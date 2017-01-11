 "Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа", - Кистион

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в эфире Espreso.tv.
Он отметил, что с начала осенне-зимнего периода было использовано 22% запасов газа из ПХГ.
"Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа. В настоящее время в подземных хранилищах у нас есть 11,5 млрд кубических метров газа. К началу отопительного периода Украина закачала 14,5 млрд. По состоянию на 8 января мы использовали около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища", - заявил Кистион.
Вице-премьер-министр рассказал, что ситуацию с газообеспечением мониторят ежедневно, и на сегодня есть тенденция к уменьшению потребления газа.
"Мы ежедневно постоянно анализируем ситуацию с газообеспечением, с использованием газа, у нас есть прекрасная динамика уменьшения потребления газа непосредственно и населением, и бюджетными учреждениями, и промышленностью", - отметил Кистион, добавив, что экономия достигается за счет внедрения энергосберегающих технологий, энергоэффективности.
"Даже если сохранится температурный режим около -10 до конца отопительного периода, по расчетам нам будет достаточно для обеспечения необходимой потребности газа для Украины - для населения, бюджетных учреждений и промышленности", - подчеркнул вице-премьер-министр.
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На якому паркані Ви це прочитали?
"не побудувала газовози які будуть возити азербайджанський та туркменський газ з Грузії в Україну!"
В Азербайджану зараз немає зайвого газу. Новий газ буде з вводом Шах-Деніз-2, який орієнтується на поставки в саму Туреччину і транзитом по TANAP в ЄС. Возити ЗПГ лише Чорним морем - дорога забавка, поки турки не пропускають газовози Протоками цей вид транспортування в регіоні можна вважати закритим.
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ВОПРОС: где простому пересичному (не работнику АП,министерства,НБУ и прочих президентских конюшен) взять деньги и ЧТО С ЭТИМ ПАСКУДСТВОМ ДЕЛАТЬ???????
11.01.2017 12:30
John Observer
Електронна послуга: Призначення житлової субсидії
11.01.2017 13:23
Danil St
заполнили ещё в октябре
11.01.2017 13:25
Danil St
да , ещё вопрос: -а если даже дают субсидию ГАЗ ПЕРЕСТАЮТ БОДЯЖИТЬ ЭТИ НЕНАСЫТНЫЕ УПЫРИ??? ведь даже за эти деньги не хотят честно работать!!!!!
11.01.2017 13:44
John Observer
Подай в суд.
11.01.2017 14:06
Danil St
Так суды продажные и плату подняли до небес за подачу иска
http://advokat-bezuh.in.ua/razmer-sudebnogo-sbora-s-1-yanvarya-2016-goda/ ,
а о мошеничестве с газом пишут на всю страну на авторитетных ресурсах
http://news.finance.ua/ru/news/-/349772/ukraintsev-zastavlyayut-polzovatsya-gryaznym-gazom-po-zavyshennym-tsenam-ekspert
....ТАК Я Ж И КАЖУ- ВЫБОРУ НЕ ОСТАВЛЯЮТ НАШИ заботливые барыги....
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МИДы Британии и России устроили новую словесную войну
bbcrussian.com | 4 часа назад
Между Британией и Россией разгорелась война слов: глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Кремль в "грязных делишках", а посольство РФ выступило с критикой в адрес Великобритании за ее антироссийскую риторику, пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландэйл.
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