 Попытки России повлиять на латвийцев не особо успешны, - президент Вейонис

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис в эфире Латвийского телевидения.
По его мнению, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы вторая сторона.
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На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент ответил, что нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском. При этом он подчеркнул: "Вопрос, разумеется, в содержании".
"Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", - добавил он.
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Kstati, tendencija horosjaja - otpriski okupantov neplodjatsa, nu plodjatsa, no ocjenj medlenno, podihajet v dvoje bistreje, tak sjto, let 20-30 i vobsje neostanetsa ili budet posazjeni v kletku, kak vimerajusjcjaja poroda, dlja vseobsjcjego obozrenija.
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