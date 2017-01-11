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 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снижается, - КГГА

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за два дня второй недели января (по состоянию на 11.01.2017 года) в столичные медучреждения обратилось 6574 человека, тогда как аналогичный показатель прошлой недели составил 7157 человек.

"Наблюдается снижение заболеваемости на 8,15%. Снижение происходит как за счет взрослого, так и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3796 детей (за аналогичный период прошлого года - 3892, то есть, наблюдается снижение на 2,5%). Так, среди детей в возрасте до 1 года отмечается снижение заболеваемости на 2,1%, от 1 до 4 лет - на 5,6%, от 5 до 9 лет - на 1,1%, от 10 до 14 лет - на 2,8%, от 15 до 17 лет - на 2,8%. Кроме того, среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 3,9%, а среди взрослых - на 14,9%", - сообщил Поворозник.

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Вместе с тем он отметил, что за 2 дня в лечебные учреждения столицы были госпитализированы 54 человека, в том числе 33 ребенка.

"С восстановлением учебного процесса после зимних каникул мы продолжаем контроль за уровнем заболеваемости среди столичных школьников. В случае отсутствия более 20% детей руководители учебных заведений имеют право приостановить учебный процесс до улучшения ситуации. Сейчас столичные школы работают в штатном режиме", - отметил Николай Поворозник.


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