 "Компромисс на опережение" погубит Украину, - эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Джеймс Шерр, научный сотрудник Королевского института международных отношений, в авторской колонке, опубликованной на официальном сайте института Chatham House.
Автор статьи, написанной в ответ на резонансную колонку украинского олигарха Виктора Пинчука для The Washington Post, считает, что "жертвовать ключевыми интересами из-за того, что другие могут сделать, это не только нездорово в принципе. Это еще и поможет им это сделать".
По мнению Шерра, Пинчук в этом тексте противоречит сам себе.
"Несмотря на то, что цели Пинчука достойны похвалы - сохранение права Украины выбирать свой путь, обеспечить свою территориальную целостность и построить успешную страну - его решения полностью противоречат им. Он призывает к "временному" отказу от членства в ЕС, "альтернативному соглашению о безопасности" с НАТО "на время", и, что самое противоречивое, проведению местных выборов на оккупированных территориях до "наличия там условий для честных выборов". … Но если для завершения конфронтации будут приняты такие временные меры, как их потом приостановить без возобновления конфронтации?" - пишет Шерр.
Эти временные меры могут стать новой реальностью, предостерегает аналитик.
"Они также создают новую динамику, которой Россия вполне может воспользоваться, чтобы сделать Украину подконтрольной себе, сначала де-факто, а потом и де-юре. Нет причин считать, что любая односторонняя сдача, предложенная России, заставит ее отказаться от этих притязаний, которые у нее есть с тех пор, когда Украина еще была внеблоковым государством", - пишет Шерр.
Автор говорит, что для самого Пинчука, зятя бывшего президента Украины Леонида Кучмы и одного из богатейших людей страны, имеющего бизнес-связи с Россией, путь компромисса не новый. Ведь его редко обвиняют в поддержке интересов России в Украине. Тем не менее, Пинчук активно поддерживает путь примирения для Украины: открытость к Западу, уважение к принципам России и критику тех, кто считает, что нужно выбирать между этими двумя сторонами.
"Но риски, стоящие перед Украиной, требуют от нее абсолютной четкости. Если другие пытаются ограничить ее права как независимого государства, то пускай они и несут за это ответственность и вину. Но не нужно делать это украинскими руками", - подытожил Джеймс Шерр.
Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский предприниматель Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя это заявление, сказал: " То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом", на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать ".
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СРОЧНО! Порошенко - российский агент, которого внедрили в Майдан!
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Это пост 2,5 годичной давности, тогда меня за это не банил только ленивый. Сейчас уже приходит понимание этого. Не поздно ли?
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А ты небось хотел чтобы он Кондитеру подарил банк на блюдичке с голубой каёмочкой. Мол дерибанте вашепревосходительство , не побрезгуйте.
Ваши действия: вас обворовуют, а вы указываете вору где деньги лежат?
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В здоровом теле - здоровый дух!
Проживающая в Швейцарии семья мусульман родом из Турции обратилась в Европейский суд по правам человека за защитой своих религиозных предрассудков взглядов после того, как учителя в местной школе, отказали им в просьбе освободить их дочерей от общих с мальчиками занятий плаванием.
На днях ЕСПЧ постановил, что участие в обязательной школьной программе и интеграция детей важнее, чем религиозно обоснованные желания родителей.
Судьи аргументировали свое решение тем, что школа играет особую роль в процессе социальной интеграции, особенно в тех случаях, когда речь идет о детях из семей мигрантов, и требование посещать совместные занятия по плаванию не нарушают свободу вероисповедания. Кроме того, занятия спортом важны для развития и здоровья школьников.
Чтобы впредь неповадно было заниматься ерундой, суд также приговорил родителей к денежному штрафу, поскольку они запрещали своим дочерям участвовать в уроках по плаванию. Отмечается, что дирекция школы готова была пойти на компромисс, разрешив девочкам приходить на плавание в костюме морского котика "буркини", однако родителей не устроил этот вариант.
Это с ними ещё мягко обошлись. Говорят, что во Франции как-то раз мусульманке вообще запретили плавать в общественном бассейне в "буркини", поскольку сочли этот вид плавсредств нарушающим гигиенические нормы. Администрация бассейна напомнила посетительнице правило, в соответствии с которым в общественных бассейнах запрещено купание в одетом виде.
Дополнительный бонус от всей этой истории - решение суда в Страсбурге стало прецедентом, на который в будущем будут опираться национальные суды всех европейских стран в подобных случаях.
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мармеладный безальтернативец и сам бы такое заявил, но сцыкотно ему, знает что не успеет убежать в землю обетованную.
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