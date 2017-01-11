EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  2995  8
Все про:непогода (191) погода (2350) снегопад (583) ГСЧС (619)

 Сильный снег, метели и гололедица: в ГосЧС призвали граждан быть осторожными на улице и не пользоваться личным автотранспортом

В течение сегодняшнего дня на территории Украины ожидаются сильный снег, метели и порывы ветра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, опубликованном в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м / с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег.

12 января в Карпатах, днем ​​и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м / с.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах

"Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице и по возможности не пользуйтесь собственным автотранспортом!" - отметили в ГосЧС.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
uslisjit li etot priziv ili potom budet vinitj vo vsjom spasatelei, mol pozdno prijehali, mol darogi ne cjistenni itd, vse budet vinovni, krome samih, eto kak teh polumnih, kotorije jedut v rasseju i potom skulit - Ukraina spasi, nas arestovali.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так они будут открывать своё детище!
Посмотрим, думаю, - сделают что-то интересное...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все "шумаХЕРы" , все откопают свои жестянки и поедут искать на жопу приключение .
 показать весь комментарий
Ответить
 
подивимось що буде...у Харковi....зараз вiтрянно та сиро...-5
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСильный снег, метели и гололедица: в ГосЧС призвали граждан быть осторожными на улице и не пользоваться личным автотранспортом
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание заложник Кабмин Киев Крым НАТО Нацполиция обстрел памятник плен Польша Путин Розенко Россия Савченко санкции СБУ списки суд США Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти