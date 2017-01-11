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 "Это был захват территории", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон об оккупации Крыма

США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму, что побудило Россию к дальнейшей активности на востоке Украины.

Об этом заявил в среду на слушаниях в сенате кандидат на пост главы госдепартамента Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это был захват территории, которая не являлась их (России - Ред.)", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

По мнению Тиллерсона, США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму, что побудило Россию к дальнейшей активности на востоке Украины.

Тиллерсон подчеркнул, что в тех условиях США должны были действовать более решительно, например, передавать Украине разведданные о ситуации на востоке страны и предоставлять ей оборонительное оружие.

Он добавил, что минские договоренности пока что не выполнены. Тиллерсон считает, что при отстаивании своих интересов Россия не проявляет непредсказуемости. "Россия представляет опасность, но она не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов… Россия добивается уважения и необходимости на глобальной арене. Ее недавняя активность не учитывала американские интересы", - сказал.

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"Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический - Ред.) курс", - добавил он.

При этом он отметил, что НАТО трезво оценивает опасность, исходящую от России. "Наши партнеры по НАТО правы, когда опасаются роста активности России. Но это было все сделано в отсутствии американского лидерства",- подчеркнул Тиллерсон.

Он пояснил, что "США отступили от обязательств, которые дали своим партнерам". "Мы посылали слабые или смешанные сигналы красного цвета, которые стали зелеными", - пояснил Тиллерсон.

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Кандидат на пост госсекретаря также выразил обеспокоенность сообщениями о влиянии России на выборы в США. Сообщения, которые я читал, вызывают обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Марка Рубио в рамках слушаний.
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85 тысячная группировка ВСУ против 25 тыс.зеленых человечков.Один выстрел.
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фирма ТРАМПДОНАЛЬДС начнёт свою работу жёстко и чётко..Крысам ТРУПЛЕРА в конце года киздец
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а вот и первая подача прорабу трампу)))) и поверьте - дальше будет))))
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не знаю, может их диалог уже и состоялся...
... в документе, якобы британского разведчика, которые опубликовал портал Buzzfeed. В материале указывается, что российские власти стояли за утечкой информации с почтовых ящиков Демократической партии США на платформу WikiLeaks.
В свою очередь Трамп обещал, в случае избрания, отвлечь внимание общественности о конфликта в Украине.
«В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США-НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, тема которой должна быть снята с повестки», - говорится в документе.
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Морган Фримен жжёт напалмом.
Morgan J. Freeman ‏@mjfree 2 год.2 години томуPutin: Hey orange-face, it's Rex or we give Assange these wonderful "golden shower" videos. Choice is yours.
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да, да, продемонстируйте золотой дождь от гебешных шлюх над рожей этого клоуна.

на что теперь будет готов клоун Трамп, уговаривая кремлядь уничтожить это видео?

В ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton, в котором однажды останавливались Барак Обама с супругой. Американские СМИ опубликовали досье на избранного президента Дональда Трампа, которое удалось собрать на него спецслужбам России. Доклад был представлен бывшим британским офицером разведки. Тем не менее, никаких подтверждений того, что 35-страничный доклад с грамматическими и орфографическими ошибками подлинный, пока что нет. Портал BuzzFeed опубликовал полный текст документа.
Однако наибольшее внимание СМИ привлек случай об "извращенном сексуальном поведении" Трампа во время его визита в Москву. Утверждается, что ФСБ зная о пристрастиях Трампа намеренно организовывало для него развлечения, чтобы в дальнейшем шантажировать его. В частности, в ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton. "Трамп знал, что там останавливались президент Барак Обама с супругой Мишель (которую он ненавидит). В связи с чем он заказал проституток, которые на той самой постели устроили сексуальное шоу "золотой дождь" (мочеиспускание)", - говорится в докладе. При этом утверждается, что указанный отель под колпаком ФСБ, и номера напичканы микрофонами и видеокамерами. Напомним, кроме того, в документе говорится и о расширенной программе России по кибер-операциям, которая финансируется из госбюджета РФ. Так, согласно досье, основными мишенями хакерских атак России являются зарубежные правительства, крупные корпорации и банки. При этом ФСБ активно использует шантаж для их осуществления. Больше о докладе читайте по ссылке. Узнавайте главные новости п
Більше читайте тут: http://ru.tsn.ua/svit/tramp-v-moskve-zakazal-u-prostitutok-zolotoy-dozhd-na-postel-gde-spali-obamy-doklad-782415.html
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начала смотреть "пресс-конференцию" Трампа........
Начал с помпезностью (О'Кей - будущий президент)....., но когда задали вопрос о "российских хакерских атаках", съехал на китайцев....... Короче переключила детям на мультяшки
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Трамп сейчас на верном пути к импичменту.
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SER BERBA

Трамп сейчас на верном пути к импичменту.
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вот я не пойму ( ): он политический "самоубийца" или мазохист. Ведь с большой вероятностью ему известны последствия своих выеб.......
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Трамп в прямом эфире передал руководство и док-ты по всем своим компаниями в Траст, хотя не обязан делать этого по закону Сравните с Барыгой
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Шо? Опять?

Всю осень рассказывали, как Трамп весь свой бизнес продал, а оказывается он только вот сейчас в прямом эфире что-то передал в траст. Тоже в слепой, кстати?
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И ещё, чтоб "ахкакоймаладец- неточтобарыгалипецкий" поубавить.
Ґнiвъ України 🇺🇦 ‏@NoFated 6 хв.6 хвилин томуТрамп пытается втюхать Американцам Слепой Траст под управлением своих же сыновей. Какой срач из этого выйдет, видно по Украине. Удачи, США!
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И контрольный.

ВП ‏@sranysovok 14 хв.14 хвилин томуДва сына будут управлять империей Трампа. Дональд Трамп младший и Эрик Стоматолог.
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С каких это пор, сдача территории предателями во власти без единого выстрела называется захватом, пускай лучше займутся оффшорными счетами Вальцмана и его окружения, оденут наручники на коррупционеров как поступили с Лазаренко
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зачетный съезд на нужную тему красавец не зря хлеб рубаешь
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кацапа,шо ты здесь юлишь?гаага неотвратима.а вам,подхуйловниукам-годы рабского труда по восстановлению инфраструктуры донбасса,крыма,сирии,приднестровья,абхазии,ю.осетии...
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Когда развалится штук на 20 , мир запарится устанавливать правоприемника - с кого бабки на всё это восстановление драть.
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сисисипи развалился и мир особо не запарился
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Американец говорил не об Вальцмане а об Ху@ле. Со стороны Ху@ла это был захват чужой территории.
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Читай в верху тебе с паРаши уже и перевели..
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Там что не надо для лохов паРАши перебивает речь комментатор своими словами..
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вот это поворот...........
наверное )(уйло потребует "орден дружбы" взад назад.....
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когда же к власти будут приходить не барыги алчные а великие лидеры как махатма ганди ататюрк аврам линколь и тд или мир катится в пропасть ?
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Линкольн плохо кончил, Ататюрк был в далёком прошлом турецком прошлом (20 век, самое начало), Махатма собеседница хуйла, как он сам мечтал (шютка).
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Трамп, ты клоун и демагог, хорошие отношения с международным преступником, со страной-агрессором и ботоксной-крысой, которая впервые со времен Гитлера аннексировала часть европейской страны, страны, которой твоя страна, США, гарантировала защиту ее территориальной целостности- также преступление, потакание международным преступникам, которыми является кремлядь во главе с пуйлом. Ганьба!




