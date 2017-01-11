 "Содержание не самое лучшее", - Жириновский предлагает подправить гимн России

"Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов - получается очень долго. Оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет (Госдумы. - ред.) по культуре этим займется", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Содержание также не самое лучшее", - отметил он. "Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано", - полагает Жириновский.
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Жириновский предлагает заменить звезды на Кремле орлами, перекрасить Кремль в белый цвет, вернуться к юлианскому календарю и гимну "Боже, царя храни"(178)
"Вольфович и Рудольфович - мы с вами - русский народ", - Жириновский и Соловьев объясняют закон о российской нации. ВИДЕО(258)
"Надо в Третьяковке снять картину "Иван Грозный убивает своего сына". Никого он не убивал", - Жириновский предложил назвать улицу в честь царя и прочитал стих о "попукивающих врагах". ВИДЕО(148)
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Армия России и ее ядерный арсенал остаются единственным козырем в руках Путина - The New York Times(0)
"Тренер нужен другой. Может, политическая фигура. Игроков с Донбасса взять. Русских. Они выиграют любой чемпионат", - Жириновский о крупном поражении сборной РФ на Евро-2016. ВИДЕО(366)
Если бы российская армия подошла к Киеву, Запад согласился бы на все, - Жириновский. ВИДЕО(366)
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Дальше без комментариев.
Прямую речь можно слушать на сайте The Washington Post.
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россия- говняная наша держава
россия- позорная недострана,
Посмешище мира, фашистская слава-
Твое достоянье на все времена!
Сдохни, отечество наше позорное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная тупость покорная!
Сдохни страна! И мы вместе с тобой!
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Сдохни, гадина!
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"Росія сьогодні становить загрозу, вона анексувала Крим і підтримала сирійський режим. Це зробила можливим політика нинішньої адміністрації", - зазначив Р.Тіллерсон.
При цьому зазначається, що він наголосив на необхідності діалогу з Москвою.
Як повідомляв УНН, у комітеті закордонних справах сенату США почалися слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом, на посаду д
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Воспевайте петуха из лайна
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Последний раз на конференции по безопасности, которая ежегодно проходит в Мюнхене, Путин был в 2007 году. После этого вместо него Россию представляли либо премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, либо глава российского МИДа Сергей Лавров, либо другие высокопоставленные чиновники.
В этом году Путин также не поедет на конференцию, которая запланирована на февраль. В пресс-службе российского президента решили оправдаться за лидера страны и заявили, что участие в данном мероприятии просто не входит в планы Путина.
Отметим, что на Мюнхенскую конференцию собираются главы государств, международных организаций, представители правительства и ведущие эксперты в области политики и безопасности.
Американский конгресс приготовил для России новый "сюрприз", который может привести страну к крупнейшей за все годы существования РФ девальвации рубля.
Британские СМИ возмутились путинскими троллями, которые растиражировали фейковые новости о смерти королевы Елизаветы II.
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Так всё правильно. Нет больше такой страны, поэтому ничего не сказано. Менять ничего не надо. :D
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https://www.youtube.com/watch?v=6V6rTrYJNYM
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Лидеры национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права принимать международные турниры.
Предложения были высказаны и одобрены лидерами антидопинговых агентств Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Польши, Словении, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии на саммите в Дублине.
По мнению лидеров NADO, запрет в отношении российских спортивных организаций должен действовать, пока не начнет работать надежная система антидопингового контроля. Предполагается, что пока реформы не будут проведены, "чистые" российские спортсмены должны будут выступать на соревнованиях как независимые атлеты.
Напомним, что ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место. О чем сообщила пресс-служба организации.
Также, 9 декабря команда экспертов под руководством канадского юриста Ричарда Макларена выпустила вторую часть доклада для Всемирного антидопингового агентства, о допинге в российском спорте.
Согласно докладу, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 по 2015 год. В докладе упомянуты более 30 видов спорта, где при поддержке государства была организована масштабная допинговая система.
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https://www.youtube.com/watch?v=oWmbPh_UwNM
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итак 666 раз!!!
Вот это правдоподобный будет гимн!
P.S. Только обязательно под музыку эсэсэровского гИмна... или гимнА (не суть важно)
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