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Все про:исчезновение (192) Мариуполь (3941) Донбасс (11802) военнослужащие (3079) Мотузяник (324)

 Исчезнувших три дня назад под Мариуполем троих воинов продолжают искать: к поисковой операции привлечены военнослужащие и подразделения ВСП, - спикер АТО

Официальной информации о местонахождении или о том, что произошло с пропавшими военнослужащими нет.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщалось, днями (8 января. - Ред.) трое военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в районе линии разграничения на мариупольском направлении не возвратились в место расположения. Пока что идет поисковая операция. К ней привлечены и подразделения Военной службы правопорядка (ВСП), и военнослужащие оперативно-тактической групировки "Мариуполь". Пока что никакой официальной информации по данному вопросу нет. Как только мы получим какую-то информацию, мы ее обнародуем", - рассказал он, отвечая на вопрос о судьбе пропавших воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб

Напомним, ранее штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не вернулись в часть.
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Звук вибуху , тіла + вони , начебто , на машині були ...
Навряд чи ...
Скоріш за все - просто в полон потрапили і все .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИсчезнувших три дня назад под Мариуполем троих воинов продолжают искать: к поисковой операции привлечены военнослужащие и подразделения ВСП, - спикер АТО
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