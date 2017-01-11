 "Это был захват территории", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон об оккупации Крыма

Об этом заявил в среду на слушаниях в сенате кандидат на пост главы госдепартамента Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это был захват территории, которая не являлась их (России - Ред.)", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.
По мнению Тиллерсона, США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму, что побудило Россию к дальнейшей активности на востоке Украины.
Тиллерсон подчеркнул, что в тех условиях США должны были действовать более решительно, например, передавать Украине разведданные о ситуации на востоке страны и предоставлять ей оборонительное оружие.
Он добавил, что минские договоренности пока что не выполнены. Тиллерсон считает, что при отстаивании своих интересов Россия не проявляет непредсказуемости. "Россия представляет опасность, но она не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов… Россия добивается уважения и необходимости на глобальной арене. Ее недавняя активность не учитывала американские интересы", - сказал.
"Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический - Ред.) курс", - добавил он.
При этом он отметил, что НАТО трезво оценивает опасность, исходящую от России. "Наши партнеры по НАТО правы, когда опасаются роста активности России. Но это было все сделано в отсутствии американского лидерства",- подчеркнул Тиллерсон.
Он пояснил, что "США отступили от обязательств, которые дали своим партнерам". "Мы посылали слабые или смешанные сигналы красного цвета, которые стали зелеными", - пояснил Тиллерсон.
Кандидат на пост госсекретаря также выразил обеспокоенность сообщениями о влиянии России на выборы в США. Сообщения, которые я читал, вызывают обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Марка Рубио в рамках слушаний.
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... в документе, якобы британского разведчика, которые опубликовал портал Buzzfeed. В материале указывается, что российские власти стояли за утечкой информации с почтовых ящиков Демократической партии США на платформу WikiLeaks.
В свою очередь Трамп обещал, в случае избрания, отвлечь внимание общественности о конфликта в Украине.
«В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США-НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, тема которой должна быть снята с повестки», - говорится в документе.
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Morgan J. Freeman @mjfree 2 год.2 години томуPutin: Hey orange-face, it's Rex or we give Assange these wonderful "golden shower" videos. Choice is yours.
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на что теперь будет готов клоун Трамп, уговаривая кремлядь уничтожить это видео?
В ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton, в котором однажды останавливались Барак Обама с супругой. Американские СМИ опубликовали досье на избранного президента Дональда Трампа, которое удалось собрать на него спецслужбам России. Доклад был представлен бывшим британским офицером разведки. Тем не менее, никаких подтверждений того, что 35-страничный доклад с грамматическими и орфографическими ошибками подлинный, пока что нет. Портал BuzzFeed опубликовал полный текст документа.
Однако наибольшее внимание СМИ привлек случай об "извращенном сексуальном поведении" Трампа во время его визита в Москву. Утверждается, что ФСБ зная о пристрастиях Трампа намеренно организовывало для него развлечения, чтобы в дальнейшем шантажировать его. В частности, в ходе одной из своих поездок в Москву Трамп снял президентский номер люкс в отеле Ritz Carlton. "Трамп знал, что там останавливались президент Барак Обама с супругой Мишель (которую он ненавидит). В связи с чем он заказал проституток, которые на той самой постели устроили сексуальное шоу "золотой дождь" (мочеиспускание)", - говорится в докладе. При этом утверждается, что указанный отель под колпаком ФСБ, и номера напичканы микрофонами и видеокамерами. Напомним, кроме того, в документе говорится и о расширенной программе России по кибер-операциям, которая финансируется из госбюджета РФ. Так, согласно досье, основными мишенями хакерских атак России являются зарубежные правительства, крупные корпорации и банки. При этом ФСБ активно использует шантаж для их осуществления. Больше о докладе читайте по ссылке. Узнавайте главные новости п
Більше читайте тут: http://ru.tsn.ua/svit/tramp-v-moskve-zakazal-u-prostitutok-zolotoy-dozhd-na-postel-gde-spali-obamy-doklad-782415.html
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Начал с помпезностью (О'Кей - будущий президент)....., но когда задали вопрос о "российских хакерских атаках", съехал на китайцев....... Короче переключила детям на мультяшки
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Трамп сейчас на верном пути к импичменту.
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вот я не пойму ( ): он политический "самоубийца" или мазохист. Ведь с большой вероятностью ему известны последствия своих выеб.......
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Всю осень рассказывали, как Трамп весь свой бизнес продал, а оказывается он только вот сейчас в прямом эфире что-то передал в траст. Тоже в слепой, кстати?
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Ґнiвъ України 🇺🇦 @NoFated 6 хв.6 хвилин томуТрамп пытается втюхать Американцам Слепой Траст под управлением своих же сыновей. Какой срач из этого выйдет, видно по Украине. Удачи, США!
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ВП @sranysovok 14 хв.14 хвилин томуДва сына будут управлять империей Трампа. Дональд Трамп младший и Эрик Стоматолог.
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http://ru.krymr.com/a/news/28226181.html
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наверное )(уйло потребует "орден дружбы"
взадназад.....
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Тон задал трампуше и иже с ним...
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Путин отправил в Сирию два миллиарда долларов
Это была годовая зарплата и премия российским военным армии Асада и игиловцам
Попутно с деньгами в самолёт загрузили военный ансамбль песни и пляски
Перегруженный самолёт еле взлетел
Но деньги украли ещё в Москве а в самолёт загрузили взрывчатку
Рвануло так что щепки разлетелись на 15 километров
https://www.youtube.com/watch?v=0fm3kLgF2Sw
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В Тегеране состоялись похороны бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани, который считался в Иране реформатором. В траурной церемонии приняли участие тысячи сторонников Рафсанджани. Похороны превратились в массовый протест против России, союзником которой Иран выступает в войне в Сирии.
В похоронах приняли участие до 2 млн. человек. Толпы иранцев скандировали Посольство России - гнездо шпионов!», «Смерть России» вместо традиционных для шиитских манифестаций выкриков «Смерть Америке», сообщает Al Arabiya.
Крики были настолько громкими, что иранское государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию с места событий, было вынуждено перекрыть живой звук траурной музыкой.
Протестующие выступали против участия Ирана в войне в Сирии. Россию они обвиняли в массовых убийствах сирийцев.
https://www.youtube.com/watch?v=5zsoDyDrzGw
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