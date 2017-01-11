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Все про:Нафтогаз (2212) Кацуба Александр (20)

 Апелляционный суд оставил под стражей экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу до 17 января, - адвокат

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего заместителя главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сына депутата Верховной Рады от группы "Партия "Видродження" Владимира Кацубы Александра до 17 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Юрий Иващенко.

"Сегодня суд отклонил нашу апелляцию и оставил меру пресечения в виде содержания Кацубы под стражей до 17 января", - сказал он.

Адвокат также отметил, что защитники экс-замглавы "Нафтогаза" уже ознакомились со всеми 92 томами дела, а сам Кацуба на данный момент прочитал только половину.

Иващенко также подтвердил информацию генерального прокурора Юрия Луценко, что сторона защиты инициировала заключение соглашения со следствием.

В то же время процедура обсуждения условий сделки со следствием, по словам адвоката, еще не начата.

Читайте также: Прокуратура задержала экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу по делу Курченко

Как известно, Генпрокуратура заявляет о готовности экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы сотрудничать со следствием.

21 октября Генпрокуратра завершила расследование уголовного производства в отношении экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы.

Правоохранители задержали его 17 июня. Суд арестовал его и установил залог 450 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы "Нафтогаза" Кацуба заявил о готовности пойти на сделку со следствием, - Луценко

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд оставил под стражей экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу до 17 января, - адвокат
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