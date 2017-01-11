 Апелляционный суд оставил под стражей экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу до 17 января, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Юрий Иващенко.
"Сегодня суд отклонил нашу апелляцию и оставил меру пресечения в виде содержания Кацубы под стражей до 17 января", - сказал он.
Адвокат также отметил, что защитники экс-замглавы "Нафтогаза" уже ознакомились со всеми 92 томами дела, а сам Кацуба на данный момент прочитал только половину.
Иващенко также подтвердил информацию генерального прокурора Юрия Луценко, что сторона защиты инициировала заключение соглашения со следствием.
В то же время процедура обсуждения условий сделки со следствием, по словам адвоката, еще не начата.
Как известно, Генпрокуратура заявляет о готовности экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы сотрудничать со следствием.
21 октября Генпрокуратра завершила расследование уголовного производства в отношении экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы.
Правоохранители задержали его 17 июня. Суд арестовал его и установил залог 450 млн гривен.
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