 Порошенко посетит Одессу и Николаев 12 января, - "Українські новини"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию Українським Новинам подтвердили в областных государственных администрациях.
Сначала Президент намерен посетить Одессу, где планирует представить нового председателя обладминистрации.
Ранее конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала одесским губернатором Максима Степанова - директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".
После Одессы глава государства намерен отбыть в Николаев, где при его участии запланировано торжественное открытие нового зала фехтования в школе олимпийского резерва.
9 ноября Порошенко уволил Михеила Саакашвили с должности председателя Одесской обладминистрации, после того, как тот 7 ноября объявил о своем решении подать в отставку.
Председатель Николаевской обладминистрации Алексей Савченко продолжает работу после окончания испытательного срока. Национальная полиция начала расследовать возможное несанкционированное вмешательство конкурсной комиссии в работу системы тестирования кандидатов на должность николаевского губернатора.
462 38
Риторика Онищенко меняется. Вначале он заявлял, что НАБУ отбирает у него бизнес, а теперь фактически признает, что там были схемы, - Сытник (Исправлено)(67)
"Мир потерял великого европейца", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента ФРГ Герцога(53)
"За Вас переживает вся страна", - Порошенко написал письмо Сущенко в российское СИЗО. ФОТО(70)
Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году(526)
Призывы начать полную блокаду Донбасса выглядят как бизнес-проект, — журналист(0)
Порошенко поздравил украинцев с Рождеством: "Предлагаю прежде всего помолиться за воинов, защищающих нас от врага-антихриста". ВИДЕО(471)
Порошенко подписал закон, дающий право на назначение досрочной пенсии участникам АТО(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/146133-komandir_vsegda_trezv_podrobnosti_skandala_so_snehnymi_ulitkami_v_armii
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить