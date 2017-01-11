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 Военнослужащий, трижды уходивший в самоволку, получил 2 года дисбата

Печерский районный суд Киева приговорил военнослужащего, который трижды самовольно покидал место службы, к 2 годам содержания в дисциплинарном батальоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона, в воинской части солдат занимал должность механика автомобильной техники. Находясь на стационарном лечении в военном госпитале, он самовольно покинул его и направился домой в поселок Рокитное (Ривненская область), где находился полтора месяца. Впоследствии его задержали сотрудники военной службы правопорядка. После этого он еще два раза самовольно покидал воинскую часть.

Военный признан виновным по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части).

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А сколько получат депутаты прогуливающие работу - надо посмотреть ВСЕ пятничные заседания Рады и всех "самовольщиков" на фиг в дисбат !!!!
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Ты уже попал. В рабочее время на цензоре сидишь. Или цензор и есть рабочее место?
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Ну, если щас дисбат хоть процентов на 50 напоминает эсэсэровский... то лучше бы он какой-нибудь киоск ограбил, чем упорно шлялся где ни попадя. Зона- это курорт, по сравнению.
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Нет. Просто давно живу. И с теми и другими болтать приходилось.
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За часів СРСР перебування в дисбаті не давало судимості..
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то да..при совке они плац ломом подметали да очки щётками зубными драили..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоеннослужащий, трижды уходивший в самоволку, получил 2 года дисбата
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