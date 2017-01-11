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 Суд оставил на свободе подозреваемых в разгоне студентов на Майдане экс-"беркутовцев" Антонова и Дидюка

В Шевченковском суде города Киева рассмотрели изменении меры пресечения на содержание под стражей для двух экс-беркутовцев - Евгения Антонова и Андрея Дидюка. Суд решил отклонить ходатайство и оставить их на свободе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТБ.

По словам адвоката потерпевших Александра Башука, обвиняемые были обязаны посещать каждое судебное заседание, однако не явились 30 ноября. Их адвокаты заявили, что обвиняемые находятся на лечении, однако официальных подтверждений на тот момент предоставлено не было. Адвокаты предоставили справки во время следующего заседания.

Ходатайство о взятии под стражу Дидюка и Антонова было подано еще в середине декабря 2016 года, однако до рассмотрения дошло только 11 января 2017. По словам пострадавшего во время событий 30 ноября 2013 года Виталия Кузьменко, ходатайство было обусловлено нарушением обвиняемыми личных обязательств являться на каждое судебное заседание.

"Я предоставил необходимые справки, которые мне предоставил заведение, где я проходил лечение. У нас нет цели затягивать процесс. Мы в этом не заинтересованы", - сказал экс-"беркутовец" Андрей Дидюк. "Ходатайство надуманное, потому что мы появляемся на каждом заседании", - добавил его коллега Николай Тягнирядно.

Потерпевшие заявили об отводе судьи Елены Мелешак.

Напомним, что обвиняемыми по делу являются 4 экс-бойца спецподразделения "Беркут": Андрей Дидюк, Николай Тягнирядно, Евгений Антонов и Юрий Шевченко.

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А были бы добровольцы,вопрос решили бы быстро
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А когда хоть одна гнЫда отдававшая приказ будет сидеть? А то все внимание на исполнителей-стрелочников сосредотачивают, мля...
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100% свалят вслед за Садовником.
реформу судебной (и прочей) системы можно провести только при помощи АК.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оставил на свободе подозреваемых в разгоне студентов на Майдане экс-"беркутовцев" Антонова и Дидюка
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