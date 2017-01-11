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 "Долой Россию!": в иранской столице прошла акция протеста против политики РФ

В Тегеране (Иран) прошла акция протеста против политики России в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", мероприятие состоялось перед зданием российского посольства сразу после похорон экс-президента Ирана Хашеми Рафсанджани.

В акции приняли участие сотни иранцев. Они скандировали антироссийские лозунги, в том числе "Долой Россию!" и "Посольство России - гнездо шпионов!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россияне хотят продемонстрировать, что являются сверхдержавой и влиятельным государством", - министр обороны Ирана Дехган обвинил РФ в хвастовстве и бесцеремонности
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Да говорю же - Михайла Ларионыч Суворов собственной персоной.
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Ждем отдельно выхваченного иранца в кадре с подписью "одиночный пикет" от рашатудей. И подхваченный чес всеми кремлетроллями.
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В Иране президента Рафсанджани похоронили под крики "Смерть России!"
В Тегеране прошли похороны бывшего президента Исламской республики Иран Али Акбара Хашеми Рафсанджани. В них приняли массовое участие сторонники умеренного лагеря, лидером которого считался покойный политик, сообщает Newsru.co.il .

Они превратили прощание с президентом в манифестацию против участия Ирана в сирийской гражданской войне. Вместо традиционных для иранских манифестаций криков "Смерть Америке" люди скандировали «Смерть России». Именно эту страну они обвиняли в страданиях сирийцев.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", крики были такими громкими, что государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию, было вынуждено заменить живой звук на траурную музыку.

Скончавшийся президент был похоронен рядом с лидером Исламской революции - аятоллой Рухоллой Хомейни. Его мавзолей находится на юге Тегерана.

Добавим, что представители иранской оппозиции отказываются видеть в Рафсанджани реформатора. Они напоминают, что он был сподвижником Хомейни и входил в высшее руководство "фашистского теократического режима".
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Противостояние шиитов и сунитов это Вам не шутки, Россию еще поштормит не подетски, ведь тех кого они бомбили 1,5 млрд в мире...
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Підтримую ... а ще - кацапстан ле лігво терористів.
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У персів є добрий досвід як поступати з іноземними посольствами та з російськими послами..
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удивительно, как их не разогнали, иран вроде шииты.
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Они превратили прощание с президентом в манифестацию против участия Ирана в сирийской гражданской войне. Вместо традиционных для иранских манифестаций криков "Смерть Америке" люди скандировали «Смерть России». Именно эту страну они обвиняли в страданиях сирийцев.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", крики были такими громкими, что государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию, было вынуждено заменить живой звук на траурную музыку.
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И шо, парашка уже и в Иране обкакалась? А так продвигали и лоббировали ядерные интересы Ирана. Наверное персы поняли истинную суть кацапов - гадить всем и везде. Поймёт ли это руководство Ирана?
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не понял а как же русский иранец братья на век ?
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а как понять иранские шииты воюют за асада и россию в сирию
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Они воюют за свои интересы, а на Россию им наплевать))
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Грибоедова там уже нет,так что,жгите смело,товарищи моджахеды ! Бисмилла!
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В Иране? Там все акции могут проходить только согласия правительства. В общем еще одна оглушительная победа многоходовочника-переигруна
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Долой россию! Прочитайте
http://patrioty.org.ua/other/vsi-zlochyny-bratnoho-narodu-z-1169-po-1990-roky-150452.html. Удивительно, как еще народ Украины сумел сохраниться после ТАКИХ крепких братских (бурятских) объятий.
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Смерть России - значит гоните больше своей нефти на мировой рынок! Это для России - СМЕРТЬ!
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Неожиданно.... а вообще санкции только сняли, повеяло ветром перемен к лучшему - а тут опять 25...
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посольство хуйлостана - сжешь
всех шпионов - повесить
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Это потеря стратегического партнера пидорашкой в Азии! Трампец и тута !
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Неожиданно.... а вообще санкции только сняли, повеяло ветром перемен к лучшему - а тут опять 25...
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Это фейк. Не тратьте силы.
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Господи,это же Восток. а завтра будет Россия -любим. РЕбята , не там вы ищите союзников. С флагами УПА в Тегеране ходит не будет никто
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Клуши запричитали , а кто собрался с флагами УПА в Тегеран , да хоть одного кацика зажмурят и то хорошо .
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Козломордые. а вы думали убивать мусульман
это так себе? Завтра шииты чтобы задобрить сунитов,
- начнут взрывать ваши гнусные хари где только смогут достать...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Долой Россию!": в иранской столице прошла акция протеста против политики РФ
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