 "Долой Россию!": в иранской столице прошла акция протеста против политики РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", мероприятие состоялось перед зданием российского посольства сразу после похорон экс-президента Ирана Хашеми Рафсанджани.
В акции приняли участие сотни иранцев. Они скандировали антироссийские лозунги, в том числе "Долой Россию!" и "Посольство России - гнездо шпионов!"
4365 44
ГПУ направила в суд дело в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве(15)
Посланник РФ вызван в МИД Беларуси из-за "неприемлемых" высказываний об истории и белорусском языке(263)
Протестующие перекрыли улицу Крещатик в Киеве(279)
"Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец": во вчерашней акции владельцев МАФов под КГГА пострадали двое людей. ФОТО(67)
"В ближайшие годы ЕС ожидает крах и война. Это уже очевидно", - политтехнолог(0)
Дуда попросил юридический анализ заседания Сейма по бюджету Польши на 2017 год(10)
Политический кризис в Польше: Валенса призвал правящую партию и президента уйти в отставку(102)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Тегеране прошли похороны бывшего президента Исламской республики Иран Али Акбара Хашеми Рафсанджани. В них приняли массовое участие сторонники умеренного лагеря, лидером которого считался покойный политик, сообщает Newsru.co.il .
Они превратили прощание с президентом в манифестацию против участия Ирана в сирийской гражданской войне. Вместо традиционных для иранских манифестаций криков "Смерть Америке" люди скандировали «Смерть России». Именно эту страну они обвиняли в страданиях сирийцев.
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", крики были такими громкими, что государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию, было вынуждено заменить живой звук на траурную музыку.
Скончавшийся президент был похоронен рядом с лидером Исламской революции - аятоллой Рухоллой Хомейни. Его мавзолей находится на юге Тегерана.
Добавим, что представители иранской оппозиции отказываются видеть в Рафсанджани реформатора. Они напоминают, что он был сподвижником Хомейни и входил в высшее руководство "фашистского теократического режима".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", крики были такими громкими, что государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию, было вынуждено заменить живой звук на траурную музыку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://patrioty.org.ua/other/vsi-zlochyny-bratnoho-narodu-z-1169-po-1990-roky-150452.html. Удивительно, как еще народ Украины сумел сохраниться после ТАКИХ крепких братских (бурятских) объятий.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
всех шпионов - повесить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это так себе? Завтра шииты чтобы задобрить сунитов,
- начнут взрывать ваши гнусные хари где только смогут достать...
Ответить