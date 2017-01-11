 "Налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона", - нардеп Острикова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова на Facebook.
"Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона! Соответствующий раздел ХVIII-2 "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года. Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, вероятность принятия которого этим составом Рады близка к нулю. То есть никогда. Так и голосовалось при этом условии. Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, номер поменять забыли. И получается, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела XVIII-2 "Налоговая милиция" вступил в силу", - пояснила она.
"Речь идет о пункте 134 закона №1797-VIII от 21 декабря 2016 года о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который звучит так: "134. Раздел XVIII-2 исключить". А вот пункт этого же закона о вступлении в силу его норм: "II. Заключительные и переходные положения. 1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, кроме ... пункта 133 раздела I (об исключении раздела ХVIII-2) - со дня вступления в силу закона, который определяет правовые основы организации и деятельности центрального органа исполнительной власти, на который возлагается обязанность обеспечения предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства и / или местного самоуправления, отнесенных к его подследственности в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины, и других лиц, с которыми этот орган взаимодействует", - отметила парламентарий.
"Как видно, пункта 134 нет в списке исключений, нормы которых вступают в силу вместе с законом о создании службы финансовых расследований. Это означает, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом, не ликвидирован, правопреемник его не определен, уголовные производства, дела и документы никому не переданы, подследственность преступлений в УПК - в частности, об уклонении от уплаты налогов - осталась за налоговой милицией. Де-юре правовой статус налоговой милиции пока - "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, она продолжает свою деятельность", - пишет политик.
Из ситуации, по ее мнению, можно выйти двумя путями:
1) получить определенное разъяснение о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить в силу вместе с соответствующим законом о создании финансовой полиции;
2) внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта.
"Но есть и третий вариант. Если с Божьей помощью произошла такая "досадная" ошибочка, надо использовать момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции. Это, кстати, и во исполнение коалиционного соглашения, и перед МВФ уже просроченное обязательство. И законопроект соответствующий №4228 о финансовой полиции уже давно подготовлен и внесен в парламент", - добавила Острикова.
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С такими "рулевыми" и врагов не надо....
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Ну лови 11.80, "работяга", шоколадку себе купишь....
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Может во время создания коалиции?
Может во время введения военного положения для использования армии и 6 волн мобилизации, согласно ст.4 ЗУ про оборону?
Может во время голосования за люстрацию судей, где был нарушен регламент ВРУ?
Может во время голосования за бюджет 2017 года для Украины?
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Лидеры национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права принимать международные турниры.
Предложения были высказаны и одобрены лидерами антидопинговых агентств Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Польши, Словении, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии на саммите в Дублине.
По мнению лидеров NADO, запрет в отношении российских спортивных организаций должен действовать, пока не начнет работать надежная система антидопингового контроля. Предполагается, что пока реформы не будут проведены, "чистые" российские спортсмены должны будут выступать на соревнованиях как независимые атлеты.
Напомним, что ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место. О чем сообщила пресс-служба организации.
Также, 9 декабря команда экспертов под руководством канадского юриста Ричарда Макларена выпустила вторую часть доклада для Всемирного антидопингового агентства, о допинге в российском спорте.
Согласно докладу, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 по 2015 год. В докладе упомянуты более 30 видов спорта, где при поддержке государства была организована масштабная допинговая система.
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Ну тогда вот вам: "с 8 ноября 2016 года, водители Украины законно обосновано могут НЕ реагировать на любые требования полицейских. До этого момента у полицейских есть действующие удостоверения работников МВД." (подробнее: Водители не обязаны подчиняться украинской полиции )
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Отлавливать и садить в тюрьму !
Прикидываются государственными служащими, козыряют удостоверениями несуществующей организации ...
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