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Все про:граница (2710) МИД (3764) непогода (192) погода (2351) снегопад (584)

 Большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов, - МИД

Большинство контрольно-пропускных пунктов на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты по причине значительного осложнения погодных условий, вызванного сильными снегопадами.

Об этом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за снегопадов большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильный снег, метели и гололедица: в ГосЧС призвали граждан быть осторожными на улице и не пользоваться личным автотранспортом

Ранее Департамент консульской службы МИД призвал граждан Украины быть особенно внимательными и ограничить автомобильные поездки в г. Бухарест и уезды: Ільфов, Телеорман, Джурджиу, Калараши, Яломица, Бузэу, Брэила, Констанца, Тулча, Галац и Вранча в связи с ухудшением погодных условий в центральных, южных и восточных регионах Румынии (мощные снегопады, гололедица), что привело к осложнению движения и блокировки отдельных автомобильных дорог.

Также читайте: В 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Румынии по номеру телефона: +40-21-230-36-60, адрес электронной почты: emb_ro@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
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У нас от такой власти не удивлюсь что скоро 7Х40 будем хором петь!!!!
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Говорят,это чучело к нам на голову из Молдавии упало... Лучше бы тогда его кпп не пропустило.
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ой, бяда, бяда, по ходу патрыоты бянзин для снегоочистителей налево толкнули
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Как выяснилось, сайт миротворец является консервой кримля и планом шатун в одном флаконе. Иначе как можно объяснить такую запись на головной сайта миротворец?:
Центр Миротворец искренне благодарит депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко за переданные нам списки боевиков, сепаратистов и террористов, обменянных в 2014-2015 годах на наших бойцов и гражданских лиц, взятых заложники террористическими организациями. Считаем этот шаг со стороны Надежды достойным вкладом в наше дело по сбору информации о тех, кто принес боль и кровь в нашу страну, кто совершил тягчайшие преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Спасибо, Надежда.

Поскольку политика миротворца идет в разрез с политикой МинСтеця, надо срочно требовать закрытия этого сайта!!


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБольшинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов, - МИД
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