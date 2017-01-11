EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  876  15
Все про:бюджет (4199) госбюджет (494) льготы (461) проезд (192) Укрзализныця (952) Бальчун Войцех (54)

 Деньги на проезд льготников по железной дороге должны искать местные власти: в Госбюджет средства на субвенции не заложены, - Бальчун

В 2017 году субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд железнодорожным транспортом не предусмотрены, поэтому местным властям придется выделять средства самостоятельно.

Об этом на свое странице в Фейсбуке написал глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун, передает Цензор.НЕТ.

"Подсчитали - прослезились... В этом году субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд железнодорожным транспортом не предусмотрены... Местным властям придется выделять средства самостоятельно... Ждем повторения ситуации с подобным уровнем возмещения за перевозку льготных пассажиров. Эти деньги, ой как стали бы полезными "Укрзализныци", - рассказал Бальчун, обнародовав статистику "Укрзализныци" о том, что в 2016 году из районных и городских бюджетов и бюджета столицы за перевозку в пригородном сообщении пассажиров льготных категорий ПАО "Укрзализныця" была получена наименьшая компенсация за последние 10 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило досудебное расследование по делу о махинация при тендерных закупках для "Укрзализныци", - Холодницкий

По его данным, местные власти в целом возместили лишь 9,2% от суммы предоставленных услуг и задолжали железнодорожному перевозчику 423,9 млн грн.

укрзализныця льготники

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Яша, а давай пригласим соседей на праздник.
- Зачем?
- Будет весело.
- Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, когда чужие люди приходят и едят нашу еду?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие нафик льготники.Люди на старых поездах и ржавых вагонах ездят.Пусть все платат по полной.А если власть такая хорошая , то пусть доплачивает бабулесы льготникам.И так уже почти уничтожили муниципальный транспорт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если эти самые льготники в связи с этим вообще перестанут ездить,то "Укрзализныця" соснёт или опять тарифы повысит для распила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А АТО-шников местная власть на войну забирала и обещала льготы?Пиздеть-не мешки ворочать.Людям понаобещали, когда жареный петух за жопу клюнул, а как выполнять обещанное-валят друг на друга.Но главное, что своё поле чудес в стране дураков они нашли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А придется Бальчуну из своего кармана деньги выложить, или в тюрьму сесть. Законы нужно соблюдать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Субвенции на компенсацию проезда льготников... Фу, как тухлятиной совковой воняет! Не ожидала такого от поляка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Недавно смотрел то ли "Цру" тоди ещё чего, так глава нашей железки поставил себе зарплату 1,5 миллиона. Может если он хотя бы на две-трети поделится то и деньги для льготников появятся? "Потрусить за грудки" толпой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь местные власти будут решать кто будет льготами пользоваться . Если слишком много липовых льготников, то местные бюджеты не выдержат. За счёт бюджета ещё должны местные власти жить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Верховна влада вже нічого робити не хоче - вона бажає тільки керувати і ляси точити.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеньги на проезд льготников по железной дороге должны искать местные власти: в Госбюджет средства на субвенции не заложены, - Бальчун
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Крым НАТО Нацполиция обстрел Польша Порошенко Путин Розенко Россия Савченко СБУ снегопад списки суд США терроризм Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти