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Все про:зарплата (1617) Гройсман (1945)

 Гройсман: Наша задача - не допустить выплаты работодателями заработной платы в конверте

Сокрытие заработных плат, их выплата в конверте работодателями лишает работников возможности получения пенсии в будущем.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"Что такое заработная плата в конверте? Это работодатель умышленно, умышленно, я подчеркиваю, создает условия, при которых человек, который работает и получает заработную плату в конверте, не будет иметь никакой возможности на получение пенсии. Никакой. Это катастрофа", - заявил Владимир Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман создает спецгруппы для контроля минимальных зарплат в бизнесе

"Наша задача - этого не допустить. Здесь есть, над чем сконцентрировать внимание, в том числе на местах", - отметил он.

Премьер-министр отметил, что 400 тыс. граждан в Украине получают пенсию в размере 949 грн. Часть из этих людей получали заработную плату в конвертах.

Смотрите также: На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО

Напомним, глава правительства также поручил создать рабочую группу, которая будет отслеживать реализацию решения о повышении минимальной заработной платы вдвое, для того чтобы "держать руку на пульсе каждый день".

Премьер-министр поручил вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко возглавить рабочую группу, которая будет контролировать ситуацию с выплатой заработных плат в частном секторе.
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А чи був покараний власник 5-го каналу за виплату заробітньої платні в конвертах?
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а рошена? в липецке наверное конверты не прокатывают....
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5 канал неприкосновенен, ведь онижедети, тамженашилюди.
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Герхард , я когда пультом щелкаю , то от пятого шарахаюсь как от прокаженного.
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я его вообще внес в список каналов которыми не пользуюсь, он у меня даже в меню не высвечивается.
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Нужно попросить спеца что-бы убрал.Сам не умею.
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ты офшоры закрой да налоги заплати за сворованные миллионы долл в матрасе и давай с олигархов начинай сволочь
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Братик , фильм супер.По ходу аж пересмотреть захотелось
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а как на счет повышения цен на товары и услуги? не? не в курсе?
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zadacja zadacjei, nu lucjsje uzj zanimatsa realjnimi problemami, cjem probovatj oblaka vilami tolkatj.
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А наше дорогое правительство озаботилось тем, как обеспечить народ легальными вакансиями? А то вокруг только нелегальные вакансии. Попробуй найди ещё работу, где нужно регистрироваться по закону.
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правительство не должно обеспечивать вакансиями, оно должно защищать права и обеспечить одинаковые правила игры для всех....
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гнойсману хозяин новую методичку заслал? или какого он так раздухарился сегодня?
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Ой дурак ,какие на фиг конверты,они тупо перевели людей на неполный рабочий день ,Гройсман ,валил бы ты уже,по добру,по здорову ...
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Бля.ь ... когда закончат истерить.. Первое : налоги плата бизнеса за услуги от государства . нет услуг, нет платы.!!!!!!!!!
Второе да переложите уплату в гребаный пенсионный на плечи работников . и бизнесу "конверты " в куй не упераются. НО бояться потому что народ по выходу на пенсию спросит о пенсионных начислениях .
Так что борьба "показушная" нашего правительства с ветряными мельницами продолжается ............
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Уже скоко раз писалось и говорилось. Решить проблему ЗП в конверте просто сделайте так чтобы каждый сам платил свои налоги. Работник сам платит свои работодатель платит ТОКО СВОИ. И все не будет смысла работодателю прятать реальную ЗП работника (разве что токо по сговору с работником). Есть для ГРОСИ токо один минус но ЖИРНЫЙ работники массово узнают скок налогов с них дерут!!
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Чтобы заплатить 3200 грн, то "государству", которое нихрена не сдела для бизнеса, заплатишь 1600 грн. и причем в первую очередь, а затем зарплата.
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Ага укров на понт хер возьмеш Все массово станут безработными Только бьюджетники Не смогут И то взяиками да поборами доберут А администрирование В каждом раенном центре Надо будет Для фискалов небоскребы строить И ето единственное что положительно Создадутся рабочие места
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Да просто вам придуркам веры нет!!!!
Какие нах пенсии???940 гривен эташ целых 35 баксов!Да нах они нужны..не то что воду и батареи..хлеба на месяц не купишь!
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смешно...я за многие годы работы ни разу! не получала белую з/п, были разные варианты, но белой ни разу...вякнешь - вылетишь...ни профсоюзов, ни реальной правовой защиты, ни механизмов, которые позволяли бы как-то влиять на работодателей, одни балачки...
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А я ни разу не получал з/п в конвертах,только *белую*,и не поверишь та же байда,*.ни профсоюзов, ни реальной правовой защиты, ни механизмов, которые позволяли бы как-то влиять на работодателей, одни балачки...*
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мент? учитель? врач? (стоматологов не предлагать) неужто депутат? какого села?
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Ясен пень! Кроме наполнения бюджета Им вообще ни хрена не интересно!
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Вы не правы!
Кроме наполнения бюджета, им интересно перетекание бюджета в собственный офшор.
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У меня знакомый 20 лет в бизнесе и пошёл на пенсию, так ему с двадцати лет засчитали только 11 лет,а за 9 лет не засчитали,потому что Налоговая написала в районный ПФУ, что у них отсутствуют данные уплаты единого налога за 2000 -2005 гг и ранее за 4 года ,вот и верь таким гос структурам.
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У них НЕТ задачи сделать зарплату, на уровне Европы, хотя бы 1000 евро/месяц,
у них задача чтобы налоги с зарплаты в 120 Евро мимо них не проскочили, ибо нужно же за что-то содержать Гройсману свой "правительственный" бронированный Мерседес, вкусно кушать и мягко спать и отдыхать на курортах!
Все ясно!


