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 "Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась оказывать давление на него.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия никогда не пыталась оказывать давление на меня. Я НЕ ИМЕЮ НИ МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ - НИКАКИХ СДЕЛОК, НИКАКИХ ЗАЙМОВ, НИЧЕГО!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков об информации о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа: "Это полная фальшивка"

Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве,- BuzzFeed

По данным телеканала американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, получил ее от российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.

По информации канала, ФБР начало проверку достоверности этих данных.
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та ні це ПОЗИТИВ ДНЯ .
тер ТРАМП кожен день ПОВИНЕН ДОКАЗУВАТЬ що це такі ДА . і він буде це доказувать . БО ПОЧАВ ОПРАВДУВАТИСЬ ....
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О как..............а как же хуйло? поматросил плешивого и бросил?
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це путьку ТРАМНИТЬ будуть , і як мінімум ОДИН СТРОК.... у всі щєлі.
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еще и в должность не вступил, а уже открещивается и оправдывается ) интересное начало
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....то ли еще будет......... Кстати, это будет очень хороший тест на хваленую американскую демократию - существует ли она и выглядит ли она так, как нам трубят....
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а чем тебя демократия не устраивает?жылаишь альтернативу?
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в Штатах не был...лично не знаю ...не скажу....но эта ситуация с Трампом многое прояснит....
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Доведеться доводити що Трамп не агент Кремля ))))
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Так Трамп,власній розвідці треба довіряти і виконувати її рекомендаціі ))))
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І я не я і хата не моя...
Трамп визначайся - чи ти за одно з терористами, чи з цивілізованим світом. Поки не пізно..

А може й пізно, якщо дійсно такий компромат в кацапів на нього є.
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ой не плутайте США з УКРАЇНОЮ .
Там судять не по словах , а по ділах.... І не доведи БОЖЕ його слова розбіжятся з ДІЛАМИ ..
Імпічмент МОМЕНТОМ ОТРИМАЄ...
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Как все ворюги из подворотни очень даже попытается, если в нюх не даш, трамп-па-па. Это не телок за жопу щипать)
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...ну все...пішов в отказ...він мені чимось "нашого" тисячигривневого нагадує
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Трамп врет и не краснеет
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Net nu ja ponimaju, jesli tam nadovili, nu cjutj tam v pervij moment razterjalsa i ne to ljapnul, no jesli ne nadovili i takoje boltajet, to slaboumije u mistera, no odno radujet, tam rukovoditj budet respublikanskije jastrebi.
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Так по поводу подарков есть специальные законы и налогообложение.
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[Экономика от Пророка: Взятка на 10,5 млрд евро: Путин подарил Трампу 19,5% акций «Роснефти» - Илларионов]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/105-195.html#more
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номінальною чи фактичною вартістю? а Трамп про це знає?
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Так и кибератаки республиканцы не признавали, а потом признали вместе с Трампом.
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Жаль народ США , жаль народ Украины . Выбрали , а теперь не знают , как избавиться от своего выбора .
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Ну хоть на Разсее правильно выбирают себе сцаря плешивого, уже 16 лет как педофил с кален поднимает.
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особенно "жаль", конечно народ сша)))))) Мы то уж попривыкли. Одни и те же хари по кругу. 25 лет как никого и не выбираем
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Рыжий - патологический брехун.
Сегодня The Washington Post вышел с центральной статьёй "How to remove Trump from office".
В США будет штормить ещё до инаугурации Трампа.
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"Я не имею ни малейшего отношения к России"...

И тут в третий раз пропел петух.
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ты знаешь, трамп, я тоже... никакого отношения к кацапстану не имею, а вот сейчас выйдет гыгнутый старый пердун и повесит "кацапа гебнявого из ольгино"))) и шо ты будешь делать с этими казламордыми тролями? Не обращай обращения привыкнешь)))
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В выгодности ведения дел с россиянами у Дональда Трампа была возможность убедиться лично. В 2008 году он продал свой особняк в Палм-бич за 96 миллионов долларов Дмитрию Рыболовлеву. Четырьмя годами раньше он приобрел его всего за 41 миллион. Как пишет The Washington Post, "Трамп смотрит на мир через призму коммерции, а не через призму исследований, государственного интереса и дипломатических конференций, на основе которых обычно формируются взгляды кандидатов в президенты".
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жирно кацапи потратились, але х..ло грошей не рахує, не заробив
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а вот демократы уже инициировали целое расследование по этому делу

