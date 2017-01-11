 Кистион: Убежден, что Украина после 2020 года сможет отказаться от импорта газа

Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время эфира на Espreso.tv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
В частности, он отметил, что конечная цель Концепции - добыча 27 млрд кубометров отечественного газа - является вполне реальной.
"Задачи, предусмотренные Концепцией, - абсолютно реальные. Мы просчитали, Украине необходимо где-то около 27 млрд кубических метров газа", - отметил он. При этом, по его словам, большую часть добычи должна обеспечить государственная компания "Укргаздобыча", а остальную - другие предприятия.
"Мы просчитали, что при тех же капитальных затратах, которые может обеспечить компания "Укргаздобыча", нам будет достаточно для того, чтобы повысить добычу украинского газа в рамках "Укргаздобыча" до 2020 года до уровня не менее 20 млрд кубометров природного газа в год. 7 млрд - это газ, который будет добываться другими компаниями различных форм собственности", - пояснил вице-премьер-министр.
"Это абсолютно реальные показатели. Над этим нужно работать", - добавил Кистион.
Он также согласился с предположением ведущей о том, что после 2020 года Украина сможет отказаться от импорта газа вообще.
"Я абсолютно убежден в этой позиции", - отметил Кистион.
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"Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа", - Кистион(25)
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Finanz.ru @finanzru 3 ч.3 часа назад
США планируют резко сократить закупки нефти на мировом рынке http://ift.tt/2ifshzL
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17:10В «Газпроме» рассказали о высоких объемах отбора газа Украиной из ПХГ
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27 апреля 2014, 22:53Украина сможет отказаться от российского газа после 2015 года
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Газпром: Цена на газ для Украины хорошая - Korrespondent.net
korrespondent.net › Бизнес › Экономика
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И шоб пропагандоны на каждом канале: "хохлы воруют газ".
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после 2020 года только единицы смогут себе позволить платить за газ
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Завтра Юля почне заклики виходити на Майдан....
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неприкос сняли, безвиз ввели, коррупцию побороли, стену построили, курс вернули... :D
ничего не забыл?
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коли влада робить крок вперед, два назад.
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Инфраструктура уничтожается, народ постепенно убегает. - Как раз то, что нужно для добычи сланца, который, волей случая, оказался под густонаселёнными районами.
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