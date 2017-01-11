 Нацгвардия не ведет переговоров по освобождению задержанной в Донецке медсестры, - пресс-офицер Музычук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина " сообщил пресс-офицер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
Он рассказал, что женщина выехала на оккупированную территорию по личным вопросам, проходила службу в воинской части Мариуполя. В Нацгвардии узнали о ее задержании 8 января, а 10 января был подписан приказ об увольнении из-за нарушения трудовой дисциплины.
"Руководство Нацгвардии Украины переговоров по данному факту (освобождению медсестры, - ред.) не ведет. У нас было проведено расследование по тому факту, что имел место выезд на временно оккупированные территории работника, работавшего в медпункте воинской части", - пояснил Музычук.
Как сообщал Цензор.НЕТ, уволенная медсестра Национальной гвардии Украины была задержана "полицией" так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке.
В НГУ отмечают, что женщина является гражданской служащей и не располагает сведениями, которые могут содержать военную или государственную тайну.
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На місці її командування я би сказав прямим текстом -"ми долбойобів визволяти не будемо"
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