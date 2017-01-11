 Миссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 600 - в Луганской 10 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между 9 и 10 января, в том числе более 700 взрывов по сравнению с 500 между 8 и 9 января", - говорится в нем.
В Луганской области миссия зафиксировала 600 взрывов.
Отмечается, что свобода передвижения миссии была ограничена на участках разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Также миссия контролировала ремонт трубопровода на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного Украине села Артема в Луганской области.
По данным миссии, прорыв трубопровода произошел 10 января, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено и около 250 тыс. человек остались без воды.
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Но вы послушайте, что вообще предлагает Стрелков.
Если вы не понимаете, я напомню. За последние 25 лет присягу на верность Украине дала большая часть мужского населения Украины. Это население в возрасте от 18 до 45. Теперь послушайте, что предлагает Стрелков.
https://www.youtube.com/watch?v=aScGX_RWb20
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Неужели действительно действующее правительство Украины представляет угрозу национальной безопасности?
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Новые победы в ЛНР, отжали целое стадо свиней!
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