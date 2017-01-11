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Все про:гимн (231) Госдума (898) Жириновский (473) Россия (64615)

 "Содержание не самое лучшее", - Жириновский предлагает подправить гимн России

Депутат Государственной Думы РФ, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить и сократить гимн России.

"Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов - получается очень долго. Оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет (Госдумы. - ред.) по культуре этим займется", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Содержание также не самое лучшее", - отметил он. "Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано", - полагает Жириновский.

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та да...михалков про шмель пусть ченить вставит .продолжит папино дело.
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Ага, и чтобы весь припев состоял из ла - ла - ла - ла !
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Сейчас в сети можно слушать слушания в сенате с Rex Tillerson. Тема мордора во время слушания одна из основных. Rex Tillerson предлагает налаживать отношения с мордором....
Дальше без комментариев.
Прямую речь можно слушать на сайте The Washington Post.
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Ватнікі, За-пє-вай!

россия- говняная наша держава
россия- позорная недострана,
Посмешище мира, фашистская слава-
Твое достоянье на все времена!

Сдохни, отечество наше позорное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная тупость покорная!
Сдохни страна! И мы вместе с тобой!
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КИЇВ. 11 січня. УНН. Російська Федерація становить загрозу через анексію Криму і підтримку сирійського режиму. Про це заявив кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час слухань у Сенаті США щодо кандидатури нового держсекретаря, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Росія сьогодні становить загрозу, вона анексувала Крим і підтримала сирійський режим. Це зробила можливим політика нинішньої адміністрації", - зазначив Р.Тіллерсон.
При цьому зазначається, що він наголосив на необхідності діалогу з Москвою.
Як повідомляв УНН, у комітеті закордонних справах сенату США почалися слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом, на посаду д
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Да можно заказать гимн в Ультрас. Они толкова сочиняют. Ла-ла-ла-ла ла-ла ла ла ла лалалала!
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Путина не хотят видеть на Мюнхенской конференции
Последний раз на конференции по безопасности, которая ежегодно проходит в Мюнхене, Путин был в 2007 году. После этого вместо него Россию представляли либо премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, либо глава российского МИДа Сергей Лавров, либо другие высокопоставленные чиновники.

В этом году Путин также не поедет на конференцию, которая запланирована на февраль. В пресс-службе российского президента решили оправдаться за лидера страны и заявили, что участие в данном мероприятии просто не входит в планы Путина.

Отметим, что на Мюнхенскую конференцию собираются главы государств, международных организаций, представители правительства и ведущие эксперты в области политики и безопасности.

Американский конгресс приготовил для России новый "сюрприз", который может привести страну к крупнейшей за все годы существования РФ девальвации рубля.

Британские СМИ возмутились путинскими троллями, которые растиражировали фейковые новости о смерти королевы Елизаветы II.
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....Там про страну вообще ни слова не сказано", - полагает Жириновский.

Так всё правильно. Нет больше такой страны, поэтому ничего не сказано. Менять ничего не надо. :D
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Вставить слова - Сосать хуйлу , лизать везде, орать - О скрепы... и на срать в подьезде !!!!
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Неужели сдержался и не ляпнул "Боже царя храни!" ?
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и обязательно в муз сопровождении египетского оркестра. Это веливое произведение можно слушать вечно
https://www.youtube.com/watch?v=6V6rTrYJNYM
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все проблемы в стране решены, можно и гимном заняться.
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Страна - гавно, наследница - гавна ... и гимн соотвецтвенно - гимнО... Все правильно
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Антидопинговые организации требуют отстранить Россию от соревнований


Лидеры национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права принимать международные турниры.
Предложения были высказаны и одобрены лидерами антидопинговых агентств Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Польши, Словении, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии на саммите в Дублине.
По мнению лидеров NADO, запрет в отношении российских спортивных организаций должен действовать, пока не начнет работать надежная система антидопингового контроля. Предполагается, что пока реформы не будут проведены, "чистые" российские спортсмены должны будут выступать на соревнованиях как независимые атлеты.
Напомним, что ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место. О чем сообщила пресс-служба организации.
Также, 9 декабря команда экспертов под руководством канадского юриста Ричарда Макларена выпустила вторую часть доклада для Всемирного антидопингового агентства, о допинге в российском спорте.
Согласно докладу, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 по 2015 год. В докладе упомянуты более 30 видов спорта, где при поддержке государства была организована масштабная допинговая система.
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Содержание не самое лучшее - вот суть рахи. Не только ихнего гивна.
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Фейкососсия, о вяликая моя Фейкососсия!
итак 666 раз!!!
Вот это правдоподобный будет гимн!
P.S. Только обязательно под музыку эсэсэровского гИмна... или гимнА (не суть важно)
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ще не вмерла круче -ее и кромсать не надо -одно мычание и блеянье...
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Жирик на генетическом уровне точно знает, как выживать в тоталитарном фашистском государстве.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Содержание не самое лучшее", - Жириновский предлагает подправить гимн России
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