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Все про:налоги (2280) налоговая милиция (1016) махинации (334) ГФС (2225)

 Киевские налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 14 млн грн налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятий, которые уклонились от уплаты более 14 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что четверо бизнесменов, вступив в предварительный сговор, импортировали дерево- и металлообрабатывающие станки по заниженным ценам. В дальнейшем указанные товары были реализованы на территории Украины без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности. При этом для продажи станков использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компания.

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Такие действия позволили им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 14 миллионов гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК.
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Воналюбы,............ЗРАДА..................ЗРАДА...............ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!
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и как хфамилии этих злодеев?
кананенко, бурбак, порошенко, не?))) Те в панамах кассу держат
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Непонятно.
А что, кто-то установил уже, что они уклонились??
Уже есть решение суда?

Пока решения суда нет - коррумпированные налоговики могут подтереться своим мнением.
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Ненавижу мытарей и проклинаю их.Нормальных людей среди них по ходу почти нету.Хотя стопэ, обо дной слышал от корешей.
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дерево- и металлообрабатывающие станки по заниженным ценам.
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Вот так мы будем создавать рабочие места.
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Лично я бы на любые станки и производственные линии вообще ввел бы нулевой налог. Пусть ввозят и производят и обрабатывают и создают рабочие места
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А я о чем, Пусть хоть бесплатно. Хоть бэушные с западных свалок... У нас просто катастрофа со станочным парком.
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Может проблема в том, что "честные" налоги при импорте как растаможка авто?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 14 млн грн налогов
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