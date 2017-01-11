 Российский суд в оккупированном Крыму оставил под стражей фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Сирука, - адвокат

Об этом 11 января в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, информирует Цензор.НЕТ.
"Заседание прошло, результаты прогнозируемые и ожидаемые. Суд оставил в силе решение первой инстанции о том, что арест Вадиму Сируку необходимо продлить. Соответственно, жалоба моего подзащитного не была удовлетворена. Скорее всего, такой же результат будет и по апелляционной жалобе Эмир-Усеина Куку", - сказал Курбединов.
По его словам, когда проходило судебное заседание на продление ареста Вадиму Сируку, его не доставили в суд.
"В это время он проходил принудительную психиатрическую экспертизу. Это грубое нарушение уголовного права. Только по одному этому основанию суд должен был отменить постановление о продлении ареста, но этого сделано не было. Аналогичная ситуация и с Эмир-Усеином Куку: во время продления ареста он также находился на принудительной карательной психиатрии", - добавил адвокат.
Курбединов отметил, что сейчас защита будет подавать материалы дела в Международный суд по правам человека и Международный уголовный суд.
Накануне сообщалось, что Симферопольский суд намерен рассмотреть апелляцию фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир".
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже почти год. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.
Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
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