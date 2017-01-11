 Студентка может сесть на 10 лет за втягивание несовершеннолетних подруг в проституцию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, девушка решила подзаработать проституткой во время учебы. К секс-бизнесу она приобщила двух подруг 16 и 17 лет, с которыми делила комнату общежития.
"Час "работы" девушек стоил 500 гривен. Клиентов студентки подыскивали через Интернет, на сайтах знакомств, после чего проводили частные встречи на территории мужчин. Подруги подозреваемой признаются, что работа проституток для них была больше развлечением, чем реальной финансовой поддержкой, из-за чего и согласились на предложение своей подруги", - рассказал Владимир Кравченко, начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Сумской области.
В отношении несовершеннолетних правоохранители составили административные протоколы за занятие проституцией. В отношении 18-летней студентки открыто два уголовных производства - по ч. 3 ст. 302 Уголовного кодекса (сводничество) и ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Максимальное наказание - заключение на срок до десяти лет.
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Да?...)))
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я понимаю людей в рабство продавать, а это... да любая баба шлюха! и что - каждой по десятке? я не согласен
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