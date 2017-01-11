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Все про:газ (8584) отопление (508) Кистион (11) отопительный сезон (41)

 "Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа", - Кистион

Запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона даже при сохранении низкой температуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в эфире Espreso.tv.

Он отметил, что с начала осенне-зимнего периода было использовано 22% запасов газа из ПХГ.

"Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа. В настоящее время в подземных хранилищах у нас есть 11,5 млрд кубических метров газа. К началу отопительного периода Украина закачала 14,5 млрд. По состоянию на 8 января мы использовали около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища", - заявил Кистион.

Вице-премьер-министр рассказал, что ситуацию с газообеспечением мониторят ежедневно, и на сегодня есть тенденция к уменьшению потребления газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" ожидает провокаций от "Газпрома" в связи с лютыми морозами в РФ: Вполне вероятно, что им не хватит ресурсов на обогрев

"Мы ежедневно постоянно анализируем ситуацию с газообеспечением, с использованием газа, у нас есть прекрасная динамика уменьшения потребления газа непосредственно и населением, и бюджетными учреждениями, и промышленностью", - отметил Кистион, добавив, что экономия достигается за счет внедрения энергосберегающих технологий, энергоэффективности.

"Даже если сохранится температурный режим около -10 до конца отопительного периода, по расчетам нам будет достаточно для обеспечения необходимой потребности газа для Украины - для населения, бюджетных учреждений и промышленности", - подчеркнул вице-премьер-министр.
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Ну че там у россиян, уже не модно стонать каждый год про всеобщее замерзание в Украине ?
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Есть ещё дебилы, которые не теряют такой надежды!
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В сховищах має бути не менше 6-7 млрд куб.м газу на кінець опалювального періоду, тому заява Кістіона не зовсім коректна. Якщо на початку було 14,5 млрд. куб.м. газу, то викачати можна було тільки 7 млрд куб.м., сьогодні в нас 11,5 млрд. куб.м. газу, тобто ми вже спожили 3 млрд. куб.м з можливих 7 млрд.куб.м. - а це не 22% а 42%!!!!! Якщо ж путін раптом перекриє газ який він продає в ЄС через Україну, то ЄС не зможе реекспортувати цей газ в Україну і ми почнемо викачувати зі сховищ в рази більше і нам не вистачить до кінця зими! Влада ризикує лишити Україну без газу і без опалення, ризикує тим що не побудувала газові LNG термінали в Грузії (проект заморожений з 2011 року) та Україні і не побудувала газовози які будуть возити азербайджанський та туркменський газ з Грузії в Україну!
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Хуйло не перекроет поставки газа через Украину, поскольку через другие трубы такой объём газа не поставишь. Учитывая хреновенькую ситуацию с деньгами у Газпрома, Хуйло будет подавать газ через Украину, как бы он ни хотел заморозить Украину.
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Газпром вже запросив доступ до газогону ОПАЛ і отримав дозвіл від єврокомісії. Цей газогін йде з півночі Німеччини, куди приходить газогін Північний потік до півдня, куди приходять газогони з Білорусі та України і цей газогін може перекидати достатні обсяги газу з півночі на південь! Тобто путін системно готується до зупинки української ГТС і тільки наша влада тішить себе ідіотськими заявами!
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Из почти 160 миллиардов кубов газа в Европу, через Украину прокачивают чуть больше 80 ярдов кубов. Какой газопровод сможет справиться с этими объёмами? Кроме того, по данным Bloomberg cо ссылкой на не публичный бюджет Газпрома, Газпром планирует поставлять в Украину 8,8 - 14 млрд. кубов газа в 2016-2018 гг. Хуйло хочет зарабатывать на газе.
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путін вже не раз доводив що віддасть все щоб виграти війну з Україною! Що для маніяка якісь гроші та якийсь газ? Якщо транзит Україною припинеться, до путін з Меркель будуть ще більше заробляти на Північному потоці і нарешті буде виправдана це ідіотське та безглузде будівництво! Може бути безліч резонів для путіна, щоб припинити качати газ через Україну, але головна причина це спроба заморозити Україну та отримати стихійні бунти всередині України через катастрофічну ситуацію, звинуватити у всьому Майдан та привести назад в Київ Януковича! Біда в тім що нерозумна та нікчемна влада свідомо чи несвідомо допомагає путіну.
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"В сховищах має бути не менше 6-7 млрд куб.м газу на кінець опалювального періоду"

На якому паркані Ви це прочитали?

"не побудувала газовози які будуть возити азербайджанський та туркменський газ з Грузії в Україну!"

