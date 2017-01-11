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Все про:Нацполиция (5411) проституция (261) Сумщина (509) студенты (480)

 Студентка может сесть на 10 лет за втягивание несовершеннолетних подруг в проституцию

Студентку третьего курса одного из высших учебных заведений Сумщины обвиняют в сводничестве и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, девушка решила подзаработать проституткой во время учебы. К секс-бизнесу она приобщила двух подруг 16 и 17 лет, с которыми делила комнату общежития.

"Час "работы" девушек стоил 500 гривен. Клиентов студентки подыскивали через Интернет, на сайтах знакомств, после чего проводили частные встречи на территории мужчин. Подруги подозреваемой признаются, что работа проституток для них была больше развлечением, чем реальной финансовой поддержкой, из-за чего и согласились на предложение своей подруги", - рассказал Владимир Кравченко, начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое сутенеров, втягивавших девушек в занятие проституцией, задержаны в Харькове. ФОТО

В отношении несовершеннолетних правоохранители составили административные протоколы за занятие проституцией. В отношении 18-летней студентки открыто два уголовных производства - по ч. 3 ст. 302 Уголовного кодекса (сводничество) и ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Максимальное наказание - заключение на срок до десяти лет.
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мусора как всегда, вместо реальных преступлений х-ней всякой занимаются.
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новость вселенского масштаба будоражащая сознание
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Нужно их еще привлечь за уклонение от уплаты налогов
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ТА В МУСАРНЯХ СЕЙЧАС ВМЕСТО СЛЕДСТВЕННОГО И КРИМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛОВ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ..
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не ну нашли ПРЕСТУПНИКА!!!

я понимаю людей в рабство продавать, а это... да любая баба шлюха! и что - каждой по десятке? я не согласен
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Все нормально, когда выйдет, подруги будут уже совершеннолетние.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтудентка может сесть на 10 лет за втягивание несовершеннолетних подруг в проституцию
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