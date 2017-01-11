 Главарь боевиков Плотницкий допускает, что "ЛНР" может платить углем за поставляемую Украиной воду

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Луганский информационный центр", об этом заявил главарь боевиков Игорь Плотницкий.
"Мы действительно потребляем воду пока с той территории. Мы готовы ее оплачивать, тем более что у нас есть возможности этой оплаты. Это, в частности, уголь: мы проводим взаимозачет, или это будет финансирование по каким-то другим возможностям", - сказал он.
"Я считаю, что в будущем с каждым днем эта проблема будет все меньше, потому что мы все больше будем делать для того, чтобы мы были обеспечены собственной водой. Возможности для этого есть", - заявил террорист. "Весь 2016 год мы много делали для того, чтобы Республика была с водой", - подчеркнул он.
"На сегодняшний день жители Республики видят и знают, что такой прямо глобальной проблемы с водой у нас нет. У нас и до войны в очень многих поселках вода была по графику. На сегодняшний день эти вопросы в большей степени решены. Графики еще остались, не скрою, но они, я бы сказал, лучше выполняются, и более длительный промежуток подачи воды людям", - отметил Плотницкий.
Напомним, ранее заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко сообщил, что долг оккупированной части Луганской области за воду, поставляемую с подконтрольной территории Украины, составляет почти 260 млн грн.
4501 84
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"Компромисс на опережение" погубит Украину, - эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука(40)
Во время разгрузки боеприпасов в оккупированном Луганске пять боевиков получили ранения, - ГУР Минобороны(20)
Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг(52)
В рядах боевиков "ДНР" зафиксирована вспышка заболевания зооантропонозной инфекцией. Информация о летальных случаях засекречена, - ИС(117)
У самопроголошеній "ЛНР" набирає обертів протистояння між силовими структурами - Права Справа(0)
"Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - Кистион(120)
Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит(112)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что боженька план перевыполнил
и создал мир за 6 дней...)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хто потім буде , в ООН про "терористів" розповідати ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порохоботы, а ну бля быстро развейте мою печаль.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
летом в речке, а зима...
так сколько тои зимы?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Крым.А вы знаете,что в фашисткой Германии полуостров тоже считали своей исконной территорией,так как здесь с 3 века проживали потомки готов?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://fex.net/#!762258865825
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нефтьуголек в обмен на продовольствие
Ответить
На борту #Ту154 був цікавий пасажир. Навіщо командиру колишнього ЗРК-полку,що мав на озбр. ЗРК "Бук",летіти в Сирію?https://www.facebook.com/ua.informnapalm.org/photos/a.598632580277744.1073741828.597817443692591/807431472731186/?type=3&pnref=story …
Ответить
Ответить