 Киевские налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 14 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что четверо бизнесменов, вступив в предварительный сговор, импортировали дерево- и металлообрабатывающие станки по заниженным ценам. В дальнейшем указанные товары были реализованы на территории Украины без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности. При этом для продажи станков использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компания.
Такие действия позволили им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 14 миллионов гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК.
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кананенко, бурбак, порошенко, не?))) Те в панамах кассу держат
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А что, кто-то установил уже, что они уклонились??
Уже есть решение суда?
Пока решения суда нет - коррумпированные налоговики могут подтереться своим мнением.
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Вот так мы будем создавать рабочие места.
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ВСЕ ЗАБИВАТЬ НА НАС...
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