 Гройсман просит НАБУ проверить судью, закрывшего дело против гражданки Италии, которая хотела вывезти $1 миллион наличными

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер сказал на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я сегодня обращусь ко всем органам, которые призваны за этим следить, провести проверку этого решения суда и обращусь к НАБУ. Еще раз хочу всех предостеречь, я за то, чтобы в Украине суд был авторитетной ветвью власти", - сказал Гройсман.
По его информации, во время рассмотрения в суде данного дела представителю украинской таможни даже не дали слово. Судья единолично зачитал решение и закрыл заседание. "Сейчас зачитаю фамилию судьи. Это апелляционный суд города Киева (судья, - ред.) Мельник В.В." - сказал глава правительства.
Гройсман отметил: он владеет информацией, что таможенникам предлагали 200 тысяч долларов, чтобы они помогли вернуть эти деньги гражданке Италии, но таможенники отказались.
Как сообщалось, в октябре в аэропорту "Жуляны" задержали гражданку Италии, которая намеревалась вывезти миллион долларов. Деньги она попыталась пронести через таможенный контроль в аэропорту. Упакованные в коробки из-под обуви наличные заметили во время проверки.
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Поток прошел мимо семьи.
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А Я требую его и Крєндєля!!!
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закрыть его вместе с делом!
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Шо для него какие-то 200 штук????Сидел бы себе тихо,колядовал понемножку,а так жадность фраера........
Скорее всего те 200 штук,от кот. отказались таможенники,перекочевали за положительное решение судье-)))))
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Скільки готівки може провезти через кордон України резидент (громадянин України)
Ввезення/вивіз - до 10 тис. євро вільно.
Понад 10 тис. євро - Письмово задекларувати, надавши документ про зняття суми з банківського рахунку, яка перевищує 10 тис. євро.
Скільки готівки може провезти через кордон України нерезидент (іноземець)
Ввезення \ Вивіз - До 10 тис. євро вільно.
Понад 10 тис. євро - Письмова декларація, сума, що вивозиться не повинна перевищувати обсяг готівки, письмово задекларований цією особою митному органу при ввезенні в Україну.
Також існують обмеження при перетині кордону з банківськими металами. Ввезти і вивезти з країни можна півкілограма банківського золота, срібла або платини. Правда, метали повинні бути задекларовані при будь-якому вазі на повну суму.
Щоб ввезти на територію України більш ніж півкілограма дорогоцінних злитків або монет, необхідно отримати індивідуальну ліцензію Нацбанку. А вивозити більше ніж 500 м. банківських металів забороняється. "Згідно 471 статті Митного кодексу, у разі порушення даних норм застосовуються серйозні штрафні санкції. Так, якщо мандрівник без декларації перевіз суму, що перевищує ліміт, штраф складе 100% перевезеної суми». http://groshi-v-kredit.org.ua/skilky-hotivky-mozhna-vyvezty-i-vvezty-v-ukrajinu.html
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