 Один украинский воин ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. По Троицкому били из 122-мм артиллерии, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника.
На Луганском - из 122-миллиметровой артиллерии - по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому.
На Донецком направлении - из 120 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевке и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер.
Всего состоялось 23 обстрела. Один наш военнослужащий ранен.
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Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, что я вижу классическую подрывную работу.
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И не надо надеяться на НАТО. Это НАТО никак не помогает Турции уничтожать курдских террористов. Только мы сами, благодаря твердости Эрдогана.
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когда уже террористы-убийцы будут уничтожаться?!....
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-с чего это?
-мне надя улыбнулась
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что за сравнение в данном случае?!....
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Max Kolezznikov
Не сдаваться
Сьогодні о 12:46123841272
Вы заметили, как у Путина пригорает? Набирает обороты проект "Савченко", отстрелялся Пинчук, Кравчук заговорил о каком-то идиотизме в виде собрания неких десяти моральных авторитетов, по пять с каждой стороны - и все лишь бы побыстрее "закончить войну". Удивительным образом войну должна закончить страна-жертва агрессии, а не страна-агрессор, но кого волнуют эти подробности, когда впереди маячит встреча друга Владимира с другом Дональдом.
Надо быстрее склепать иллюзию внутриукраинского конфликта, ну или хотя бы прогресса в продвижении к миру, лишь бы скорее СНЯТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ САНКЦИИ, ДЕНЬГИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ, А ДОЛГИ В ЭТОМ ГОДУ НАДО ОТДАВАТЬ, сделайте уже хоть что-нибудь быстрее, вот ты - Сурков, Волошин, Песков, как вас там, всем вам платишь, а вы нихера сделать не можете с этой нищей Украиной!!! - как-то так я вижу ту реплику недовольного Владимира Владимировича в адрес своей свиты, которая предшествовала активизации всевозможных проектов ФСБв Украине разной степени консервации.
В ближайшие несколько недель нас ждет еще не одно их вскрытие, истерические вопли о необходимости скорее зарыть штыки в землю, прекратить мучать детей Донбасса и солдатских матерей Украины, призывы скорее и главное ЛЮБОЙ ценой освободить всех пленных. Ждут и обострения на фронте, возможно - новые вбросы о "котлах", страшных потерях и так далее. Обострять мо-ли умеют, это их конек. На руку им будет играть и импотенция властей в преследовании коррупционеров и сепаратистов, и низкие темпы реформ. Будет разыгрываться карта "за кого воюем, за этих воров?", в общем - будут прощупываться любые болевые точки. Благо, тут на помощь придут украинские "журналисты", способные опубликовать что угодно без какой-либо проверки фактов, зрадофилы, которые готовые увидеть кровавые конфеты где угодны, да и напуганные мобилизацией выпускники военных кафедр вольются в этот хор.
Вот тут по закону жанра я возвращаюсь к заголовку статьи. Для активной части украинского общества главное сейчас - не сдаваться под напором всего этого информговна. И держать четкую позицию, не стесняясь и не ленясь ее выражать. Савченко - нахуй. Пинчука - в Интерпайп трубы клепать. Кравчука - хотел написать, что место дедушки на кладбище, из уважения не писал бы - да какое нахер уважение к человеку, сдавшего ядерный потенциал за бумажку(!!!) и пролюбившего Черноморский флот??
Всех истериков - в баню, стурбованных мам - валерьяночкой нежно отпоить и успокаивать, зрадофилов - облить лучами добра и напомнить им их же собственный патриотизм прошлых лет выпуска. Мобилизовавшихся пиджаков поддерживать, косарей - гнобить. За пропаганду мышебратства давать по рукам, если придется - то и по физиономиям тоже давать.
На нашей стороне правда - и распиздяйство противника, который в спешке ломает дрова. Знать не много осталось золотого запасу у вражеского атамана. Прорвемся, если сами не сдадимся.
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