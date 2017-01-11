 Яценюк о новых санкциях против Кремля: Ожидаем от новой администрации и политиков США волевых решений для усмирения российского агрессора

Об этом написал в Фейсбуке Арсений Яценюк.
"Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины относительно единства демократических государств вокруг цивилизованных принципов мироустройства и для противодействия агрессии России. Именно поэтому с особой поддержкой отношусь к инициативе десяти сенаторов Соединенных Штатов из Республиканской и Демократической партий ввести расширенные, всеобъемлющие и (что особенно важно) отраслевые санкции против Кремля, выводя санкционную политику на новый уровень", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Цензор. НЕТ.
О таком подходе и такой коллективной политике, по его словам, шла речь и во время его визитов в Вашингтон, и во время последних встреч с американскими партнерами в Киеве. Арсений Яценюк подчеркнул, что мир ожидает от США лидерской роли в поддержании международного мира и безопасности. "Ожидаем от новой администрации США волевых и эффективных решений для усмирения российского агрессора. Полагаемся на единство всех политических сил Соединенных Штатов вокруг поддержки Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
"Украина воюет не только за себя. Украина борется за свободу всего свободного мира", - написал Арсений Яценюк.
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Live: https://www.youtube.com/watch?v=fAkumy7_Pbc …
или
https://www.facebook.com/cnn/videos/10155893565516509/ …
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https://www.youtube.com/watch?v=P4h_mzDUhbU
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громадяни, хто знає, де ця тварина зараз знаходиться ?
суспільство має бути поінформоване.
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