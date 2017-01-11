 Высшая квалификационная комиссия судей 30 января начнет тестирование кандидатов на должности судей Верховного Суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал член ВККС Тарас Лукаш, передают Українські Новини.
"Предусмотрено, что 30 января начнутся тесты, а 2 февраля - практические задания", - сообщил он.
Соответствующее решение комиссия намерена принять в среду.
В тестовом задании каждому претенденту будет задано 120 вопросов.
Пользоваться ноутбуками, смартфонами, планшетами будет запрещено.
ВККС намерена определить победителей конкурса на должности судей нового Верховного Суда до 15 марта. В конкурсе примут участие 653 человека.
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в условии конкурса наличие минимум одного дворца и немного долларов для вступительного взноса в общак кривосудия.
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