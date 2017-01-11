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Все про:Донецк (7225) задержание (4783) Мариуполь (3942) сотрудничество (528) терроризм (19641) врачи (505) Донбасс (11804) Донецкая область (3513) Национальная гвардия (1063) блокпост (141) Мотузяник (325)

 На блокпосту в Мариуполе задержали донецкого врача - пособника террористов, - Мотузяник

На блокпосту в Мариуполе (Донецкая область) задержали врача из Донецка, который подозревается в сотрудничестве с террористами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня во время брифинга.

"Вчера военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Мариуполе коллаборациониста. Установлено, что он живет в Донецке, работает врачом и является активным пособником незаконных вооруженных формирований. Задержанный передан следователям", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО
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и никаких повышений и премий. он привычный
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львы его просто съедят. а так он до смерти будет мучаться

с этими тварями станешь специалистам по нелетальным и долговременным пыткам
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Пощастило йому. На зоні зможе сам собі дупу зашивати.
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на його дупу шнурки потрібно підлаштувати. Бо багато бажаючих буде.
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донецкий врач - пособник террористов, это как доктор из Освецима.... Брррррр.....
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Да что там, плять деется, одна туда, другая от туда. Какой-то проходной двор!
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Опочленцы задолбили... за вазелином полез... а тут засада...
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А сколько раз такие переходили КПП туда и обратно, этот случайно попался.
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Их послушать так весь город стоял на посту
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КАРЛ МАРКС, Разоблачение дипломатической истории 18 века

- «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
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и с какой целью этот доктор гэбельс пожаловал?)))



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Збигнев Бжезинский

- Россия - больной и заразный зверь. Добить эту язву на теле планеты - задача любого здравомыслящего человека.
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треба нахрін закривати ті пропускні пункти, ато всяке гівно туди-сюди їздить...
накрайняк запускать тільки на ту сторону, хай сєпари звиздують туди,а назад хрєна, і з відміткою в паспорті, щоб через підерацію не повертались
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Не з відміткою в паспорті, а з вилученням паспорта і занесенням в базу паспортного столу,що він був вилучений,щоб не відновлювали, як втрачений.
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Торгашей с террористами их пособниками не считают почему то .
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це не та гнида,що Хлопців наших різало скрізь,?!
ТВАРЮКО, що оскольпило молодих чоловіків,доводячи до самогубств!
тоді, його самого у прозекторську, до студіусів,хай тренуються!
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Ні. Не він. Того спіймали, але не довезли. Кажуть, серце стало по дорозі. А хлопці були підозріло втомлені.
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"...активным пособником незаконных вооруженных формирований..." это как?

Участник - понятно, тут сразу к стенке. А пособник?
Он же врач, он лечить должен всех болеющих. Не зависимо от политики.
Не зря есть термин "некомбатант".
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якщо активний посібник, то слово разабраться у вас зайве...
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то еще жадный и наглый попался а мне в городе Торецке шепнули на ушко что один вадила через Красный партизан Верхнеторецкое провезет за 1000 гр. хоть захарченка
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стоял на блокпосту и раны перевязывал... за это не посадят... клятва Гипократа спасет его...
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руки переломати і відправити нах.. назад в лугандон
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Если он просто был врачом, то наказывать нельзя. Другое дело если он принимал участие в боевых действиях против наших. Хотя это вряд ли, у него работы и так было выше крыши. Но наказывать как доктора нельзя.
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Не сходите с ума. Врачей работавших в гитлеровской Германии никто не преследовал, если они не были псевдо-врачами типа доктора Менгеле в концлагерях. Десятки тысяч врачей продолжают жить и работать по специальности в Донецке и Луганске. Не у всех была возможность куда-то выехать. В конце концов они исполняют клятву Гиппократа
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от я і пропоную -- руки переломати і назад відправити...
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Маме своей руки поламаешь и ветеринара на помощь позовешь тогда. Придурок...
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А ПЕРЕД ЭТИМ СЕПАРЫ НАШЕГО ВРАЧА АРЕСТОВАЛИ,ЕХАВШУЮ К РОДИТЕЛЯМ В ДОНЕЦК! ИМ МОЖНО?
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Думаю, что отпустят, скажут - не виноват, а вот хлопцев, что задержали, еще и накажут.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа блокпосту в Мариуполе задержали донецкого врача - пособника террористов, - Мотузяник
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