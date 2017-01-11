 "Обнародование персональных данных военнослужащих запрещено законом "О борьбе с терроризмом", - офис омбудсмена о "списках Савченко"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал представитель омбудсмена - начальник управления связей с общественностью Михаил Чаплыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он отметил, что обнародование персональных данных военных запрещено законом "О борьбе с терроризмом".
За данные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Чаплыга также подчеркнул моральный аспект в обнародовании указанных списков.
Кроме того, представитель омбудсмена выразил сомнения, что все граждане Украины, которых требует им выдать Донецкая и Луганская "народные республики", хотят быть переданными на сторону сепаратистов.
Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.
Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.
29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
888 9
Начато досудебное расследование по факту боя, в котором Савченко попала в плен, - ГПУ. ДОКУМЕНТ(312)
Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг(53)
Комитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко с главарями боевиков: на следующем заседании он будет обработан, - Винник(52)
Тандит: Есть силы, которые будут манипулировать списками Савченко(64)
Експерт назвав версії ролі Савченко у звільненні двох полонянок(0)
"После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО(120)
Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит(112)
ну хоть офис омбудсмена ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Закон о персональных данных"
"Закон о борьбе с терроризмом"
Ответить
Ответить
Ответить
Простой народ - за Савченко! А дураки подгавкивают порохоботам.
Ответить
Ответить