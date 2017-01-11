EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  1271  8
Все про:Администрация_Президента (1377) лоббирование (43)

 "Это ошибочная информация" - спикер Администрации Президента Жигулин о найме украинской властью лоббистов в США

Информация о лоббистской компании BGR Group, которую, по данным американского государственного ресурса FARA, наняла украинская власть в США для отстаивания интересов государства, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии Радио Свобода глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин.

"На самом деле документы, которые опубликовала FARA, являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", - сказал Жигулин.

На уточняющие вопросы "Радио Свобода" Андрей Жигулин ответил, что сначала те люди в США, которые выставили ложную информацию на сайт, должны ее исправить. Чиновник не стал объяснять, в чем именно заключается ошибка, и вообще обращалась ли действующая украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США.

"Давайте сначала дождемся реального состояния дел, поскольку все распространили ложную информацию. Это человеческий фактор, там (на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США - ред.) есть реальные ошибки", - подчеркнул Жигулин.

Из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции Соединенных Штатов следует, что Администрация президента Украины Петра Порошенко наняла американскую компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США. Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года и указала адрес клиента - "Банковая 11, Киев, Украина", свидетельствует описание на государственном сайте.

За эту работу Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.

О том, что Банковая наняла американских лоббистов, еще 6 января сообщила Deutsche Welle.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Президента наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины, - DW
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да какие там лобисты ,Трамп петину банду с говном,шо так,шо так смешает - Трамп бизнесмен и очень не любит воров ,называющих себя бизнесменами ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже, что они такие похожие "бизнесмены", что ради денег каждый из них интересы своей страны продаст...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чиновник не стал объяснять, в чем именно заключается ошибка, и вообще обращалась действующая украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та то соевый крендель рекламу рошенок оплатил. все ОК, без паники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ніхто й не сумнівався що ті лобісти не лобіюють інтереси України!
Зате очевидно що вони просувають у США Рошен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А от дуже дарма, ці гроші були би дуже доброю інвестицією! Все рівно вкрадуть, то хай би вклали на користь України. А то, що в Америці це практикується та є звиклою практикою - це правда.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это ошибочная информация" - спикер Администрации Президента Жигулин о найме украинской властью лоббистов в США
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Крым НАТО Нацполиция обстрел Польша Порошенко Путин Розенко Россия Савченко СБУ снегопад списки суд США терроризм Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти