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Все про:НАТО (5114) Польша (3563) США (11629) военнослужащие (3078)

 Укрепление границ НАТО: в Польшу прибыло еще 300 военнослужащих США

Группа из примерно 300 американских военнослужащих прибыла в среду в Польшу в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство ЭФЭ.

Вылетевший из Германии самолет с военнослужащими на борту, приземлился в польском городе Познань. Таким образом, в настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польшу уже прибыла почти тысяча военнослужащих США

По данным агентства, в течение января в Польшу продолжат прибывать подкрепления НАТО. Эти войска проведут серию учений, после чего они будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии.

Напомним, 14 января, на полигоне Жагань, в одном из мест дислокации американцев, при участии главы польского правительства Беаты Шидло и министра национальной обороны Антония Мацеревича состоится торжественное приветствие американцев на польской земле. Кроме того, в воеводских городах РП по инициативе польского оборонного ведомства в субботу состоятся так называемые пикники, во время которых все желающие смогут посмотреть на военную технику. Оттуда на специально смонтированных экранах можно будет понаблюдать за прямой трансляцией церемонии встречи американцев в Жагани.

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Все таки Пуйло - лох зачетный. Отодвинул войска НАТО от своей границы.
МА-ЛА-ДЕЦ.
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Зараз вата почне сміятися:та що ті 300 проти російської дивізії,зате трампнаш.Дурні ви.кацапи,це,щоби ви до Балтії не лізли
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Странно. А на Донбассе ещё летом 2014 года видели негров на танках.не стыковка какая то.не верите? Авторитетные сми Лай В Ньюз сообщало. Тогда про распятого мальчика. Помните?
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Обратите на музыкальный инструмент- 100% доказательство присутствия НАТО на Донбассе


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Троллінг Раші триває, запасайтесь попкорном ))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкрепление границ НАТО: в Польшу прибыло еще 300 военнослужащих США
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