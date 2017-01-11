EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  25  0
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (11794) военнослужащие (3078) Антитеррористическая операция (15523) потери (716) Мотузяник (323)

 За минувшие сутки погиб один украинский воин, трое - ранены, - спикер АТО

1 украинский военнослужащий погиб, 3 ранены в ходе АТО 10 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое воинов получили ранения", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки боевики 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе Тарамчука был бой, нападение отбито, - штаб

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.

 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погиб один украинский воин, трое - ранены, - спикер АТО
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм военнослужащие ГСЧС Донбасс задержание заложник Киев Крым Львовщина Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша Порошенко расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США Трамп убийство ФСБ Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти