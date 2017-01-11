 Военное освобождение Донбасса невозможно, потому что Россия может открыто вмешаться, - экс-глава украинской стороны СЦКК Кременецкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал бывший руководитель украинской части Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий в интервью "Украинской правде".
"Если взять чисто военное решение проблемы, то оно невозможно, потому что мы четко понимаем, что тогда Россия обязательно может открыто вмешаться", - сказал он.
"Вооруженные силы сейчас достаточно сильны для того, чтобы те группировки, которые там находится, просто сместить. Но мы понимаем, какие могут быть последствия с той стороны", - подчеркнул генерал.
"Во-вторых, там очень много опасных объектов инфраструктуры. Мы видели, как россияне уничтожили Алеппо. Посмотрите на Донецк: есть несколько разрушенных домов, но город уцелел", - отметил Кременецкий.
"Поэтому, на мой взгляд, при укреплении Вооруженных сил Украины больше должны быть привлечены наши партнеры к политическому давлению, чтобы увеличить России стоимость содержания этого всего", - добавил он.
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Нам не нужен замороженный конфликт - или вперед , или новый забор и стоим на месте и развиваемся далее , наших там давно уже нет , а если и есть то со временем им проще будет продать там квартиры и переехать на нашу территорию . А то и не война вроде , но и квартиры там ни кто не хочет покупать .
Только хватит голову морочить !
Я понимаю конечно что удобно денежки народные воровать выделенные на войну , при том что волонтеры до сих пор денежки выпрашивают - ни один олигарх не дал , а народ уже нищий .
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Давайте напишем так: уничтожение Коррупции в Украине невозможно, потому, что Россия может открыто вмешаться!" Или так: "Увеличение доходов граждан Украины невозможно, потому, что Россия может открыто вмешаться!" Или даже так: "Избрать кого-то другого в президенты Украины, кроме Порошенко в ближайшие 20 лет невозможно, потому, что Россия может открыто вмешаться!"
И все! Доказано! Доказано, блять!!!!
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