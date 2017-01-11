 Военнослужащий, трижды уходивший в самоволку, получил 2 года дисбата

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона, в воинской части солдат занимал должность механика автомобильной техники. Находясь на стационарном лечении в военном госпитале, он самовольно покинул его и направился домой в поселок Рокитное (Ривненская область), где находился полтора месяца. Впоследствии его задержали сотрудники военной службы правопорядка. После этого он еще два раза самовольно покидал воинскую часть.
Военный признан виновным по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части).
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