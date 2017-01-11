 "Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой", - генерал Кременецкий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил бывший руководитель украинской части Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий.
"Есть такое понятие, как "беспокоящий огонь". Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой. Это такое социально-политическое давление, ведь мы знаем, что в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат, мы знаем, что люди завязаны на работу на этих предприятиях", - сказал он.
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не национализировать надо,а перепродать эффективному собственнику.
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Заплатил - работаешь спокойно,не заплатил "мы вас немного побеспокоим"?
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RustIck, приезжай . Маршалом будешь как минимум)))
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«В результате взрыва мины в стволе "сверхтехнологичного" украинского миномёта "Молот" на позиции в районе населенного пункта Попасная во время преступных обстрелов территорий нашей Республики двое военнослужащих 1-го батальона 24-й бригады погибли, еще один получил тяжелое ранение и госпитализирован», - об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко...
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