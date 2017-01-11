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 Прокуратура расследует участие гражданина Беларуси в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков

Органами прокуратуры Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в вооруженном формировании во время боевых действий в зоне АТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Новоайдарським отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей (ч. 5 ст. 260 УК Украины)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях на территории Украины принимали участие около 140 белорусов. Восемь из них погибли, - МВД Беларуси

В прокуратуре напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о возможном участии гражданина Беларуси в вооруженном конфликте в зоне АТО. В обнародованном интервью парень рассказал, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016 года принимал участие в незаконном вооруженном формировании в составе батальона "Русь" и непосредственно в боевых действиях в районе города Счастье и поселка Большая Гора.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры области.

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Вчера радио Свобода передавало : на ДАУНбссе воюет около 800 бульбашей Труплера Х...
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Тоже из психушки на войну сбежал? Как до этого казахский белогвардеец?
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кредитов набрали у бацьки вот и едут Крысы веселого Роджера поймать..
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А что, белорусы разве воюют против Украины?Вот это новость! Вроде нигде не писали про это раньше или я не видела просто?
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Добрый вечер всем!Я вот так говоря жизнь прожил и многое повидал.Но вот никак не пойму этих дебилов,которые едут защищать так говоря русский мир,и тем более не пойму как жители Донбасса поддались на путинскую провокацию и оказались предателями Украины.Лично до меня это не доходит.Украина и ее народ борется за независимость,единство,свободу!Это я понимаю.И скажу честно будь помоложе-уехал бы в Украину и не задумываясь также встал на защиту ее целостности и независимости.Слава Украине!Слава Нации!Смерть врагам.
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Цензор?! " В обнародованном интервью парень (?) рассказал..".(см. статью). Парень или все таки мразь ?Источник:http://censor.net.ua/n422918
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура расследует участие гражданина Беларуси в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков
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