакт-рибентропа -молотова который сейчас будет называться Х-ЙЛО -Трамп то есть новый раздел мира на сферы влияния а украинцам надо готовится к серьезной войне с рашистко-фашисткими захватчиками иначе нам ЕС не видать и не кто уже не поможет в борьбе с рашистами .
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Нет, Дональд. Актив это когда ты имеешь, а не тебя.
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трамп воплощение всего плохого что есть в сша
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Не удивлюсь, если Трамп станет раком перед Путиным
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп
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