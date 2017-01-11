 С 17 по 19 января состоится конкурс на должность директора Люстрационного департамента. На должность претендуют 12 кандидатов, - Минюст

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.
В информации отмечается: "Конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации включает:
первый этап конкурсного отбора - письменное тестирование кандидатов на должность директора Департамента люстрации состоится в 10:00 часов 17 января 2017 года, по адресу: г. Киев, вул. Сечевых Стрельцов, 73.
второй этап конкурсного отбора - решение практического задания состоится в 10:00 часов 18 января 2017 года, по адресу: г.Киев, пер.Рыльский, 10.
третий этап конкурсного отбора - собеседование с кандидатами на должность директора Департамента люстрации состоится в 10:00 часов 19 января 2017 года, по адресу: г.Киев, пер.Рыльский, 10.
Список кандидатов, подавших в установленный срок полный пакет документов на должность директора Департамента по вопросам люстрации:
Бондарь Вадим Олегович
Дуброва Алиса Игоревна
Есик Татьяна Александровна
Ковалевская Любовь Ивановна
Крупчак Назар Валерьевич
Макаренко Дмитрий Владимирович
Нагорный Сергей Сергеевич
Самойленко Анна Васильевна
Татарченко Александр Вячеславович
Чиковани Александра Валерьевна
Шевченко Наталья Вячеславовна
Яровой Виталий Владимирович
Для обеспечения максимальной открытости и прозрачности конкурса мы приглашаем представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей к процессу отбора. Отбор будет проведен по принципу полной открытости".
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