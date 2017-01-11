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Все про:армия РФ (5915) Мариуполь (3941) обстрел (5075) терроризм (19637) Донбасс (11802) Донецкая область (3512) Широкино (355)

 "Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой", - генерал Кременецкий

Постоянные обстрелы села Широкино (Донецкая область) боевики используют как давление, чтобы показать, что под угрозой находится Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил бывший руководитель украинской части Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий.

"Есть такое понятие, как "беспокоящий огонь". Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой. Это такое социально-политическое давление, ведь мы знаем, что в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат, мы знаем, что люди завязаны на работу на этих предприятиях", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии в Зайцево, Марьинке, Широкино и Новозвановке, - штаб АТО
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Уважаю , правду сказал о "войне" : "Ведь мы знаем, что в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат ."
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национализировать к такой-то матери и будэ спокий...
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и шо?хуйло перестанет обстреливать?национализатор...
не национализировать надо,а перепродать эффективному собственнику.
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так что ли: "беспокоящий огонь" -давление на ахмета?
Заплатил - работаешь спокойно,не заплатил "мы вас немного побеспокоим"?
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Мариуполь "ватный" город, считайте, что уже потерян. Держать нужно мощную и укреплённую линию обороны под Мангушем, на которую потом можно будет отступить.
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каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
RustIck, приезжай . Маршалом будешь как минимум)))
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марик не возьмут. Иначе как ахмет будет вывозить за кордон свои трубы?
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Два военнослужащих ВСУ погибли, один получил тяжелые ранения в результате взрыва мины в стволе миномета «Молот» украинского производства во время обстрела территории ЛНР.

«В результате взрыва мины в стволе "сверхтехнологичного" украинского миномёта "Молот" на позиции в районе населенного пункта Попасная во время преступных обстрелов территорий нашей Республики двое военнослужащих 1-го батальона 24-й бригады погибли, еще один получил тяжелое ранение и госпитализирован», - об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко...

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Пора уже украинской армии на Керченскую переправу один раз в сутки по две ракеты пустышки запускать и раз в неделю по одной осколочной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой", - генерал Кременецкий
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