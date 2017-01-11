EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  856  10
Все про:Донецк (7224) заложник (1026) Национальная гвардия (1062)

 Нацгвардия не ведет переговоров по освобождению задержанной в Донецке медсестры, - пресс-офицер Музычук

Национальная гвардия не ведет переговоров об освобождении задержанной в Донецке медсестры, которая работала в части 3057.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина " сообщил пресс-офицер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Он рассказал, что женщина выехала на оккупированную территорию по личным вопросам, проходила службу в воинской части Мариуполя. В Нацгвардии узнали о ее задержании 8 января, а 10 января был подписан приказ об увольнении из-за нарушения трудовой дисциплины.

"Руководство Нацгвардии Украины переговоров по данному факту (освобождению медсестры, - ред.) не ведет. У нас было проведено расследование по тому факту, что имел место выезд на временно оккупированные территории работника, работавшего в медпункте воинской части", - пояснил Музычук.

Как сообщал Цензор.НЕТ, уволенная медсестра Национальной гвардии Украины была задержана "полицией" так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке.

В НГУ отмечают, что женщина является гражданской служащей и не располагает сведениями, которые могут содержать военную или государственную тайну.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тетку немного жалко, но у нее ум есть? Ехать к сепарам с такой биографией?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А они там почти все такие.Там бабушки картошку окучивают во время боя.Считают,что раз это не их война,значит они могут спокойно делать все что угодно
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
стеци и вальцманы определитесь она ваше или нет с утра неваша а терь ваша -у вас просто роздваяйца от брехни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шото мне это все напоминает, несмотря на всю дурость действий тетки... "Уволились вчерашним числом" , не, не то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Служити в Нацгвардії!!! нехай буде що медсестрою і "па лічнем вапросам" їхати сєпарам прямо в руки то ,вибачте ,хто її лікар????
На місці її командування я би сказав прямим текстом -"ми долбойобів визволяти не будемо"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ее уволили не вчерашним числом, а сегодняшним когда узнали что она ебанутая. У меня жена тоже учасник АТО и УБД и тоже 3 года не видела родную хату в Луганске, но она понимает что она невъездная туда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардия не ведет переговоров по освобождению задержанной в Донецке медсестры, - пресс-офицер Музычук
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция боевик вандализм военнослужащие ГСЧС Донбасс задержание заложник Киев Крым Львовщина Нацполиция обстрел памятник Пашинский плен Польша Порошенко расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США Трамп убийство ФСБ Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти