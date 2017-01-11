 Сильный снег, метели и гололедица: в ГосЧС призвали граждан быть осторожными на улице и не пользоваться личным автотранспортом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, опубликованном в Facebook.
По данным Укргидрометцентра, до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м / с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег.
12 января в Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м / с.
"Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице и по возможности не пользуйтесь собственным автотранспортом!" - отметили в ГосЧС.
2995 8
Из-за сложных погодных условий в Одесской области остается закрытым движение на основных автодорогах, - ГСЧС(6)
Трасса Одесса - Рени перекрыта, остальные дороги свободны, - ГСЧС(6)
Спасатели с 4 января освободили из заносов 1 776 автомобилей, в которых было 4 444 человека, - ГосЧС(4)
Синоптики предупреждают киевлян о гололедице на дорогах, - КГГА(6)
В Германии объявлен режим ЧП из-за урагана. Наводнение может оказаться крупнейшим за последние 10 лет(0)
Восемь человек погибло и 45 травмированы за минувшие сутки из-за сложных погодных условий на дорогах Украины(0)
Вчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Посмотрим, думаю, - сделают что-то интересное...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить