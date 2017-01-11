 Большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов, - МИД

Об этом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за снегопадов большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты", - сказано в сообщении.
Ранее Департамент консульской службы МИД призвал граждан Украины быть особенно внимательными и ограничить автомобильные поездки в г. Бухарест и уезды: Ільфов, Телеорман, Джурджиу, Калараши, Яломица, Бузэу, Брэила, Констанца, Тулча, Галац и Вранча в связи с ухудшением погодных условий в центральных, южных и восточных регионах Румынии (мощные снегопады, гололедица), что привело к осложнению движения и блокировки отдельных автомобильных дорог.
В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Румынии по номеру телефона: +40-21-230-36-60, адрес электронной почты: emb_ro@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
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Центр Миротворец искренне благодарит депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко за переданные нам списки боевиков, сепаратистов и террористов, обменянных в 2014-2015 годах на наших бойцов и гражданских лиц, взятых заложники террористическими организациями. Считаем этот шаг со стороны Надежды достойным вкладом в наше дело по сбору информации о тех, кто принес боль и кровь в нашу страну, кто совершил тягчайшие преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Спасибо, Надежда.
Поскольку политика миротворца идет в разрез с политикой МинСтеця, надо срочно требовать закрытия этого сайта!!
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