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Все про:грипп (330) Минздрав (1237)

 За неделю от гриппа и ОРВИ умерли 6 человек, - Центр гриппа и ОРВИ Минздрава

В течение недели (2-8 января 2017 года) от заболеваний гриппом и ОРВИ в Украине умерли 6 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что было зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской - по 2 случая, из них 1 ребенок.

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"За отчетную 1 неделю гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тысяч населения, что на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе. Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако это может не отражать реальную картину", - подчеркивается в сообщении.

Так, согласно отчету, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области - 945,0, а наименьший - в Луганской - 136,9 на 100 тысяч населения.

Напомним, в течение 26 декабря - 1 января от заболеваний гриппом и ОРВИ в Украине умерли 6 человек.

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Весело було як вуйка ховали, музика грала, цукерки давали....
Сарказм.
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Хочу спросить у Минздрава -у нас что нет эффективных противовирусных препаратов типа римантадина -дешевого,эффективного и качественного? Почему люди умирают от гриппа? Почему по телевизору рекламируют всякие бесполезные дерьмовые лекарства,а в период эпидемии нет рекламы как лечиться от гриппа с первых часов заболевания и как защитить себя от гриппа оксолиновой мазью? Чем вообще занимается Минздрав?Разгонять вас надо как бездельников и коррупционеров.
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Так даже этот клятый доктор Комаровский говорит, что нет лекарства от гриппа, не существует, кроме дорогущего "Тамифлю". Пробовали Вы этот римантадин, помогает он хотя бы при обычном гриппе?
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Его используют широко в Европе,поэтому помогает естественно и мне и всем.У нас его редко назначают, потому что он недорогой и невыгоден украинской фарммафии.
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Оперный театр... сколько повторять этим неучам: умирают не от гриппа, слава Богу, пока ещё во всяком случае, а от осложнений, например, воспаления лёгких. Потому шо не рекламными препаратами надо лечиться - нету лекарства от гриппа, не придумало ещё человечество, а у единственного заявленного таковым лекарства "Тамифлю" побочек хватает - а сразу забабахать лёгкий отечественный антибиотик от вторичной инфекции. И фсё.
За шо только нашим терапевтам дипломы дают... ах да, за послушное выполнение рекламных медицинских протоколов (и это в лучшем случае).
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Останнім часом з'явилося до фіга анибіотикорезистентних штаммів. Саме завдяки таким грамотним як ви, і вживання антибіотиків щойно чхнеш.
В США антибіотики- тільки за рецептом лікаря.
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Ну може Ви і праві, я некоректно написала: антибіотики слід приймати за високої температури.
А в описаних у статті випадках "лікаря" поруч не виявилося, отже приклад з США до них не підходить.
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Да что же это такое, когда наконец начнут поступать сообщения что здох пэця, его кумовья, гнойсман , яйцман, коновальцман, плейшман и т.д. Вот это будет новость!!!!
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не мог забыть... у него иконка вождя всегда за пазухой...
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Из этих шести во Львовской области умерла 16 летняя девушка . При этом она вовремя обратилась в больницу . Там сказали что у нее ангина и это не смертельно . Болезнь дала осложнение на сердце и она умерла через сутки в реанимации.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа неделю от гриппа и ОРВИ умерли 6 человек, - Центр гриппа и ОРВИ Минздрава
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