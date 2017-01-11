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 Заявлять о пропаже старинных книг до полного завершения сверки фондов Львовской галереи искусств преждевременно, - Минкультуры

Министерство культуры считает преждевременным заявлять о пропаже коллекции старинных книг до полного завершения сверки фондов Львовской национальной галереи искусств.

Об этом говорится в заявлении Минкультуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По информации руководства Львовской национальной галереи искусств, результаты проведения сверки музейных предметов показали, что не обнаружено 95 инвентарных позиций и не выявлено 2 рукописи.

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"Министерство культуры Украины обеспокоено указанной ситуацией. Вместе с тем, считаем, что до завершения полной сверки фондов делать выводы об отсутствии музейных предметов преждевременно", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на данный момент галереей полная сверка не завершена.

Также, Минкультуры прорабатывается вопрос создания рабочей группы для оказания методической помощи в проведении сверки в галерее.

Материалы о проведении сверки галерея должна подать до 1 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла дело по факту пропажи старинных книг из Львовской галереи искусств

Ранее во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов. Полиция открыла дело по факту пропажи старинных книг. Львовская галерея искусств ограничила посещение после пропажи старинных книг. А экс-директор Львовской галереи искусств Возницкая заявляет о наличии всей коллекции старинных книг летом 2016 года.
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Та шо там проверять,голые стены и пустые полки,ВСЁ давным-давно разворовано рехформаторами и их попередниками ....
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Это правильно, там могли уворовать не отдельные книги, а целый фонд. Минкульт знает, что говорит. Спецы у них крепкие
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Можно подумать, что то, чего недосчитались, к завершению шмона таинственным образом материализуется.
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Если не успели продать, а яйца дверью зажали - могут. В небольших коллективах такое бывает.
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Может быть. Если не прокатится по небольшому коллективу эпидемия суицидов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявлять о пропаже старинных книг до полного завершения сверки фондов Львовской галереи искусств преждевременно, - Минкультуры
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