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в Ютубе появилось убойное видео из кацаПсинского города Уфа,где старая бабушка ползёт по лестнице на четвереньках чтобы сделать себе рентген..
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Ожидают, будет или нет Трамп отключать свет в Крыму.
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Бла-бла все это. Напоминает петины сказки о безвизе. Вот как откроют нам безвиз, тогда наши пенсионеры могут смело пойти в ЕС с котомкой пешком, попить на всю пенсию чаю в Париже и умереть с улыбкой на лице. Тоже самое с МВФ и США. Пока сами не будем думать башкой, не запустим свою экономику, не избавимся от иллюзий по поводу ДНР-ЛНР и нынешней властной мафии - ничего нам не дадут и никто нам не поможет. Пока, что света в туннеле не видать.
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Проблема в том, что никто нам не даст запустить экономику, так как гейропе она - кость в горле.
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Не верю я ни Трампу, ни его Рексу. Они говорят то, что хотят от них услышать. А потом будут подыгрывать Путлеру, к бабке не ходи.
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100%. В Санкт Петербурге, в гостинице Трамп устроил оргию, которую зафиксировали скрытые камеры. Трампа уже "предупредили" об этом мордорские спецслужбы. От сюда и пламенные речи последнего о дружбе народов с орками.
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Он и не скрывает, что хуйло ему милее. Нашли друг друга, блин. Пупкин - это маленькое хуйло, а Трамп - большое.
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Бля ви допоможете нам врешті решт Джевелінами чи ні? Скільки можна соплі жувати про "захоплення" і т.д.?????? Гаранти мать їх......
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Зачем тебе Джавики ? Оградку сделать ? По ком стрелять собрался ?
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Нм нужен честный открытый диалог с россией, чтобы мы знали... блиииин и этот из наивных и доверчивых. Еще не достаточно знаний...
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ТЕПЕРЬ СТАЛО ЯСНО ПОЧЕМУ КОБЗОН НЕ СЕЛ НА САМОЛЕТ ТУ-154
Путин отправил в Сирию два миллиарда долларов
Это была годовая зарплата и премия российским военным армии Асада и игиловцам
Попутно с деньгами в самолёт загрузили военный ансамбль песни и пляски
Перегруженный самолёт еле взлетел
Но деньги украли ещё в Москве а в самолёт загрузили взрывчатку
Рвануло так что щепки разлетелись на 15 километров
https://www.youtube.com/watch?v=0fm3kLgF2Sw
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Влад , 2 млрд это 20 тонн , грузоподъемность тушки 18 тонн .
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Да всё это просто бла бла бла... Нет реальной помощи Украине в войне с кацапами и врятли будет вообще. Кроме нас самих, мы никому не нужны. Мы сами обязаны защищать себя и свои земли, и делать это только смотря на свои собственные интересы без оглядки на вечно озабоченных. Для этого всего нужна лишь проукраинская власть и желание защищать национальные интересы украинцев. Пока у нас с этим беда((
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ну ты и рассуждаешь .... если взрослая то давно должна понять что тебе никто ничем не обязан это правило действует как в жизни так и в политике,какую то помощь и поддержку надавать будут,но если самому ничего не предпринимать то за тебя никто тебя не спасет.
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НЕОЖИДАННО. Толпы иранцев скандировали «Смерть России», «Посольство России - гнездо шпионов!»

В Тегеране состоялись похороны бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани, который считался в Иране реформатором. В траурной церемонии приняли участие тысячи сторонников Рафсанджани. Похороны превратились в массовый протест против России, союзником которой Иран выступает в войне в Сирии.
В похоронах приняли участие до 2 млн. человек. Толпы иранцев скандировали Посольство России - гнездо шпионов!», «Смерть России» вместо традиционных для шиитских манифестаций выкриков «Смерть Америке», сообщает Al Arabiya.
Крики были настолько громкими, что иранское государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию с места событий, было вынуждено перекрыть живой звук траурной музыкой.
Протестующие выступали против участия Ирана в войне в Сирии. Россию они обвиняли в массовых убийствах сирийцев.
https://www.youtube.com/watch?v=5zsoDyDrzGw
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это был захват территории", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон об оккупации Крыма
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