 Снятие запрета на въезд в Россию с Фриланд возможно только на основе "взаимности и зеркальности", - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic.
"Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка - это вопрос взаимности и зеркальности. Факт ее нахождения в стоп-листе не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках", - сказал он.
Как уточнил собеседник агентств, Фриланд находится под санкциями с 2014 года. "Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица", - пояснил он.
Источник также отметил, что Россия готова к взаимодействию и налаживанию отношений с Канадой, а также к отмене санкций.
"Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям - к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве", - сказал он.
Канада внесла в санкционный список ряд российских чиновников после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года. Позже Москва ввела против Канады ответные ограничительные меры: под санкции попала в том числе и Фриланд.
Христя Фриланд была назначена главой МИД Канады 10 января. Ранее она занимала пост министра торговли страны, а до этого работала в информационном агентстве Reuters.
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Тогда вашего Лаврова - тоже внесут в
санкционный список... делов то...
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"Я очень сильно поддерживаю позицию нашего правительства относительно важности общения со всеми государствами мира, включительно с Россией", - сказала Фриланд.
Она подчеркнула, что очень хорошо знает Россию, поскольку прожила четыре года в Москве.
"Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там", - отметила министр. Источник:http://censor.net.ua/n422826"
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