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В Европе с таких зарплат, как в Украине, не только налоги не берут, а еще и помощь выдают, как малоимущим!
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Господи , он сам себе хоть верит ? Так ихняя брехня надоела. В Украине им наверное никто не верит кроме ...
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Хотелось то ли реформ, то ли сервьюжины с хреном, то ли кого-то ободрать.
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не допустить выплаты работодателями заработной платы в конверте

Вот-вот !
А еще посадить тех, кто покупает голоса и лояльность за должности, и тех, кто на зарплату в 16 000грн. носит костюмы по 100 000, и часы по 3 000 000.
.
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Есть простой способ вывести зарплаты из тени, практически весь мир им пользуется, нужно просто чтобы каждый платил налоги сам за себя. Сейчас предприятие платит за работника все налоги, и тот даже не знает сколько он отстегивает государству, а вот когда он получит ВСЮ зарплату, а потом заплатит САМ с нее налоги, то у него возникнут серьезные вопросу в своему правительству. Поэтому все эти базарные гройсманы будут выдумывать всякую совоковую херню, преподнося это как борьбу с зарплатами в конвертах, вместо простого решения проблемы.
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Если исходить из материальной позиции, то для работника ничего не изменится... Сумма на руки останется той же. Для предприятия тоже, сумма его затрат останется той же.
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ошибаешься или просто наивный человек!! счас работают схемы минимизации на предприятиях, а теперь работникам будут платить ту ЗП что договорились а вот налоги уже пусть налоговая снимает с работников!! боюсь что если работник будет платить все налоги то в итоге у него на руках будет меньше чем было раньше!!
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Если я получаю условно 1000 на руки, то я не собираюсь получать меньше на руки. Вы платите мне ровно столько, чтобы оставалась 1000 на руки. И весь разговор. Если работник реально ценный так и будет.
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в стране безработица 20-40% так что по любому так не будет!! а вы можете верить во что хотите!!
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Это не безработица 20-40%... Это желание нихера не делать, а ПОЛУЧАТЬ, не зарабатывать , а именно ПОЛУЧАТЬ многа денюх...
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да да я вас понял у нас вся страна это страна лодырей лентяев и шаровиков!! одно токо странно токо эти так сказать лодыри вырываются за пределы страны будь то в Европу или Канаду или Америку так сразу становятся нормальными трудягами.
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А с чего Вы взяли, что за границу на заработки едут лодыри и шаровики? Лодыри и шаровики остаются здесь.
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тем более на руки вы будите получать больше 1000 а с налоговой сами будите разбиратся!!
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На руки уменьшиться . Высчитают с черной , если она была.
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Еще раз... Если работник представлет ценность -то не высчитают.
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Я бы заметил, что с такой доступной медициной, ценами на лекарство, да и вообще уровнем жизни, до той пенсии единицы доживут...
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Скоро Иуля об этом в лады хлопать буде как тут
Саме так і було.
https://pbs.twimg.com/media/C108O5IWIAAh-o9.jpg
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якщо уряд буде справно платити розпіарину нову зарплату, то люди підуть працювати на уряд. І бізнес у себе будет підвищувати оклади.. Але якщо уряд сам відбирає у працівників половину січневої зарплати, то куди бігти ? https://youtu.be/oOZp7Pg3Zew
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хм СЕЙЧАС ЛЮДЕЙ ПОГОЛОВНО ПЕРЕВОДЯТ НА СОКРАШЕННЫЙ ГРАФИК ИБО ТОЛЬКО В ИДИОТЫ ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ ПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТУ ПРИ ЭТОМ СОКРАШАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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ПОКА САМИ ЛЮДИ НЕ НАЧНУТ ИХ ВЕШАТЬ ЖИЗНИ НЕБУДЕ
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начнете вешать будет еще хуже. Это повлечет за собой хаос, международные санкции и как следствие падение економики, падение гривны, ввод международных войск для поддержания порядка т.к. в Украине куча ядерных обьектов опасных для цивилизованных стран и прочие прелести.
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нас переводят на пол ставки а работать нужно всеравно по 7часов типо неполный рабочий и пофиг им что сейчас 19, 34 грн в час зарплпта 1600грн как была в прошлом году.
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Зрадофилы никто не отмянал закон об уплате налогов, вы же хотите жить в богатой и свободной стране а это прежде всего уплата налогов их даже кацапы платят, а что бы не воровали учитесь контролировать власть, да и сами нн воруйте и будет вам счастье.
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а почему бы не сделать чтобы работники сами платили свои налоги?!! сразу все проблемы решатся!!
Токо боюсь что после первой уплаты работники придут морду бить ГРОСЕ!!
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Можно короче : Гройсман: Наша задача - не допустить выплаты работодателями заработной платы .
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Раньше тырили кредитные бабки, сейчас их мало и уже не дают... а аппетиты у них немаленькие, вот и шарят по карманам населения 3 год. Одно дела работать на благо государства и знать, что в случае чего государство тебе поможет, другое дело работать на карман казнокрадов всех мастей, на пенсии и зп судей, прокуроров и депутан бывших, и нынешних. Не хочу и не буду, и сказку о пенсии пусть гройсман расскажет своей тёще.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Наша задача - не допустить выплаты работодателями заработной платы в конверте
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