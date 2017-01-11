 Россия признала своих пропагандистов значимыми для обороноспособности и безопасности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, перечень был утвержден постановлением правительства РФ от 31 декабря 2016 года.
Кроме государственных СМИ, в перечень значимых для обороноспособности и безопасности страны попали предприятия Федеральной службы охраны, ФСБ и Минобороны, в том числе калининградская газета "Страж Балтики". В список также вошли ФГУПы корпорации "Росатом" и Управления делами президента РФ, включая "Президент-Сервис" и торговый дом "Кремлевский".
Всего в списке 64 федеральных государственных унитарных предприятия.
ФГУПы, внесенные в указанный перечень, могут осуществлять госзакупки по упрощенной схеме. На предприятия, не попавшие в правительственный список, с 1 января 2017 года распространяются правила контрактной системы, а не более мягкого закона о госзакупках. В частности, такие ФГУПы теперь обязаны публиковать все сведения о закупках и проводить их по жестко регламентированным процедурам.
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Языком шершавым слезы вытирая:
Мальчика распяли, снегирей убили,
Повезло лишь бабке - удовлетворили. (с).
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Насипав піску повні вуха,
Порушив копита, хвота поломив -
Ото була завірюха.
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Біда..
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Скотт Гортон резюмує:
Директор Національної розвідки США повідомляв про те, як Росія провела спецоперацію з метою допомогти Трампу виграти на виборах. При цьому він випустив важливі моменти, що випливають з розслідувань FT.
Ідеться про структуру й історію кількох великих проектів Трампа у сфері нерухомості за останнє десятиліття - період після сьомого банкрутства Трампа, коли йому було відмовлено в усіх лініях банківського кредитування.
Гроші на ці проекти майже повністю надійшли тоді з російських джерел. Іншими словами, після того, як його бізнес обвалився - Трампа утримали на плаву та змусили виглядати успішним бізнесменом винятково вливання сотень мільйонів доларів кешу з темних російських джерел. Трамп був їхньою людиною. - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/73746/Tramp_vidmyvav_groshi_rosijskoji_mafiji_j_mozhe
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Российский журналист Дмитрий Киселев ушел с поста генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня".
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ПЕСНЬ ДАЛЬНОБОЯ
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Чтоб чернь пред чекистами падала ниц
Всегда есть в запасе Останкинский шприц -
Кисель, Жириновский и Машка из МИД
Пропага-гандоний, гандоний, гандоний мозги защитит!
Гандоний, гандоний, гандоний народу мозги защитит!
А если задумают всё-же враги
Расшатывать скрепы болот и тайги,
Учует ОМОНий врагов за версту -
Гвардейский ОМОНий,ОМОНий,ОМОНий всегда на посту!
Гвардейский ОМОНий,ОМОНий,ОМОНий всегда на посту...
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Під прикриттям густого туману його туди вчепили бійці 72 ОМБр
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"... для обороноспособности и безопасности КРЕМЛЕ-БАНДЫ" !!!
А то рассейская вата уже подумала, что их кто-то собирается захватывать.
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Обороноспособность которой зависит, от десятка чмошных 3/14здоболов...))))
Это всё, что нужно понимать, о "ваенной мощи" х@йлостанской 3/14дерации...
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Правда,одно неудобство есть. Кто с мозгами,нажал кнопку и все. Был пропагандист и нету. Рекомендую.
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