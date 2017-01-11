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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 600 - в Луганской 10 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 600 - в Луганской 10 января.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между 9 и 10 января, в том числе более 700 взрывов по сравнению с 500 между 8 и 9 января", - говорится в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за прорыва водопровода 250 тысяч человек в оккупированном Луганске остались без чистой воды, - ОБСЕ

В Луганской области миссия зафиксировала 600 взрывов.

Отмечается, что свобода передвижения миссии была ограничена на участках разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Также миссия контролировала ремонт трубопровода на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного Украине села Артема в Луганской области.

Также читайте: ОБСЕ зафиксировала 669 взрывов на Донетчине 7-9 января

По данным миссии, прорыв трубопровода произошел 10 января, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено и около 250 тыс. человек остались без воды.
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Как на войне обстрелы и на АТО совсем не похоже....
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Почти один взрыв в минуту в течении 24 часов? По моему кто то врет или не в ладах с математикой...
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Загальна протяжність фрону понад 400км. Один вибух на 300-350м.
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А откуда у них столько зарядов? Там что заводы пули делают?
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Знущаєшся? Від вас, кацапів привозять! Пересічно за день випускають 60т боєприпасяв, іноді доходить до 130т.
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60 тонн? Это же как целый грузовик или поезд! А что толку что они стреляют все время? Никто же не наступает вроде или это такой психологичный прием?
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Это кремлядьський Сцарек беснуется, что бы хахлам жизнь медом не казалась, после того, как мы выгнали в Педерацию его наставленника
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Если встретите на улице бухого депутата со стволом, бейте сильно и наверняка, чтобы не быть пристреляным или посаженым.. .
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Вот не видел я этого ролика раньше.
Но вы послушайте, что вообще предлагает Стрелков.
Если вы не понимаете, я напомню. За последние 25 лет присягу на верность Украине дала большая часть мужского населения Украины. Это население в возрасте от 18 до 45. Теперь послушайте, что предлагает Стрелков.
https://www.youtube.com/watch?v=aScGX_RWb20
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Да, и еще. При такой плотности огня никаких боеприпасов не хватит. Это значит, что боеприпасы уже заходят не только в гумконвоях, но и тупо гонят по ж/д вагонами. Я уже устал писать, что ВСУ должно разрушить пути ж/д сообщения.
Неужели действительно действующее правительство Украины представляет угрозу национальной безопасности?
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Їхні фермери меценати. Вони і овочі/фрукти продавали там за 1 гривню.
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Когда ацьвабадитель-обдолбенец вежливо направив автоматпросит продать подешевле, то и даром отдашь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия ОБСЕ зафиксировала 700 взрывов в Донецкой области и 600 - в Луганской 10 января
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