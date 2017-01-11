EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  2054  141
Материалы по теме:
Все про:санкции (5777) США (11634) Яценюк (7614)

 Яценюк о новых санкциях против Кремля: Ожидаем от новой администрации и политиков США волевых решений для усмирения российского агрессора

Украина воюет не только за себя. Украина борется за свободу всего свободного мира.


Об этом написал в Фейсбуке Арсений Яценюк.

Читайте также: "Народный фронт" требует от НАБУ и ГПУ назвать заказчиков и исполнителей кампании по дискредитации Яценюка


"Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины относительно единства демократических государств вокруг цивилизованных принципов мироустройства и для противодействия агрессии России. Именно поэтому с особой поддержкой отношусь к инициативе десяти сенаторов Соединенных Штатов из Республиканской и Демократической партий ввести расширенные, всеобъемлющие и (что особенно важно) отраслевые санкции против Кремля, выводя санкционную политику на новый уровень", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Цензор. НЕТ.

О таком подходе и такой коллективной политике, по его словам, шла речь и во время его визитов в Вашингтон, и во время последних встреч с американскими партнерами в Киеве. Арсений Яценюк подчеркнул, что мир ожидает от США лидерской роли в поддержании международного мира и безопасности. "Ожидаем от новой администрации США волевых и эффективных решений для усмирения российского агрессора. Полагаемся на единство всех политических сил Соединенных Штатов вокруг поддержки Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Украина воюет не только за себя. Украина борется за свободу всего свободного мира", - написал Арсений Яценюк.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вообще классно кролик зелени натягал, много...всем кушать хватает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
История, конечно же, всех рассудит, но мне гадко и противно на душе от одной мысли, что этот бомонд и богема в виде таких вот яценюков, вальцманов и геройцманов будет ею вдруг когда-то оценен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Здесь срач от злости за кролика за его УСПЕХИ НА ПОСТУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А його успєхи в чому виражаються? У збіднілому населенні, яке не в змозі купить елементарного?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну есть еще такое понятие как личные успехи , или как украсть и не попасться , тут Сеня всем фору даст .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пресс-конференция Дональда Трампа. Прямая трансляция с русским переводом

https://www.youtube.com/watch?v=P4h_mzDUhbU
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чому тут Трамп ? Ми тут про сєню розмову ведем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз речь идет в первую очередь о Трампе, так как он президент США и то какую политику он ведет и зависит будущее мировой политики
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно, от Трампа многое зависит. Вот все и ждут, какую политику он выберет. Всем интересно, кого он будет поддерживать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне кажется, что Трамп в предвыборной гонке громкими заявлениями просто хотел привлечь к себе внимание, но никаких радикальных перемен не в будет во внешней политике
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное что бы в этой борьбе с русской агрессией все усилия были общими, только тогд они принесут результаты
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сеня отель курлычет.может попросит ввести санкции для липецкого Рошен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
прикольно КРОЛЬ уже називає СЕБЕ во множєствє... Бо кого він офіційно представляє? лише самого себе.... У кроля такі манічка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эх, Сеня. О тебе- тока матерно. Не взыщи. Он ожидает. От новой Администрации США(с). Сидел бы уже тихо, чтобы тебя не вспоминали. Ваааще не вспоминали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Санкций против Россий должно быть еще больше! таким образом это поможет парализовать всю экономику агрессора
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хоть правительство США поменялось, но наших сторонников меньше там не стало. Один Байден чего только стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное что бы санкции были более жесткими, но думаю, что США не позволит сломать политику мира и антитерроризма в мире такому как Путин
 показать весь комментарий
Ответить
 
США ж не РФ, да и думают они не только о своих амбициях, интересах, а и о многих других странах
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у США и другого выхода нету, они ведь сверхдержава, вот и должны соответствовать своего могущества
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну это понятно, да и они всегда готовы нам были помочь, только вот мы долгое время не с теми работали, слишком поздно это осознали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скорее бы закончились все уже эти войны, а то наши ребята гибнут и гибнут и ни конца края нету всему этому АТО, хотя гарант обещал нам его закончить за две недели
 показать весь комментарий
Ответить
 
как там в сени с отчетом, по списанию бабла с великой пограничной стены?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГУЛАГ кацаПсинам не враг,это их генетичский КОД..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Встреча Саакашвили и Трампа намечена сразу после инавгуряции фирмы ТРАМПДОНАЛЬДС
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бааа, какие люди...??!!! Сам Сеня, куля не дура - забор не паркан! Ты, откуда веСЧаешь, з ганьбой не живущий??
 показать весь комментарий
Ответить
 
а звідки воно пиzдякає ?
громадяни, хто знає, де ця тварина зараз знаходиться ?
суспільство має бути поінформоване.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Украина воюет не только за себя.(но и строительством стены ,которая должна была защитить и Украину и свободный мир от рашиста,боролась Украина и ее народ, за пополнение счетов "фронтовых "
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина всегда борется и получается, что не только за себя. Это еще раз доказывает, что мы сильная страна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как-то так исторически сложилось, что Украина должна отстаивать свои права на независимость и свои территории! вот и в этот раз мы столкнулись с сильным врагом, но мы сильный народ и справимся со всем
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сложно и страшно даже представить что бы было с нашей страной, если б не эти все санкции
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все тоже самое было бы , самый страшный вред россии наносит сам тупин .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное что нам вовремя протянули руку помощи и в первую очередь это было США! спасибо им за поддержку
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк о новых санкциях против Кремля: Ожидаем от новой администрации и политиков США волевых решений для усмирения российского агрессора
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Канада киберпреступление Крым НАТО Нацполиция Порошенко Путин Розенко Россия Савченко санкции СБУ снегопад суд США терроризм Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти