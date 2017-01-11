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 Попытки России повлиять на латвийцев не особо успешны, - президент Вейонис

Попытки России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис в эфире Латвийского телевидения.

По его мнению, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы вторая сторона.

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На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент ответил, что нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском. При этом он подчеркнул: "Вопрос, разумеется, в содержании".

"Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", - добавил он.
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кацапов в Латвии 50% и по всей видимости многие осознали что лучше жить в Европе, а не ходить на проплаченные рашкой митинги в пользу рускага мира.
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Сомнительно, что ватники там осознали. Горбатого могила исправит.
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Для горбатого нужно копать могилу пошире. Зато короче.
)))
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Kacapov na mnogo mensje cjem 50%, ne priscjitivaite k nasjim ruskim vseh ruskogovorjasjcjih, nasji ruskije (te kotorije zjili da 1940 goda v svobodnoiLatvije i ih potomki ne kacapi, oni gotovi otpriskam okupantov jeica virvatj, hotj i govorit tozje na ruskom - vot tak vot.
Kstati, tendencija horosjaja - otpriski okupantov neplodjatsa, nu plodjatsa, no ocjenj medlenno, podihajet v dvoje bistreje, tak sjto, let 20-30 i vobsje neostanetsa ili budet posazjeni v kletku, kak vimerajusjcjaja poroda, dlja vseobsjcjego obozrenija.
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U nas rtuskom rajone progolosovali za kandidata kak vas Jaros ruskie,a ne za staronika putina.I ecio oni nemogut skazat sto rosiji zyzn luce cem u nas.Raznica uze bolsaja v nasu polzu po urovniu zyzny vo vsex sferax.
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Часто бываю в Прибалтике, по моим ощущениям и по результатам общения с русскоязычной публикой: они хотят жить в Прибалтике, но какая-то часть этой публики готова встречать зелёных человечков хлебом-солью.Кстати, в Эстонии знаю украинца,бывшего офицера, околачивающего в российском посольстве...
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Никуя они не притихли. Зайди в ФБ на форумы. Там прибалтийская вата истерит про НАТУ и вяличие. Так же вата из ЕС и Америки.
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Da no Vejonis tozje molodec - mol latvija dolzjna dovatj teperj rodivsjisa detjam negrajdan grazjdanstvo - nee, grazjdanstvo ne podarok i jesjcjo, Latvija dolzjna posilatj obratno vseh otpriskov okupantov, kotorije nepolucjili grazjdanstvo - k okupanu ne primenjajetsa status bezjenca ili personi, kotoraja nuzjdajetsa zasjcjiti ot Latviji - puskai berjot didovskij vesjmesjok i po sjpalam na vostok.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПопытки России повлиять на латвийцев не особо успешны, - президент Вейонис
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