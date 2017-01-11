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 Призывники из оккупированного Крыма будут служить по всей России, а не только на полуострове, - Генштаб РФ

С 2017 года призывники оккупированного Крыма будут служить не только на полуострове, а и в других российских регионах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Василий Тонкошкуров.

"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до 1 января 2017 года. И начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал он.

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я считаю это победа! крысчане, море Лаптевых ждет вас!
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Армия скрепанутых слуг Кавказцев пополняется еще и крысчанами.
Ну тады, ребятки ЧЕЧНЯ КРУТО в вашей жизни будет так годика 2 у каждого.
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Межпрочим - это реально правильное решение и я не понимаю, почему наш говноштаб не делал то же на протяжении последних 25 лет?! Одна из причин, почему Крым так легко снял трусы - это местные горе-вояки - которые не хотели "стрелять" в местных жеж реферндумных-"дурнобабок"
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Это для морпехов, а для остальных - Магадан, Воркута или Архангельск!
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A tam masa razvlecjenij na juzjnom beregu Laptevo more, vot video dokazateljstvo boljsje nepokazivajet , ostalsa toljo adress, no ja dumaju mnogije pomnit, kak fufaiknik serfingom zanimalsa
http://s1.say.tv/uploads/195943/838f921a_j.gif
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тю...та може то николкина пассия .раз из одной двери вышли.
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прям так и ляпнуло это генштабище,"оккупированного"?
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nestucjite koljosa, po stoi porovoz, zacjem v glubj sibiri krisjcjan ti vezjosj.
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Магадан,Колыма... и романтический Мухосранск...Вот то , о чем мечтали крысчане....
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Это в скобках подразумевается.
То есть - их могут призвать куда угодно и отправить куда угодно. На общих основаниях.
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а кто сказал что их там нет? Ведь "ИХТАМНЕТ", только задним числом рассказывает о своих подлостях....
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Если бы в своё время Украина узаконила что призывник Крыма буде служить во Львове или Харькове, а призывник Львова в Крыму, небыло бы так много предателей и перебежчиков за большим рублем.
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точка 235: один з коптера вистрибує, а 10 у коптер застрибує на висоту 20 метрів
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везде будут служить и там где "ихтамнет" тоже будут.
родная хавань сказла.
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не по всей. и не на полуострове. первую партию отправили на север.
причем загребают даже тех кто отслужил в Украине но подлежит по возрасту.
поздравляю
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Горы и отсутствие воды? И акклиматизация не надь...
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Призывники из оккупированного Крыма будут служить не только по всей России, а будут участвовать во многих горячих точках, в новых кровавых войнах развязанных РФ. И их гробы, подобно российским, будут регулярно получать родственники. Это вам не Украина, которая берегла каждую жизнь, а это кровавый русский мир, где человеческая жизнь никогда ничего не стоила.
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Скоро будут кричать по своим частям "ЧЕЧНЯ ЭТО КРУТО"....
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и шо???
Бо я не знаю плакать или смеяться?
И вообще на кой оно мне надо где крысы служить будут?
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Самое забавное что в этом есть и обратная сторона медали, если крысяне служат за пределами полуострова, значит на самом полуострове служат призывники со всей расиюшки. Так что милости просим Кавказ, милости просим российское зажопье, у крысян теперь будет масса возможностей полюбоваться новыми соотечественничками.
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Те кто жил при Украине в Крыму, будут однозначно переселены или ликвидированы, иначе власть выродкам в Крыму не удержать ,да ведь и было уже такое, окурок ничего нового не придумал. следующий "рехвереддндум" по определению статуса Крыма , будет проводиться уже среди осемелированного кацапьем полуострова,результат известен.
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Служить в росийской армии, умирать за Х--ЛА это так престижно !!! Вот мечты и сбылись !!! Поздравления крысчанам !
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Пусть тренируются кричать "Чечня / Дагестан круто!"
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Теперь крымчане будут чеченцам и дагистанцам портянки стирать...Вот пацанам повезло,что в России живут!!!А ещё в Сирию кинут как всегда или на Донбасс...Путин всех по имел ...
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Вот это попали салаги. А представьте в одной казарме с чеченами и с дагами
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Никак не пойму почему все прицепились к этому Крыму,там должны возмущатся татары и турки а не украинцы,ведь Хрущев только прилепил полуостров к Украине.Почему наша страна умалкивает об украинских землях граница которых по речке Дон.Если кацапы хотят восстановить историческую справедливость то пускай ее восстановляют отдавши Украине кубань,япошкам захваченый остров да и китайцам ихние територии.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПризывники из оккупированного Крыма будут служить по всей России, а не только на полуострове, - Генштаб РФ
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