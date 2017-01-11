 Призывники из оккупированного Крыма будут служить по всей России, а не только на полуострове, - Генштаб РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Василий Тонкошкуров.
"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до 1 января 2017 года. И начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал он.
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Ну тады, ребятки ЧЕЧНЯ КРУТО в вашей жизни будет так годика 2 у каждого.
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http://s1.say.tv/uploads/195943/838f921a_j.gif
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Красотка!
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В ЧОМУ Ж?!
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То есть - их могут призвать куда угодно и отправить куда угодно. На общих основаниях.
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Как и мечталось.
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родная хавань сказла.
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причем загребают даже тех кто отслужил в Украине но подлежит по возрасту.
поздравляю
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Бо я не знаю плакать или смеяться?
И вообще на кой оно мне надо где крысы служить будут?
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