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 Военное освобождение Донбасса невозможно, потому что Россия может открыто вмешаться, - экс-глава украинской стороны СЦКК Кременецкий

Освободить оккупированный Донбасс с помощью военной силы сегодня невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал бывший руководитель украинской части Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий в интервью "Украинской правде".

"Если взять чисто военное решение проблемы, то оно невозможно, потому что мы четко понимаем, что тогда Россия обязательно может открыто вмешаться", - сказал он.

"Вооруженные силы сейчас достаточно сильны для того, чтобы те группировки, которые там находится, просто сместить. Но мы понимаем, какие могут быть последствия с той стороны", - подчеркнул генерал.

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"Во-вторых, там очень много опасных объектов инфраструктуры. Мы видели, как россияне уничтожили Алеппо. Посмотрите на Донецк: есть несколько разрушенных домов, но город уцелел", - отметил Кременецкий.

"Поэтому, на мой взгляд, при укреплении Вооруженных сил Украины больше должны быть привлечены наши партнеры к политическому давлению, чтобы увеличить России стоимость содержания этого всего", - добавил он.
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Зачем за свои земли воевать..Проще торговлю с сепарами развивать.. Что успешно и делается.
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не долго удмуртъ петуха из гавна на цензоре лепил.
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Потому что раньше нужно было этим заниматься , а тут вспомнили вдруг .
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Ну тогда ставьте новую границу и пошли они на ...
Нам не нужен замороженный конфликт - или вперед , или новый забор и стоим на месте и развиваемся далее , наших там давно уже нет , а если и есть то со временем им проще будет продать там квартиры и переехать на нашу территорию . А то и не война вроде , но и квартиры там ни кто не хочет покупать .
Только хватит голову морочить !
Я понимаю конечно что удобно денежки народные воровать выделенные на войну , при том что волонтеры до сих пор денежки выпрашивают - ни один олигарх не дал , а народ уже нищий .
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У моей бабули пенсия 1200 - герой труда !!! отдала квартплату 950 грн в этом месяце , а еду сука за что покупать ?!?!?! Терпение у народа уже на исходе !!! Реформаторы херовы !!!
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в каких битвах участвовал генерал Кременецкий....... штабная крыса
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в обороне печерских холмов и в битве за лампасы.
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Не, я все понимаю, гуманность там, и все такое. Но Логика! Логика, блять!
Давайте напишем так: уничтожение Коррупции в Украине невозможно, потому, что Россия может открыто вмешаться!" Или так: "Увеличение доходов граждан Украины невозможно, потому, что Россия может открыто вмешаться!" Или даже так: "Избрать кого-то другого в президенты Украины, кроме Порошенко в ближайшие 20 лет невозможно, потому, что Россия может открыто вмешаться!"
И все! Доказано! Доказано, блять!!!!﻿
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Первая в этом году ласточка Капитуляционная. Прилетела. Рановато правда , зима вроде еще. Но уже чирикает во всю. Представляю что будет весной, когда потекут ручейки и пробьется травка
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в чём на данный момент заключается поддержка запада?В товарищеском похлопывани по плечу-"Верной дорогой идёте,ребята"?Санкции?Так они ,пока кавсалось Украины,были чисто декоративного характера-строились "газопотоки",поставлялись для ВС РФ запчасти,не останавливались проекты совместного с Россией освоения северных месторождений и прочее.Боле-менее стОящие санкции ввелись из-за Сирии.А нам даже по безвизу-"Постойте,пожалуста пока за дверями,а чтоб не замёрзли в неопределённом ожидании пойте гимн и аккуратно продолжайте отгружать лес"..Нам не дают возможности выползти из долговой ямы,постоянно давая деньги,зная,что они окажутся снова у них,хоть и по частным счетам.Нас прсто принуждают запустить "Троянского коня" в виде "блатного статуса Донбаса" с легитимизацией в парламенте захарушек и плотницких,точно зная,что теперь Москва будет влиять на украинскую законодательную деятельность и экономику.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенное освобождение Донбасса невозможно, потому что Россия может открыто вмешаться, - экс-глава украинской стороны СЦКК Кременецкий
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