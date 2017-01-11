 На блокпосту в Мариуполе задержали донецкого врача - пособника террористов, - Мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня во время брифинга.
"Вчера военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Мариуполе коллаборациониста. Установлено, что он живет в Донецке, работает врачом и является активным пособником незаконных вооруженных формирований. Задержанный передан следователям", - рассказал он.
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с этими тварями станешь специалистам по нелетальным и долговременным пыткам
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РФ вивезла з окупованої частини Донбасу понад 20 заводів.
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- «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
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- Россия - больной и заразный зверь. Добить эту язву на теле планеты - задача любого здравомыслящего человека.
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накрайняк запускать тільки на ту сторону, хай сєпари звиздують туди,а назад хрєна, і з відміткою в паспорті, щоб через підерацію не повертались
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ТВАРЮКО, що оскольпило молодих чоловіків,доводячи до самогубств!
тоді, його самого у прозекторську, до студіусів,хай тренуються!
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Участник - понятно, тут сразу к стенке. А пособник?
Он же врач, он лечить должен всех болеющих. Не зависимо от политики.
Не зря есть термин "некомбатант".
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