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Все про:Канада (780) МИД РФ (881) Россия (64619) санкции (5777) Фриланд Хрыстя (2)

 Снятие запрета на въезд в Россию с Фриланд возможно только на основе "взаимности и зеркальности", - МИД РФ

В МИД России заявили, что снятие санкций с нового министра иностранных дел Канады Христи Фриланд возможно только на основе "взаимности и зеркальности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic.

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"Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка - это вопрос взаимности и зеркальности. Факт ее нахождения в стоп-листе не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках", - сказал он.

Как уточнил собеседник агентств, Фриланд находится под санкциями с 2014 года. "Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица", - пояснил он.

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Источник также отметил, что Россия готова к взаимодействию и налаживанию отношений с Канадой, а также к отмене санкций.

"Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям - к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве", - сказал он.

Канада внесла в санкционный список ряд российских чиновников после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года. Позже Москва ввела против Канады ответные ограничительные меры: под санкции попала в том числе и Фриланд.

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Христя Фриланд была назначена главой МИД Канады 10 января. Ранее она занимала пост министра торговли страны, а до этого работала в информационном агентстве Reuters.
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Ха!Скаже вам Фріланд:"Ми би і хотіли зняти з вас санкції,так я до вас нев'їзна!Тому усріться!"
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Козломордые, говорите на основе взаимности?
Тогда вашего Лаврова - тоже внесут в
санкционный список... делов то...

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министры иностранных дел так не разговаривают.
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Фриланд (свободная земля) и Кацапстан (рабская территория) - это антонимы
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"Вместе с тем, новоназначенный министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд считает необходимым возобновление диалога с Российской Федерацией. Об этом она заявила в свой первый день на новой должности

"Я очень сильно поддерживаю позицию нашего правительства относительно важности общения со всеми государствами мира, включительно с Россией", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что очень хорошо знает Россию, поскольку прожила четыре года в Москве.

"Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там", - отметила министр. Источник:http://censor.net.ua/n422826"
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и чё? Даже с душевнобольными в психушке врачи общаются
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С 15 января 2017 в банках России вместо наличных долларов будуть выдавать медведевские "жопа", которые все сомгут обменять в 2056 году.
https://pbs.twimg.com/media/C150DW2XgAULmun.jpg
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В российских банках заканчивается наличный доллар
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Эххх... Так и не увидит петуха из говна вживую.
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Да. Канада и лично Фрилпнд этого не переживут...
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оккупация украинского Крыма..есть собственноручное расейское начало санкций против самой себья...
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Трамп сейчас на верном пути к импичменту.
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Журналисты Цензора - какие-то чурки, что ли ... долго вчитывался в заголовок статьи....Потом они его немного подправили. И всё равно - "на въезд в Россию с Фриланд". А в Россию без Фриланд - можно?
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Источник также отметил, что Россия готова к взаимодействию и налаживанию отношений с Канадой, а также к отмене санкций.Источник:http://censor.net.ua/n422919 :D Ага,Фриланд прямо мечтает приехать в паРАШку что бы открыть счёт в сбербанке!!!!!
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А чо, Лошадь не въездной в Канаду? Первый раз слышу! Так разрешите И-го-го въезжать в Канаду - вот вам и взаимность, и зеркальность. А то, что он и так был въездной - накого не колышет, просили зеркальности - получите, распишитесь.
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Що не кажіть,а таки лишня хромосома в кацапів це - Тяги-ииииил!!!....😕😕😕
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Это юмор что ли про запрет въезда? Я фамилию этой особы впервые слышу. А уж как она огорчится что не сможет купить настойку боярышника или контрафактный алкоголь из Северной Осетии.
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Це новий міністр іноземних справ Канади ,українка за походженням )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСнятие запрета на въезд в Россию с Фриланд возможно только на основе "взаимности и зеркальности", - МИД РФ
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