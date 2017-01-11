 Деньги на проезд льготников по железной дороге должны искать местные власти: в Госбюджет средства на субвенции не заложены, - Бальчун

Об этом на свое странице в Фейсбуке написал глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун, передает Цензор.НЕТ.
"Подсчитали - прослезились... В этом году субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд железнодорожным транспортом не предусмотрены... Местным властям придется выделять средства самостоятельно... Ждем повторения ситуации с подобным уровнем возмещения за перевозку льготных пассажиров. Эти деньги, ой как стали бы полезными "Укрзализныци", - рассказал Бальчун, обнародовав статистику "Укрзализныци" о том, что в 2016 году из районных и городских бюджетов и бюджета столицы за перевозку в пригородном сообщении пассажиров льготных категорий ПАО "Укрзализныця" была получена наименьшая компенсация за последние 10 лет.
По его данным, местные власти в целом возместили лишь 9,2% от суммы предоставленных услуг и задолжали железнодорожному перевозчику 423,9 млн грн.
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- Зачем?
- Будет весело.
- Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, когда чужие люди приходят и едят нашу еду?!
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