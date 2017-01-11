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Все про:боевик (17716) омбудсмен (258) плен (1656) Савченко (2389) списки (153) пленные (38)

 "Обнародование персональных данных военнослужащих запрещено законом "О борьбе с терроризмом", - офис омбудсмена о "списках Савченко"

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской обвиняет депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) в незаконном разглашении персональных данных пленных украинских военнослужащих.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал представитель омбудсмена - начальник управления связей с общественностью Михаил Чаплыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Он отметил, что обнародование персональных данных военных запрещено законом "О борьбе с терроризмом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг

За данные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Чаплыга также подчеркнул моральный аспект в обнародовании указанных списков.

Кроме того, представитель омбудсмена выразил сомнения, что все граждане Украины, которых требует им выдать Донецкая и Луганская "народные республики", хотят быть переданными на сторону сепаратистов.

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Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.

Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.

Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
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а больше не кому обвинить?
ну хоть офис омбудсмена ...
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Та, бл*ть, лишить ее неприкосновенности и по судам затаскать, хули носятся с откровенной контрой как с писаной торбой!
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ну так посадите ее, только языками трепете
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Мы уже поняли , что она творит, расскажите , что вы сделали , чтобы это прекратить , если вы не соучастники этой троянской кобылы.
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Тандит сказал про два закона которые она нарушила
"Закон о персональных данных"
"Закон о борьбе с терроризмом"
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Кажись прикол о том, как россия будет просить освободить савченко не такой уж и прикол )
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С этой падлой надо решать вопрос кардинально - выкинуть ее обратно на россию и пусть плешивый сам ломает голову, что делать с этой тухлой "консервой". Думаю, что жить падлюке Наде там останется не долго при ее знании тонкостей ее вербовки и не умении держать язык за зубами.
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Ну, пошло-поехало-понеслось. Госмашина завертелась. Савченко правящей касте неугодна, значит, ее надо деактивировать. Деактивируют, но ненадолго, потому что править нынешняя банда будет еще короче, чем предыдущая.
Простой народ - за Савченко! А дураки подгавкивают порохоботам.
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Вот недавно проходило в Мариуполе награждение военнослужащих, когда ждать наказания тех кто озвучил их ФИО и воинские звания?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Обнародование персональных данных военнослужащих запрещено законом "О борьбе с терроризмом", - офис омбудсмена о "списках Савченко"
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