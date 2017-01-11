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Все про:Верховный суд (313) тестирование (212) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (42)

 Высшая квалификационная комиссия судей 30 января начнет тестирование кандидатов на должности судей Верховного Суда

Высшая квалификационная комиссия судей намерена начать тестирование кандидатов на должности судей нового Верховного Суда 30 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал член ВККС Тарас Лукаш, передают Українські Новини.

"Предусмотрено, что 30 января начнутся тесты, а 2 февраля - практические задания", - сообщил он.

Соответствующее решение комиссия намерена принять в среду.

В тестовом задании каждому претенденту будет задано 120 вопросов.

Пользоваться ноутбуками, смартфонами, планшетами будет запрещено.

ВККС намерена определить победителей конкурса на должности судей нового Верховного Суда до 15 марта. В конкурсе примут участие 653 человека.

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!20 назначить, а остальные 533 на годичную стажировку на верхние нары.
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Не тестировать а разгонять зажравшихся тварей и набирать через "детектор " новых судей по всей стране . Иначе ничего не получится - уроды купят себе теплые места и все вернется на круги своя .
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среди кучи воров воры выберут самых достойных воров.
в условии конкурса наличие минимум одного дворца и немного долларов для вступительного взноса в общак кривосудия.
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А теперь послушаем начальника транспарантного цеха)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысшая квалификационная комиссия судей 30 января начнет тестирование кандидатов на должности судей Верховного Суда
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