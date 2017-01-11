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Все про:Николаев (1179) Одесса (5261) Порошенко (10336)

 Порошенко посетит Одессу и Николаев 12 января, - "Українські новини"

Президент Петр Порошенко намерен посетить Одессу и Николаев 12 января.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию Українським Новинам подтвердили в областных государственных администрациях.

Сначала Президент намерен посетить Одессу, где планирует представить нового председателя обладминистрации.

Ранее конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала одесским губернатором Максима Степанова - директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

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После Одессы глава государства намерен отбыть в Николаев, где при его участии запланировано торжественное открытие нового зала фехтования в школе олимпийского резерва.

9 ноября Порошенко уволил Михеила Саакашвили с должности председателя Одесской обладминистрации, после того, как тот 7 ноября объявил о своем решении подать в отставку.

Председатель Николаевской обладминистрации Алексей Савченко продолжает работу после окончания испытательного срока. Национальная полиция начала расследовать возможное несанкционированное вмешательство конкурсной комиссии в работу системы тестирования кандидатов на должность николаевского губернатора.

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Ну ты ,эт точно будешь прыгать , что кузнечик от счастья ентакого.Пахан едют.
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и ручку в реверансе, гыга, не забудь чоломкнуть благодетелю
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Я представляю как гыга будет куралесить вокруг панамского.Как в песне-я готов целовать песок , по которому ты ходила.
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Ватан, ты реально тупой гопник тюремный...................лексикон из под шконки.
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Что петух, что участковый одного уровня клоуны.
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то спецом для парашенки)) Хай изучает. Сидеть ему доооолго....
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сегодня ночью город будет баальшим муравейником, лопаты станути самым ходовым товаром)))
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Это тоесть завтра.Я представляю как будут радоваться нормальные люди.Особенно своре мусоров и нацгвардии в городах.А так-же перекрытых автодорогах и улицах
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Ватный клоун, ты хоть раз видел приезд Порошенко в Николаев или Одессу? Его присутствия никто и не заметит особо, это не Януковощь твой кумир, ради которого на целый день улицы перекрывали и общественный транспорт убирали с улиц.
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Кто нибудь , уберите больного человека...ведь и обидеть грех....
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Оно дальше шепетовки никуда не выезжало. А Пороха тока на картинках видело.
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Придурь ,никто ничего не перекрывает. Ты дальше своей шепетовки никуда не ездило ,а Одессу с трудом на карте покажешь
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А плешивый педофил из бункера не вылазит, всё с актёрами в павильоне снимает
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шо плешивый в бункере, а шо кудрявый за наш счет мотается и звиздит в уши - результат тот же... лучше бы тоже в бункере сидел. Дешевле для бюджета...
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Ему этого не понять.Тем более такого в методичке нету
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Сдохни, чоколадная мразь, проклятая всем народом украинским.
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И на куй он там нужен . Собирается шоколадно- пархатый бизнес развивать ?
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Петя ,будешь в Николаеве ,заходи ,я тебе рожу начищу .....
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Трам-тарам-там-там! Невже перед його приїздом по шосе провезуть турбореактивний очищувач асфальту? Моя знайома досі сидить в Одесі, не наважується їхати Ланосом в Київ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко посетит Одессу и Николаев 12 января, - "Українські новини"
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