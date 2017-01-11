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Все про:вода (660) Луганщина (3558) оплата (70) терроризм (19637) уголь (530) водоснабжение (215) Плотницкий (140)

 Главарь боевиков Плотницкий допускает, что "ЛНР" может платить углем за поставляемую Украиной воду

Террористическая организация "ЛНР" готова расплачиваться с Украиной углем за поставки воды на оккупированную территорию Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Луганский информационный центр", об этом заявил главарь боевиков Игорь Плотницкий.

"Мы действительно потребляем воду пока с той территории. Мы готовы ее оплачивать, тем более что у нас есть возможности этой оплаты. Это, в частности, уголь: мы проводим взаимозачет, или это будет финансирование по каким-то другим возможностям", - сказал он.

"Я считаю, что в будущем с каждым днем эта проблема будет все меньше, потому что мы все больше будем делать для того, чтобы мы были обеспечены собственной водой. Возможности для этого есть", - заявил террорист. "Весь 2016 год мы много делали для того, чтобы Республика была с водой", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина возобновила водоснабжение в оккупированный Луганск и его окрестности

"На сегодняшний день жители Республики видят и знают, что такой прямо глобальной проблемы с водой у нас нет. У нас и до войны в очень многих поселках вода была по графику. На сегодняшний день эти вопросы в большей степени решены. Графики еще остались, не скрою, но они, я бы сказал, лучше выполняются, и более длительный промежуток подачи воды людям", - отметил Плотницкий.

Напомним, ранее заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко сообщил, что долг оккупированной части Луганской области за воду, поставляемую с подконтрольной территории Украины, составляет почти 260 млн грн.

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ХТО ТОПЧЕТЬСЯ ПО УКРАЇНСЬКОМУ ПРАПОРУ - МАЄ СВОЄ ОТРИМАТИ 100%
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Расскажите этой ватной курве,
что боженька план перевыполнил
и создал мир за 6 дней...)))
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На седьмой Боженька отдыхал и думал, как же парашу и всех плешивых вождей в гроб загнать)), паз уж повылазили.
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Прааально! Зачем мне вода, я руки вот так мою!

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Не так. За ведро воды - одного пленного. Им такую блокаду устроить надо, чтобы мало не показалось. Но наш президент и те, кого он крышует, никогда на это не пойдут.
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Усама бен Ладен предлагал американцам наркоту, за возможность убивать американцев... Американцы согласились... Это из альтернативного мира....
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Ни фига, пусть на пленных наших отдают, тогда и воду получат и все остальное.
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что они сделали для того чтобы "республика была с водой"? трубы из рф протянули? А наши ушлепки снабжают водой террористов в долг и в ус не дуют - 26 млн в долг. Не слабо! Пусть углем отдадут долг сначала, и думать надо, как трубу перекрыть.
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ни в коем случае. Заставлять отдавать пленных+ценник в долларах. Никак иначе.
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Eto v Krim prijezjdjeli eksperti i instruktora, obucjatj mestnih v dobicje vodi, kriscjani predusmotriteljni, oni priglasili instruktorov i organizovali kursi srazu kak poneli - medvedev o vode iz more nazvizdel.
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Toljko cjerez cjastnuju kompaniju, ja serjozno, jesli zakljucjitj dogovor gosucjrezjdenije s separaskoi lugandosjkoi, to vsio - priznajot takoje sozdanije kak subjekt dogovora, a eto serjoznije problemi potom.
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А ты мразь кто такая? Что бы продавать уголь Украины.
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дожили. уже слова плотницкого цензор цитирует и строит на этом новость
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- будуть вже офіційні економічні відносини між Україною і ЛНР ?!

Хто потім буде , в ООН про "терористів" розповідати ?
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пока снежок топить можно,а к лету видно будетъ..
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А когда Россия даст команду обрезать поставки угля, что мы будем делать? А если у Плотницкого настроение будет плохое? И что, вы скажете, что наше правительство этого не понимает? Понимает, конечно. Понимает, что это за цена. Это цена крови.
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Із газом там ще смішніше - продають нам , по "ринковій" ціні із наваром в 1000% ...))
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терорист продаёт нам наше же имущество.....окуенно!!!!
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Никакой торговли, бартера с оккупантами. Никакой воды оккупантам. Пусть украинская земля им будет могилой.
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я бы за вас проголосовал, но увы такого выбора нет и близко. Выбор вечно между имбецилами и барыгами.
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Уголь есть где купить дешевле. Пускай сами его жрут или пьют.
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а потом воду продаст Украине.... бизнес, ничего личного
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До речі - вже 3-й тиждень триває "блокада" ОРДЛО оголошена добробатівцями ... Які результати ?
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Чергова зрада! Вугіллям вимірюється кількість загиблих, покалічених і позбавлених домівки...Воду продавати треба за гривні по українським тарифам і в межах оплати.
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Давно пора с террористами полноценную торговлю развивать..Войны, то нет..Никто на фронте не гибнет. Олигархату и властной верхушке, важнее свои карманы набивать, национальные интересы, на втором плане. Кому война- кому мать родна..
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ну шо, хлопци, покупаем у террористов свой же уголь?
Порохоботы, а ну бля быстро развейте мою печаль.
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Пусть учатся добывать питьевую воду из Азовского моря. В шахту с углем залить морской воды, добавить лимонной кислоты, поколотить ложкой - и вуаля!
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Как же так? Ватаны будут пить наколотую фашистскую воду? Непорядок.
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Ваш колодец захватили бандиты и предлагают вам продать ваш уголь за воду с вашего колодца .
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зачем им вода? мыться что ли?
летом в речке, а зима...
так сколько тои зимы?
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Сколько угля за Барыгу, Сабакова и Гнойсмана дадите?
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а блинов на лопате не хотят? снег пускай топят, пускай создадут "республиканский банк дождевой воды" и принимают у населения "маладой республики" собраный с крыши дождь, снег и другие там камни с неба.
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Рузгий чилавек не моется и может жить без воды, главное чЛенен и путен есть.
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Внук подпольщицы ‏@ShlomoSledopit 9 ч.9 часов назад
Крым.А вы знаете,что в фашисткой Германии полуостров тоже считали своей исконной территорией,так как здесь с 3 века проживали потомки готов?
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Нипонял. А КОМУ тогда сейчас идут эшелоны с углём???
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Не ну чо, при гнобителях хохлах получали дотации в угольный сектор еще и сам уголек за приличные деньги продавали, теперь их освободили кацапы и они думают о программе уголь в обмен на воду. Отлично подсуетились, вот она настоящая свобода от биндер. Хуле, поздравляю, гениальный ход.
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Народ, есть большой материал по расследованию убийства Эндрю. С именами и фактами. Но он реально на три экрана. Могу выкласть на обменник. Кому то интересно?
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Когда ты стоял у ворот Львова и у тебя отобрали Победу.


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как с ними бороться?воевать не можем.прекратить торговать не хотим.
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Отличная идейка, кстате. Нефть уголек в обмен на продовольствие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаварь боевиков Плотницкий допускает, что "ЛНР" может платить углем за поставляемую Украиной воду
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