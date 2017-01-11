 Гройсман: Наша задача - не допустить выплаты работодателями заработной платы в конверте

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Что такое заработная плата в конверте? Это работодатель умышленно, умышленно, я подчеркиваю, создает условия, при которых человек, который работает и получает заработную плату в конверте, не будет иметь никакой возможности на получение пенсии. Никакой. Это катастрофа", - заявил Владимир Гройсман.
"Наша задача - этого не допустить. Здесь есть, над чем сконцентрировать внимание, в том числе на местах", - отметил он.
Премьер-министр отметил, что 400 тыс. граждан в Украине получают пенсию в размере 949 грн. Часть из этих людей получали заработную плату в конвертах.
Напомним, глава правительства также поручил создать рабочую группу, которая будет отслеживать реализацию решения о повышении минимальной заработной платы вдвое, для того чтобы "держать руку на пульсе каждый день".
Премьер-министр поручил вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко возглавить рабочую группу, которая будет контролировать ситуацию с выплатой заработных плат в частном секторе.
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Второе да переложите уплату в гребаный пенсионный на плечи работников . и бизнесу "конверты " в куй не упераются. НО бояться потому что народ по выходу на пенсию спросит о пенсионных начислениях .
Так что борьба "показушная" нашего правительства с ветряными мельницами продолжается ............
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Какие нах пенсии???940 гривен эташ целых 35 баксов!Да нах они нужны..не то что воду и батареи..хлеба на месяц не купишь!
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Кроме наполнения бюджета, им интересно перетекание бюджета в собственный офшор.
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у них задача чтобы налоги с зарплаты в 120 Евро мимо них не проскочили, ибо нужно же за что-то содержать Гройсману свой "правительственный" бронированный Мерседес, вкусно кушать и мягко спать и отдыхать на курортах!
Все ясно!
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Вот-вот !
А еще посадить тех, кто покупает голоса и лояльность за должности, и тех, кто на зарплату в 16 000грн. носит костюмы по 100 000, и часы по 3 000 000.
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Саме так і було.
https://pbs.twimg.com/media/C108O5IWIAAh-o9.jpg
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Токо боюсь что после первой уплаты работники придут морду бить ГРОСЕ!!
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