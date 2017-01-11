 Прокуратура расследует участие гражданина Беларуси в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Новоайдарським отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей (ч. 5 ст. 260 УК Украины)
В боях на территории Украины принимали участие около 140 белорусов. Восемь из них погибли, - МВД Беларуси
В прокуратуре напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о возможном участии гражданина Беларуси в вооруженном конфликте в зоне АТО. В обнародованном интервью парень рассказал, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016 года принимал участие в незаконном вооруженном формировании в составе батальона "Русь" и непосредственно в боевых действиях в районе города Счастье и поселка Большая Гора.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры области.
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