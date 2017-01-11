 Укрепление границ НАТО: в Польшу прибыло еще 300 военнослужащих США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство ЭФЭ.
Вылетевший из Германии самолет с военнослужащими на борту, приземлился в польском городе Познань. Таким образом, в настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США.
По данным агентства, в течение января в Польшу продолжат прибывать подкрепления НАТО. Эти войска проведут серию учений, после чего они будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии.
Напомним, 14 января, на полигоне Жагань, в одном из мест дислокации американцев, при участии главы польского правительства Беаты Шидло и министра национальной обороны Антония Мацеревича состоится торжественное приветствие американцев на польской земле. Кроме того, в воеводских городах РП по инициативе польского оборонного ведомства в субботу состоятся так называемые пикники, во время которых все желающие смогут посмотреть на военную технику. Оттуда на специально смонтированных экранах можно будет понаблюдать за прямой трансляцией церемонии встречи американцев в Жагани.
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