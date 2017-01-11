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 Один украинский воин ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. По Троицкому били из 122-мм артиллерии, - штаб АТО

По состоянию на 18.00 11 января боевики совершили 23 обстрела наших позиций из различных видов оружия. В результате один украинский воин получил ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО

На Луганском - из 122-миллиметровой артиллерии - по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому.

На Донецком направлении - из 120 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевке и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер.

Также читайте: За минувшие сутки погиб один украинский воин, трое - ранены, - спикер АТО

Всего состоялось 23 обстрела. Один наш военнослужащий ранен.
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Во всех фильмах про ганстеров,за каждый бок виновному отрубывали палец. Если бы мы парашенко за каждого.....А ведь симпотягой был бы ! )))
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Этому гаду лучше бы хвост на сантиметр укорачивали за каждый косяк. Уже бы по самую голову укоротили.
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Вам нужен лидер с яйцами. Желательно военный. В военное время руководит военный, в мирное - гражданский. Эйзенхауэр. Который войну прошел. Олигархи и бизнесмены не способны воевать.
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Misha Lebedoff
Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, что я вижу классическую подрывную работу.
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ХЗ, можбыть. Можбыть х-лу на х-ню бабла не жалко. Но я б на его месте на пороха их не тратил. Порох сам себя вполне успешно компрометирует, причем бесплатно.
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Як і коли останнього разу? Наведіть будь ласка приклад.
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Украинцы, дам вам совет. Если не хотите, что бы конфликт стал замороженным и на десятки лет, нужно идти в наступление и отбивать свои земли. Нужно воевать с террористами.

И не надо надеяться на НАТО. Это НАТО никак не помогает Турции уничтожать курдских террористов. Только мы сами, благодаря твердости Эрдогана.
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Учитесь у Турции и тому, как жестко и беспощадно мы расправляемся с террористами. Если бы мы жевали сопли у нас под боком давно бы уже курдистан расцвел. А Запад только палки в колеса ставит. Никого не слушать и никого не щадить.
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к сожалению, пока не проведут АТО на ул. Банковой, наступление невозможно.
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А зря. Опыт Турции в уничтожении терроризма и освобождении своих земель - для вас бесценен. Мы с ними не церемонимся. Всех курдов, которые не хотят жить по законам Турции и которые воюют против нас уничтожать.
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Хотів би я подивитись на ваші дії коли б у вас був спільний кордон з сатанатом і не були б ви в НАТО.
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Я знаю, что Турция очень помогает Украине, особенно в деле создания крымского батальона.
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Да нет такого батальона. Ислямов только языком горазд угрожать.
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И много Турция разбила армий? Или может захватила Аль Баб, где им противостоят курды без тяжелого вооружения? И как давно Эрдоган извинялся перед Путиным, гордо так сказал, прости мол засранца. Дай газ и дай туристов.
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то убитые, то раненные, почти каждый день!....
когда уже террористы-убийцы будут уничтожаться?!....
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Извиняюсь за беспокойство...но можно вопрос? Где...на какой странице можно прочитать про нашу украинскую "ответку и количестве упокоеных рабов хуйловских"? Или же сводки с АТО-это копирка для наградных листов даунбасевских "трактористов"? Как живо сразу представил подобное из истории Второй Мировой....из сводок СовИнформБюро-"Наши войска опять понесли невосполнимые потери..." И так -2 года подряд!!!Ливитанина довно бы уже расстреляли за "поднятие боевого духа бойцов и всего советского народа,"....почему же минобороны Украины до сих пор в полном составе???????????
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А сам не хочешь научить воевать? Ведь без тебя никак не получается.
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Нельзя.кому тогда Надюшка будет улыбаться,тем более.что она не может оставить семью террориста без кормильца.а детей сиротами.правда забывает сказать,что эта семья ненавидит все украинское.но это ей не важно,важно.что ей кум фуйла сказал.
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-серега, походу я терорист...
-с чего это?
-мне надя улыбнулась
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А ДТП за сутки погибло более 10 человек, на пожарах - около 10.
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а ДТП и пожары могут захватить твою страну и в любой момент могут прийти в твой дом убивать твоих детей?....
что за сравнение в данном случае?!....
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max.kolezznikov
Max Kolezznikov
Не сдаваться
Сьогодні о 12:46123841272

Вы заметили, как у Путина пригорает? Набирает обороты проект "Савченко", отстрелялся Пинчук, Кравчук заговорил о каком-то идиотизме в виде собрания неких десяти моральных авторитетов, по пять с каждой стороны - и все лишь бы побыстрее "закончить войну". Удивительным образом войну должна закончить страна-жертва агрессии, а не страна-агрессор, но кого волнуют эти подробности, когда впереди маячит встреча друга Владимира с другом Дональдом.
Надо быстрее склепать иллюзию внутриукраинского конфликта, ну или хотя бы прогресса в продвижении к миру, лишь бы скорее СНЯТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ САНКЦИИ, ДЕНЬГИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ, А ДОЛГИ В ЭТОМ ГОДУ НАДО ОТДАВАТЬ, сделайте уже хоть что-нибудь быстрее, вот ты - Сурков, Волошин, Песков, как вас там, всем вам платишь, а вы нихера сделать не можете с этой нищей Украиной!!! - как-то так я вижу ту реплику недовольного Владимира Владимировича в адрес своей свиты, которая предшествовала активизации всевозможных проектов ФСБв Украине разной степени консервации.
В ближайшие несколько недель нас ждет еще не одно их вскрытие, истерические вопли о необходимости скорее зарыть штыки в землю, прекратить мучать детей Донбасса и солдатских матерей Украины, призывы скорее и главное ЛЮБОЙ ценой освободить всех пленных. Ждут и обострения на фронте, возможно - новые вбросы о "котлах", страшных потерях и так далее. Обострять мо-ли умеют, это их конек. На руку им будет играть и импотенция властей в преследовании коррупционеров и сепаратистов, и низкие темпы реформ. Будет разыгрываться карта "за кого воюем, за этих воров?", в общем - будут прощупываться любые болевые точки. Благо, тут на помощь придут украинские "журналисты", способные опубликовать что угодно без какой-либо проверки фактов, зрадофилы, которые готовые увидеть кровавые конфеты где угодны, да и напуганные мобилизацией выпускники военных кафедр вольются в этот хор.
Вот тут по закону жанра я возвращаюсь к заголовку статьи. Для активной части украинского общества главное сейчас - не сдаваться под напором всего этого информговна. И держать четкую позицию, не стесняясь и не ленясь ее выражать. Савченко - нахуй. Пинчука - в Интерпайп трубы клепать. Кравчука - хотел написать, что место дедушки на кладбище, из уважения не писал бы - да какое нахер уважение к человеку, сдавшего ядерный потенциал за бумажку(!!!) и пролюбившего Черноморский флот??
Всех истериков - в баню, стурбованных мам - валерьяночкой нежно отпоить и успокаивать, зрадофилов - облить лучами добра и напомнить им их же собственный патриотизм прошлых лет выпуска. Мобилизовавшихся пиджаков поддерживать, косарей - гнобить. За пропаганду мышебратства давать по рукам, если придется - то и по физиономиям тоже давать.
На нашей стороне правда - и распиздяйство противника, который в спешке ломает дрова. Знать не много осталось золотого запасу у вражеского атамана. Прорвемся, если сами не сдадимся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин украинский воин ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. По Троицкому били из 122-мм артиллерии, - штаб АТО
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