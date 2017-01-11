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 Экс-начальник отделения одного из банков в Запорожской области присвоил миллион гривен вкладчиков, - прокуратура

В Запорожской области объявлена в розыск бывшая руководитель отделения ПАО "Укрсоцбанк", которая завладела денежными средствами клиентов банка на сумму более 1 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области, областная прокуратура раскрыла преступную схему завладения денежными средствами клиентов ПАО "Укрсоцбанк", к которой причастна начальница одного из его отделений.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период 2013-2015 гг. начальник отделения "Укрсоцбанка" завладела денежными средствами клиентов этого банка на сумму более 1 млн грн", - отмечается в сообщении.

По данному факту Черниговский отдел Бердянской городской прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1, 3, 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом в особо крупных размерах).

На данный момент подозреваемая объявлена в розыск в связи с тем, что она скрывается от органов следствия, ее местонахождение неизвестно. Суд дал разрешение на задержание и арест экс-руководителя отделения "Укрсоцбанка" на время проведения следствия.

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Нормальная украинская практика.А че,парашенкам можно,а ему неззя ?
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Та,не агент он.А звено дной системы.Которую не хочет ломать.Иначе этому бездарю не выжить в конкуренции.
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Они заработали, иначе доллар был бы по 120, а Путин захватил Берлин.
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Срочно выделить из бюджета миллион и рассчитаться с вкладчиками. Банковская система не должна страдать из-за не честных на руку делков
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и это по всей стране. их надо судить и вешать. только так можно остановить беспредел подонков в галстуках.
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Сколько знаю банкиров - 99% высокопрофессиональные жулики. А ведь ещё 25 лет назад их физически не было...
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Проблема Украины в таких ворах на всех уровнях............суки крадут всё..........даже дворники.
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Бере приклад з депутатів ВР. Рівняється на кращих.
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Доброе утро, друзья.Среда и много новостей.
- Дион, гудбай:
Канадка украинского происхождения Христя Фриланд возглавит канадский МИД.
- Больше санкций:
В Великобритании обсуждается законопроект, аналогичный закону Магнитского в США.
- Важно:
Украина рассчитывает на начало работы международного арбитража по Крыму в середине 2017г
- Как мы и прогнозировали в октябре (статья про размазывание санкций):
Группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном представила законопроект о новых санкциях в отношении Москвы в связи с вмешательством России в предвыборный процесс в США, а также действиями в Украине и Сирии.
- Гонка вооружений уничтожила СССР:
Министерство обороны США разработало программу по строительству новых военных кораблей на $509 млрд.
- Р@$а, гудбай:
«Авиалинии Антонова» стали официальным перевозчиком НАТО и США.
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Помогаем Армии, держим ноги в тепле.
Майте смачну каву на сніданок та гарний день.

Олег П .
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Максималист. Спать- так с королевой, красть- так миллион...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-начальник отделения одного из банков в Запорожской области присвоил миллион гривен вкладчиков, - прокуратура
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