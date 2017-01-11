 За неделю от гриппа и ОРВИ умерли 6 человек, - Центр гриппа и ОРВИ Минздрава

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что было зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской - по 2 случая, из них 1 ребенок.
"За отчетную 1 неделю гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тысяч населения, что на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе. Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако это может не отражать реальную картину", - подчеркивается в сообщении.
Так, согласно отчету, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области - 945,0, а наименьший - в Луганской - 136,9 на 100 тысяч населения.
Напомним, в течение 26 декабря - 1 января от заболеваний гриппом и ОРВИ в Украине умерли 6 человек.
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Сарказм.
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За шо только нашим терапевтам дипломы дают... ах да, за послушное выполнение рекламных медицинских протоколов (и это в лучшем случае).
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В США антибіотики- тільки за рецептом лікаря.
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А в описаних у статті випадках "лікаря" поруч не виявилося, отже приклад з США до них не підходить.
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