В Азербайджану зараз немає зайвого газу. Новий газ буде з вводом Шах-Деніз-2, який орієнтується на поставки в саму Туреччину і транзитом по TANAP в ЄС. Возити ЗПГ лише Чорним морем - дорога забавка, поки турки не пропускають газовози Протоками цей вид транспортування в регіоні можна вважати закритим.
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Газу в Азербайджані досить для того щоб забезпечити Україну в повному обсязі і Азербайджан вже не раз намагався пробитись в Україну з власним газом та нафтою і наявність в Україні мережі заправних станцій Сокар це зайве підтвердження зацікавленості Азербайджана в співробітництві з Україною! Азербайджан знайде можливість постачати не тільки газ а й нафту в Україну, якщо Україна почне щось робити у цьому напрямку! Вже були пробні поставки нафти та газу паромами в Іллічівськ, але висока вартість перевезень тоді не дозволила запустити цю лінію! Зараз ціна газу піднялась в рази і перевезення паромами залізничних цистерн зі зрідженим газом можна було б повторно розглянути!
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Центр досліджень енергетики (EIRCenter.com) При збереженні темпу відбору газу, який було зафіксовано, кількість газу в ПСГ скоротиться до технологічного мінімуму (5 млрд м3)
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Думаю, а ну загляну в профіль, у кого в друзях?- І точно! Юліна бригада!
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Кистион отменил Армагеддон . Живём , радуемся .
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Eto radujetes, poka mjuller o mirovih rekordah v sfere postavki gaza glagolit, kstati, ,ti hotj predstavljajesj - sjto budet, jesl inebudet etih rekordov, to okazivajetsa, sjto vi teperj v sjokolade zjivjote, a o Ukraine nebespokoisa, jei pomogali i budem pomogatj - ona nasj sojuznik.
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двухкомнатная квартипа 59 кв.м, в квартире стоит АГВ и газовый водонагреватель ,плита ( ребёнок , двое взрослых). Температуру поддерживают 18-19 градусов , расход в морозы около 350-450 кубов * 7000гр = около 2500-2800 ТОЛЬКО ЗА ГАЗ .Общая платёжка около 4000 гр!!!При этом ГАЗ ЗАНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ, ЖКХ не работает по причине отсутсвия средств на ремонты труб-фасадов-уборка-крыши и зарплаты как таковой-ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ ЗА СЧЁТ ЖИЛЬЦОВ
ВОПРОС: где простому пересичному (не работнику АП,министерства,НБУ и прочих президентских конюшен) взять деньги и ЧТО С ЭТИМ ПАСКУДСТВОМ ДЕЛАТЬ???????
11.01.2017 12:30
John Observer

Електронна послуга: Призначення житлової субсидії
11.01.2017 13:23
Danil St

заполнили ещё в октябре
11.01.2017 13:25
Danil St

да , ещё вопрос: -а если даже дают субсидию ГАЗ ПЕРЕСТАЮТ БОДЯЖИТЬ ЭТИ НЕНАСЫТНЫЕ УПЫРИ??? ведь даже за эти деньги не хотят честно работать!!!!!
11.01.2017 13:44
John Observer

Подай в суд.
11.01.2017 14:06
Danil St

Так суды продажные и плату подняли до небес за подачу иска
http://advokat-bezuh.in.ua/razmer-sudebnogo-sbora-s-1-yanvarya-2016-goda/ ,
а о мошеничестве с газом пишут на всю страну на авторитетных ресурсах
http://news.finance.ua/ru/news/-/349772/ukraintsev-zastavlyayut-polzovatsya-gryaznym-gazom-po-zavyshennym-tsenam-ekspert

....ТАК Я Ж И КАЖУ- ВЫБОРУ НЕ ОСТАВЛЯЮТ НАШИ заботливые барыги....
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Армагедона нет,а завтра проснешься с ним..У этой власти покоя для людей не припасено.
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А что там у хохлов, да проблемы люди на паРаше померзли...газа нет..отключили своих для хохлов, а они отказались..
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В Днепропетровской области с.Елизарово председатель Сельского совета судится за неуплату за потребленный газ, в иске указывает, что Надра Украины принадлежат украинскому народу, а счета на газ приходят из какой то зарубежной фирмы.
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S gazom jasno, tam russkije bjot vse rekordi po slovam millera, strasjno predstavitj, kak oni budet zjitj bez rekordov, no tut vot infa pojevilas ne po etoi teme, a toi, gde vcjera briti govorili, sjto neizmenit otnosjenije k okupaciji cjasti Ukraini so storoni rasseji, nu pojehali togda:
МИДы Британии и России устроили новую словесную войну

bbcrussian.com | 4 часа назад

Между Британией и Россией разгорелась война слов: глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Кремль в "грязных делишках", а посольство РФ выступило с критикой в адрес Великобритании за ее антироссийскую риторику, пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландэйл.
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кАНЕШНА не будетЬ...Вже скоки людей отрезали от газа за неуплату.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа", - Кистион
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