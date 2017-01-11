 "Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Россия никогда не пыталась оказывать давление на меня. Я НЕ ИМЕЮ НИ МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ - НИКАКИХ СДЕЛОК, НИКАКИХ ЗАЙМОВ, НИЧЕГО!", - написал он.
Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.
По данным телеканала американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, получил ее от российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.
По информации канала, ФБР начало проверку достоверности этих данных.
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тер ТРАМП кожен день ПОВИНЕН ДОКАЗУВАТЬ що це такі ДА . і він буде це доказувать . БО ПОЧАВ ОПРАВДУВАТИСЬ ....
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Трамп визначайся - чи ти за одно з терористами, чи з цивілізованим світом. Поки не пізно..
А може й пізно, якщо дійсно такий компромат в кацапів на нього є.
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Там судять не по словах , а по ділах.... І не доведи БОЖЕ його слова розбіжятся з ДІЛАМИ ..
Імпічмент МОМЕНТОМ ОТРИМАЄ...
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Сегодня The Washington Post вышел с центральной статьёй "How to remove Trump from office".
В США будет штормить ещё до инаугурации Трампа.
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И тут в третий раз пропел петух.
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Democrats on Tuesday night pressed for a thorough investigation of the claims in the memos. Representative Eric Swalwell of California, a member of the House Intelligence Committee, called for law enforcement to find out whether the Russian government had had any contact with Mr. Trump or his campaign.
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Франц, кажется наш Трампушка таки еще не понимает, что значит " две бляди и человек похожий на Дональда Трампа". А зря...
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Лучше был никакой Обама, чем брехливый трамп.
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