Democrats on Tuesday night pressed for a thorough investigation of the claims in the memos. Representative Eric Swalwell of California, a member of the House Intelligence Committee, called for law enforcement to find out whether the Russian government had had any contact with Mr. Trump or his campaign.
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Самое время ещё раз перечитать о процедуре импичмента
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Во время предвыборной гонки тема России совсем не подымалась или упоминалась очень мало. Это в самой России пытались представить как что-то важное в дебатах претендентов, да и автоматом в Украине ибо, к сожалению, Украина продолжает находиться в ихнем информационном поле. В Америке тема России мало кого волнует, но в данном случае маховик против Трампа только начинает расскручиваться-никогда ещё не видел такого количества фото хуйла в топах американских новостей. Демократы такого шанса не упустят это точно, да и среди республиканцев у него мало союзников. Всё решат его действия в экономике и он пока в выиграше в этом вопросе.
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О начал капсить, бомбануло, значит за живое цепанули
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Новости Кафки ‏@Kafka_News 10 мин.10 минут назад
Франц, кажется наш Трампушка таки еще не понимает, что значит " две бляди и человек похожий на Дональда Трампа". А зря...


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Британський еротичний журнал Penthouse заявив, що заплатить мільйон доларів за відео, на якому, як повідомляють ЗМІ, обраний президент США Дональд Трамп розважається з повіями в Москві. Видання опублікувало відповідний твіт в своєму акаунті, запропонувавши нагороду за "ексклюзивні права" на відео
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Мне кажется, что лохматый утенок Дональд так и не понял на какую должность его выбрали и в какой стране. Ну, была у него мечта с детства - быть "самым главным" в его стране, ну, стал он "самым главным"....А дальше? Он не знает как себя вести, о чем и как говорить, - он вообще не въезжает в ситуацию! Для него "Президент США" - это как хозяин компании. Другими категориями он не умеет мыслить. Странно - человек, рожденный в США не имеет понятия о структуре власти в своей стране, о Сенате и Конгрессе - ни - о - чем! Тот же Конгресс и Синат будут некоторое время его рихтовать, пока им это не надоест и они не объявят ему импичмент.
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Трамп почав виправдовуватись і це добре. Наступний крок, на ділі показати, що він не має ніякого відношення до росії. А хто там у кремлі шампанське відкорковував?
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этот Трамп или тупой или упертый бык ..он что не может хоть иногда между комплиментами на Путина и РФ на свою публику сыграть и сказать типа да я порву рашу если они что то не так сделали .и это когда СМИ и политики в США против него..ведь наверно до фига кто голосовали за него а теперь в непонятках ..а он все одно да не верю .нет доказательств. с таким характером его сильно сломают.
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Хромая утка. Ещё не стал президентом, но уже вынужден оправдываться.
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Политику *новой метлы* сегодня озвучит его новый начальник Тиллерсон, выдвинутый на пост госсекретаря США.)))))))"Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы" - Washington Post текст доклада к сенату.Сегодня состоится слушание в сенате, посвященное утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря, где Тиллерсон выступит с этим докладом.
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Это тот самый Тиллерсон, который дружит с ху№лом лично и которому ху№ло вручил орден дружбы. Какие там интересы Америки? Там бизнес интересы лично Тиллерсона и Трампа.
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Обама на останнє запросив Трампа на зустріч ..подивитися фільм (+18)..компанії Ху-ло і братва..
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Так и Порошенко то же самое говорит. ' Лмпецкая фабрика- под арестом. Слипый траст вскоре решит все проблемы никогда '
Лучше был никакой Обама, чем брехливый трамп.
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вот всетаки умеет госдеп поставть кого нужно на место. Теперь трампон чтобы стрелы от себя отвести будет чмырить и питорасить русню с двойным усердием.
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Має Трамп відношення до Росії чи ні, то питання - другорядне............. Для нас головне - як буде відноситись до України його зять - Джаред Кушнер............... Читаючи біографію цього діяча, робиться якось не по собі............
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп
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