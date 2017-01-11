 "Это ошибочная информация" - спикер Администрации Президента Жигулин о найме украинской властью лоббистов в США

Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии Радио Свобода глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин.
"На самом деле документы, которые опубликовала FARA, являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", - сказал Жигулин.
На уточняющие вопросы "Радио Свобода" Андрей Жигулин ответил, что сначала те люди в США, которые выставили ложную информацию на сайт, должны ее исправить. Чиновник не стал объяснять, в чем именно заключается ошибка, и вообще обращалась ли действующая украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США.
"Давайте сначала дождемся реального состояния дел, поскольку все распространили ложную информацию. Это человеческий фактор, там (на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США - ред.) есть реальные ошибки", - подчеркнул Жигулин.
Из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции Соединенных Штатов следует, что Администрация президента Украины Петра Порошенко наняла американскую компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США. Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года и указала адрес клиента - "Банковая 11, Киев, Украина", свидетельствует описание на государственном сайте.
За эту работу Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.
О том, что Банковая наняла американских лоббистов, еще 6 января сообщила Deutsche Welle.
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Администрация Президента наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины, - DW(49)
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Кремль назвал новые санкции разрушительными
http://korrespondent.net/world/russia/3799325-kreml-nazval-novye-sanktsyy-razrushytelnymy
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Зате очевидно що вони просувають у США Рошен!
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