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Все про:газ (8585) импорт (369) Кистион (12)

 Кистион: Убежден, что Украина после 2020 года сможет отказаться от импорта газа

Благодаря реализации Концепции развития газодобывающей отрасли до 2020 года Украина сможет полностью обеспечить потребность в природном газе.

Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время эфира на Espreso.tv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности, он отметил, что конечная цель Концепции - добыча 27 млрд кубометров отечественного газа - является вполне реальной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа", - Кистион

"Задачи, предусмотренные Концепцией, - абсолютно реальные. Мы просчитали, Украине необходимо где-то около 27 млрд кубических метров газа", - отметил он. При этом, по его словам, большую часть добычи должна обеспечить государственная компания "Укргаздобыча", а остальную - другие предприятия.

"Мы просчитали, что при тех же капитальных затратах, которые может обеспечить компания "Укргаздобыча", нам будет достаточно для того, чтобы повысить добычу украинского газа в рамках "Укргаздобыча" до 2020 года до уровня не менее 20 млрд кубометров природного газа в год. 7 млрд - это газ, который будет добываться другими компаниями различных форм собственности", - пояснил вице-премьер-министр.

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"Это абсолютно реальные показатели. Над этим нужно работать", - добавил Кистион.

Он также согласился с предположением ведущей о том, что после 2020 года Украина сможет отказаться от импорта газа вообще.

"Я абсолютно убежден в этой позиции", - отметил Кистион.

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Да ,тут варианта только два-либо они нас будут грабить,либо мы их будем вешать ....
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та не хорь...просто продать свой вонючий газ не сможете цены резко упадут

Finanz.ru ‏@finanzru 3 ч.3 часа назад
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Я конечно извиняюсь, но разве нам не все равно за чей газ платить, если наше государство за то, что нам принадлежит согласно Конституции, т.н. недра, в т.ч. газ, стягивает с народа 300 долларов за тысячу кубов? В нормальных странах, таких как Азербайджан все нефтегазовые скважины национализированы и вся прибыль идет в бюджет и перераспределяется населению! В других странах, которые добывают свой газ, его отпускаю населению практически по себестоимости!
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А шо Кистиону,каждый день ворует миллиардами ,он с такой веселухи,шо хошь может заявить ...
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вчера этот клоун заявлял, что власть с ордыло не торгует, сегодня басню про газ выдал, праздники закончились кистион, опохмелись уже и работать иди.
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А если повысить цену на газ еще в два раза то предусмотренная Концепция , ускорится до 2018 года
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ну так в 2016 вроде и не покупали у России газ
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как и уголь "не закупаем", а вообще. кто народу скажет правду?
Газпром: Цена на газ для Украины хорошая - Korrespondent.net

korrespondent.net › Бизнес › Экономика
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понятно, вас факты не смущают, вы на работе
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я написал, что с лета 2016 идут торги с Газпромом, напомню Вам, что с 2014 Украина поставляла электроэнергию по низкой цене в Крым, пока всё не вылезло наружуРоссия и Украина договорились о цене поставки электроэнергии в .Крым.... .
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А Пуйло надеется вернуть всё на круги своя и опять "газпопятьсот" втюхивать.
И шоб пропагандоны на каждом канале: "хохлы воруют газ".
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тада
после 2020 года только единицы смогут себе позволить платить за газ
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До 2020 года либо падишах сдохнет, либо осел, либо Кастион - отвечать за свои слова ему точно не придется.
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Самое интерестное, что для ЖКХ газа украинской добычи хватает с головой и еще 1 млрд. кубов для олигархов остается. Но весь газ почему-то идет олигархам, а народу почему-то предлагают газ покупать за границей! Почему?
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Ой-йой... Яка Зрада! Оце вже всім Зарам Зрада! Зрадище ціла!....
Завтра Юля почне заклики виходити на Майдан....
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давай про перемогу лучше конкретно по пунктам:
неприкос сняли, безвиз ввели, коррупцию побороли, стену построили, курс вернули... :D
ничего не забыл?
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звісно що ні.
коли влада робить крок вперед, два назад.
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" Украина после 2020 года сможет отказаться от импорта газа", - например: в 3030, или 4040.
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А добывать газ будут на Юзовском месторождении, после того, как ОРДЛО войдут в состав Украины с особым статусом, и там пройдут выборы.
Инфраструктура уничтожается, народ постепенно убегает. - Как раз то, что нужно для добычи сланца, который, волей случая, оказался под густонаселёнными районами.
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Лоббирует инвестиции в собственную газодобычу. Потом - распил, как всегда...
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а также от хлеба и мяса... с такими талантами у власти
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ну что за чушь, тут зажигалку нечем заправить, а они мне про квитучу украину дальше втирают. Петро, интернет есть? почитай, что о тебе люди думают вместе с кабмином!
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О а где все зрадофилы шо у Пуйла бабки закончились и косатая перестала зраду проплачивать
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Конечно откажется. а зачем он будет нужен. Промышленность будет уничтожена, а население сможет себя обогревать буржуйками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКистион: Убежден, что Украина после 2020 года сможет отказаться от импорта газа
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