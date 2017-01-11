EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  2179  48
Все про:безопасность (492) госзакупки (746) оборона (813) Правительство РФ (83) пропаганда (1770) Россия (64615) СМИ (3142) списки (154) телевидение (326)

 Россия признала своих пропагандистов значимыми для обороноспособности и безопасности

Информационные агентства RT ("Россия сегодня") и ТАСС, а также Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) (телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "РТР Планета" и др.) и телецентр "Останкино" включены в список федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), имеющих "существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, перечень был утвержден постановлением правительства РФ от 31 декабря 2016 года.

Кроме государственных СМИ, в перечень значимых для обороноспособности и безопасности страны попали предприятия Федеральной службы охраны, ФСБ и Минобороны, в том числе калининградская газета "Страж Балтики". В список также вошли ФГУПы корпорации "Росатом" и Управления делами президента РФ, включая "Президент-Сервис" и торговый дом "Кремлевский".

Всего в списке 64 федеральных государственных унитарных предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

ФГУПы, внесенные в указанный перечень, могут осуществлять госзакупки по упрощенной схеме. На предприятия, не попавшие в правительственный список, с 1 января 2017 года распространяются правила контрактной системы, а не более мягкого закона о госзакупках. В частности, такие ФГУПы теперь обязаны публиковать все сведения о закупках и проводить их по жестко регламентированным процедурам.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Россия признала своих производителей "Боярышника" значимыми для обороноспособности и безопасности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне больше всего понравилась рыдающая корова с тряпками на ногах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плакала корова, выменем качая,
Языком шершавым слезы вытирая:
Мальчика распяли, снегирей убили,
Повезло лишь бабке - удовлетворили. (с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бачив, як вітер корову звалив,
Насипав піску повні вуха,
Порушив копита, хвота поломив -
Ото була завірюха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У янкі також зараз проблема. Твітер Трампа стає поширювачем новин. Близько години тому Трамп написав: "...One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?"

Біда..
 показать весь комментарий
Ответить
 
...На тлі фінансової кризи Трамп виплив практично винятково за рахунок "брудних" російських грошей. Усі ці кримінальні боси - а зокрема згадується уродженець Києва Семен Могилевич - тісно працюють із Кремлем.
Вказані статті FT доступні за підпискою 1) тут, 2) тут і 3) тут
Скотт Гортон резюмує:
Директор Національної розвідки США повідомляв про те, як Росія провела спецоперацію з метою допомогти Трампу виграти на виборах. При цьому він випустив важливі моменти, що випливають з розслідувань FT.
Ідеться про структуру й історію кількох великих проектів Трампа у сфері нерухомості за останнє десятиліття - період після сьомого банкрутства Трампа, коли йому було відмовлено в усіх лініях банківського кредитування.
Гроші на ці проекти майже повністю надійшли тоді з російських джерел. Іншими словами, після того, як його бізнес обвалився - Трампа утримали на плаву та змусили виглядати успішним бізнесменом винятково вливання сотень мільйонів доларів кешу з темних російських джерел. Трамп був їхньою людиною. - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/73746/Tramp_vidmyvav_groshi_rosijskoji_mafiji_j_mozhe
 показать весь комментарий
Ответить
 
Геббельса тоже много кем признавали перед крахом Третьего рейха. У всех нацистов агония одинакова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
["На корм рыбкам пошли": песня о крушении российского ТУ-154 (видео) » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/15835-na-korm-rybkam-poshli-pesnya-o-krushenii-rossiyskogo-tu-154-video.html

ПЕСНЬ ДАЛЬНОБОЯ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перечень был утвержден постановлением правительства РФ от 31 декабря 2016 года. - da ladno, nu sovsem trezvije billi,, kstati u nih ja ponimaju, eto ne vihodnoj denj a tak skazatj - nado uspetj jesjcjo v etom godu!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Новые приключения неуловимых" чекистиев.

Чтоб чернь пред чекистами падала ниц

Всегда есть в запасе Останкинский шприц -
Кисель, Жириновский и Машка из МИД
Пропага-гандоний, гандоний, гандоний мозги защитит!
Гандоний, гандоний, гандоний народу мозги защитит!

А если задумают всё-же враги
Расшатывать скрепы болот и тайги,
Учует ОМОНий врагов за версту -
Гвардейский ОМОНий,ОМОНий,ОМОНий всегда на посту!
Гвардейский ОМОНий,ОМОНий,ОМОНий всегда на посту...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Український прапор на фоні Донецька, за 150 метрів від ворога.
Під прикриттям густого туману його туди вчепили бійці 72 ОМБр


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Половина ;Патріотів; Цензора побігла за бояришніком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем ина россосии разрешали семейное насилие? У них с этим и без разрешения, смотрю, порядок был.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гаварю я а ядернам пепле, гаварю і тут рррррраз і на смереке вішу.... магія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОПРАВКА
"... для обороноспособности и безопасности КРЕМЛЕ-БАНДЫ" !!!
А то рассейская вата уже подумала, что их кто-то собирается захватывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
следовательно, физическое уничтожение пропагандистов хуйлостана и их подельников- способствует укреплению обороноспособности и безопасности Украини
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот уж действительно - "СвЭрх-державищееее"...
Обороноспособность которой зависит, от десятка чмошных 3/14здоболов...))))
Это всё, что нужно понимать, о "ваенной мощи" х@йлостанской 3/14дерации...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пропагандист,это сила! Вспомните большевиков. Пропагандист на каторгу шел, за идею. Просвещал, так сказать электорат, шел в массы. И получилось.......! Ну конешно не совсем то,что он вещал. Да и электорат,надо сказать,ну после того как шашкой помахал,конечно же другого ожидал. Но получилось же !!!!!!!!!!! А сейчас что? На каторгу, ни в жисть не пойдет. В массы, тем паче. В морду ж дать могут. А в мягком кресле,с коньячком, без отрыва так сказать от любимой "клавы" ,чего не попрогандировать? А если еще и за бабки?
Правда,одно неудобство есть. Кто с мозгами,нажал кнопку и все. Был пропагандист и нету. Рекомендую.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия признала своих пропагандистов значимыми для обороноспособности и безопасности
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Крым НАТО Нацполиция обстрел Польша Порошенко Путин Розенко Россия Савченко СБУ снегопад списки суд США терроризм Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти