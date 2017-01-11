 Заявлять о пропаже старинных книг до полного завершения сверки фондов Львовской галереи искусств преждевременно, - Минкультуры

Об этом говорится в заявлении Минкультуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
По информации руководства Львовской национальной галереи искусств, результаты проведения сверки музейных предметов показали, что не обнаружено 95 инвентарных позиций и не выявлено 2 рукописи.
"Министерство культуры Украины обеспокоено указанной ситуацией. Вместе с тем, считаем, что до завершения полной сверки фондов делать выводы об отсутствии музейных предметов преждевременно", - говорится в нем.
Согласно сообщению, на данный момент галереей полная сверка не завершена.
Также, Минкультуры прорабатывается вопрос создания рабочей группы для оказания методической помощи в проведении сверки в галерее.
Материалы о проведении сверки галерея должна подать до 1 марта.
Ранее во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов. Полиция открыла дело по факту пропажи старинных книг. Львовская галерея искусств ограничила посещение после пропажи старинных книг. А экс-директор Львовской галереи искусств Возницкая заявляет о наличии всей коллекции старинных книг летом 2016 года.
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